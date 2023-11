Liferay embarca no Porto Digital e fortalece sua operação na América Latina

Multinacional norte-americana está no Recife há 13 anos e agora se junta ao conjunto de empresas embarcadas no Porto Digital

RECIFE, Brasil, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Liferay, multinacional norte-americana desenvolvedora de uma plataforma de experiências digitais usada por empresas de todo o mundo para criar portais, intranets, websites e e-commerce, é a mais nova empresa a embarcar no Porto Digital. A companhia sedia sua operação latino-americana no Recife há 13 anos, onde conta com mais de 300 colaboradores, e agora se junta a um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação da América Latina.

"Recife é uma cidade fundamental para o desenvolvimento da Liferay. Aqui está sediada a nossa terceira maior operação global, além do nosso maior centro de engenharia de software no mundo. Com o embarque no Porto Digital damos início agora a uma nova fase para a companhia na região, mais integrada ao ecossistema de inovação", comentou Brian Chan, co-fundador da Liferay.

"A chegada da Liferay no parque tecnológico é parte do esforço do ecossistema de inovação em trazer grandes players de tecnologia do Brasil e do mundo. Os benefícios para o parque de ter uma empresa desse porte são de aumento das conexões e oportunidades para todo o parque", comenta o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena.

Para a Liferay, estar no Porto Digital também significa reforçar a presença de sua marca para enfrentar um de seus maiores desafios: a atração e retenção de capital humano qualificado. A empresa já vem atuando como parceira do Porto Digital no Embarque Digital - programa educacional de fomento à formação de capital humano especializado em tecnologia - e agora terá a oportunidade de ampliar iniciativas como esta.

"O Porto Digital é referência nacional de ação coordenada entre governo, academia e empresas. Fazer parte do parque é um diferencial competitivo e esta integração nos permitirá alavancar ainda mais as iniciativas de fomento do nosso setor", destacou Brian Chan.

O cofundador da companhia comenta ainda que, além de parcerias como a do Embarque Digital e ações com universidades, a Liferay também vem expandindo sua estratégia de formação de talentos, treinando e preparando internamente pessoas que querem se tornar desenvolvedoras.

Um novo escritório para a nova fase

Radicada em Casa Forte desde sua chegada no Recife em 2010, a Liferay agora está de mudança para o Recife Antigo. A companhia se prepara para o anúncio oficial de seu novo escritório no Paço Alfândega, com data prevista para dezembro deste ano.

Sobre a Liferay

Liferay ajuda organizações a superar desafios únicos, criando experiências inovadoras e centradas no cliente, em nossa plataforma de experiência digital (DXP) na nuvem. Nossa plataforma é open source, o que a torna mais confiável e segura. Milhares de organizações de serviços financeiros, seguros, indústria, serviços de saúde e governo usam Liferay globalmente. Nossa missão é ajudar companhias a alcançarem seu máximo potencial para servir outros, e buscamos deixar uma marca positiva no mundo através de nossos negócios e tecnologias. Conecte-se conosco em www.liferay.com.

Sobre o Porto Digital

O Porto Digital é um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil e é um dos representantes da nova economia do Estado de Pernambuco. Instalado na área central do Recife, sua atuação se dá nos eixos de produção de software e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Economia Criativa, além do foco no futuro das cidades por meio de prototipação com base em fabricação digital e internet das coisas (IoT). O parque reúne hoje mais de 17 mil colaboradores em mais de 350 empresas que faturam anualmente 4,75 bilhões de reais.

Contato Assessoria Liferay

