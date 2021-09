Lifebit erhält 60 Millionen Dollar, um wertvolle biomedizinische Daten für lebensverändernde Forschung weltweit sicher nutzbar zu machen

Der Zugang zu biomedizinischen Daten hat das Potenzial, die Gesellschaft von ihren verheerendsten Krankheiten zu befreien. Doch trotz der rasanten Zunahme biomedizinischer Datenvolumina in den letzten Jahren wird nur ein Bruchteil davon für die Arzneimittelforschung und Präzisionsmedizin genutzt. Denn solche sensitiven Daten, die für diese wichtige Arbeit benötigt werden, sind oft unzugänglich und in unbrauchbarem Zustand. Ob das nun an Gesetzen und Regularien, an Sicherheitsbedenken oder an unzureichender Technologie liegt.