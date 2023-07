Lifera e CENTOGENE firmam colaboração estratégica, formando uma joint venture na Arábia Saudita para aumentar o acesso aos principais testes multiômicos baseados em dados

A Joint Venture (JV) combina a liderança global da CENTOGENE em multiômica com a visão local da Lifera, uma empresa biofarmacêutica de propriedade integral do Fundo de Investimento Público (Public Investment Fund, PIF), com sede em Riade.

A JV se concentra no fornecimento de serviços de teste multiômico de ponta para pacientes, sistemas de saúde, clientes do setor biofarmacêutico e instituições de pesquisa na Arábia Saudita e nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC). A CENTOGENE é hoje uma das maiores provedoras de serviços de testes genéticos para este mercado.

Os serviços de alta qualidade transformarão insights genéticos em respostas orientadas por dados e que podem transformar vidas, acelerando a medicina de precisão, expandindo os programas de saúde da população, melhorando os tempos de resposta em diagnósticos clínicos e construindo recursos e capacidade na Arábia Saudita para promover pesquisas e colaboração globais.

A JV ajudará a viabilizar a Saudi Vision 2030 e várias outras iniciativas prioritárias nacionais relacionadas aos testes genômicos e ao crescimento do setor de biotecnologia da Arábia Saudita.

A CENTOGENE receberá um investimento de USD 30 milhões na forma de um empréstimo conversível obrigatório com um prazo de seis meses e um preço de conversão de USD 2,20 por ação das ações ordinárias da CENTOGENE, além de pagamentos significativos de marcos relacionados ao desempenho da JV e royalties baseados em receita até o ano de 2033.

RIADE, Arábia Saudita, 2 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A CENTOGENE N.V. (Nasdaq: CNTG), parceira essencial de ciências da vida para respostas baseadas em dados sobre doenças raras e neurodegenerativas, e a Lifera, uma empresa biofarmacêutica de propriedade integral do Fundo de Investimento Público (PIF), anunciaram uma colaboração estratégica com a formação de uma Joint Venture (JV) para aumentar o acesso local e regional e a entrega rápida de testes multiômicos de primeira linha para pacientes da Arábia Saudita e países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC). De acordo com os termos da colaboração, a CENTOGENE receberá um empréstimo conversível obrigatório de USD 30 milhões da Lifera.

A CENTOGENE, atual líder de mercado em testes genéticos terceirizados para pacientes na Arábia Saudita, fornecerá sua expertise em diagnósticos e multiômica para a JV, que, juntamente com a forte presença e recursos locais da Lifera, estabelecerá acesso generalizado ao sequenciamento genético local de última geração, adaptado às necessidades regionais. A JV construirá uma infraestrutura avançada de laboratório e bioinformática, aproveitando o Biodatabank da CENTOGENE, o maior repositório de dados multiômicos integrados do mundo em bancos de doenças raras globalmente e doenças neurodegenerativas, que possui mais de 70 milhões e mais de 35.000 conjuntos de dados de pacientes sauditas. A JV desenvolverá recursos para testes e interpretação genéticos, trabalhando em colaboração com a CENTOGENE em todo o mundo, servindo como veículo para grandes programas nacionais de triagem e genômica. Com isso, os pacientes na Arábia Saudita e no GCC, uma região de rápido crescimento com mais de 56 milhões de habitantes, terão maior acesso às ofertas de diagnóstico mais avançadas e eficazes do mundo, o que está no centro dos objetivos estratégicos da Lifera, contribuindo para melhorar a resiliência nacional e os resultados de saúde na Arábia Saudita.

O Dr. Ibrahim Aljufalli, presidente doConselho de Administração da Lifera, disse: "Esta colaboração estratégica é um reflexo da missão da Lifera de desenvolver o setor biofarmacêutico da Arábia Saudita. Com a experiência da CENTOGENE no campo de doenças raras, metabólicas e neurodegenerativas, nós vemos um enorme valor potencial para a JV oferecer diagnósticos mais oportunos e precisos que são cruciais para os pacientes e suas famílias, impulsionados por um portfólio de diagnóstico abrangente que vai além dos testes laboratoriais padrão e da interpretação médica. Essa colaboração também permitirá a pesquisa biofarmacêutica em doenças raras e fornecerá recursos para promover pesquisas colaborativas em toda a Arábia Saudita e com parceiros globais".

Kim Stratton, CEO da CENTOGENE, disse: "A parceria com a Lifera marca um passo significativo em nossa missão de fornecer respostas baseadas em dados que mudam vidas para pacientes ao redor do mundo e estabelece um caminho para alcançar um crescimento sustentável e rentabilidade para a CENTOGENE".

"Como parte da Vision 2030, a Arábia Saudita desenvolveu programas impressionantes para melhorar os resultados de saúde em toda a região. Esta JV se baseará no extenso conhecimento e na atual posição de liderança da CENTOGENE no mercado saudita, bem como na profunda compreensão da Lifera sobre o panorama local de saúde para contribuir ativamente para essas iniciativas de saúde. Juntamente com o investimento da Lifera, isso garante à CENTOGENE um parceiro estratégico comprometido para o futuro".

Nos termos do acordo, a Lifera e a CENTOGENE farão um investimento na JV. A CENTOGENE também terá direito a pagamentos significativos por metas de desempenho da JV e royalties com base em receitas até o ano de 2033. Ambas as partes serão representadas no conselho de administração da JV. O acordo também prevê que dois representantes da Lifera integrarão o conselho de supervisão da CENTOGENE.

Sobre a Lifera

A Lifera é uma nova empresa biofarmacêutica dedicada a desenvolver o setor biofarmacêutico da Arábia Saudita e a resiliência da saúde no país. Ao desenvolver capacidade de fabricação local de vacinas, insulina, terapia de plasma e outros produtos biológicos, investindo também em testes genéticos e medicina de precisão, a Lifera tem como objetivo garantir que a população da Arábia Saudita tenha acesso a medicamentos confiáveis e acessíveis.

Para mais informações, acesse www.lifera.com.sa

Sobre a CENTOGENE

A missão da CENTOGENE é oferecer respostas revolucionárias orientadas por dados a pacientes, médicos e empresas farmacêuticas para doenças raras e neurodegenerativas. Integramos tecnologias multiômicas ao banco de dados biológico da CENTOGENE, oferecendo uma análise dimensional para orientar a próxima geração de medicina de precisão. Nossa abordagem única permite um diagnóstico rápido e confiável para os pacientes, apoia uma compreensão mais precisa por parte dos médicos sobre os estados de doença e acelera e elimina os riscos na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos farmacêuticos direcionados.

Para saber mais, acesse www.centogene.com

Mais informações, asdeclarações prospectivas e o comunicado de imprensa completo podem ser encontrados em: www.lifera.com.sa www.centogene.com

