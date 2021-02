Liferay, Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2021 para Plataformas de Experiencia Digital

SANTIAGO, Chile, 1 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Liferay Inc. , proveedor de la plataforma Open Source líder para la creación de experiencias digitales web, móviles y para dispositivos conectados, ha anunciado que Gartner ha reconocido a la compañía, por undécima ocasión, como Líder en su Cuadrante Mágico 2021 para Plataformas de Experiencia Digital*.

"Es un honor ser reconocidos como líderes en el Cuadrante Mágico de Gartner para Plataformas de Experiencia Digital durante más de una década", ha destacado Ed Chung, Vice President of Global Product Management de Liferay. "Creemos que este posicionamiento refuerza nuestro foco al permitir que las organizaciones ofrezcan experiencias autenticadas enriquecidas. El portfolio de Liferay capacita a las organizaciones a automatizar los procesos manuales y a ofrecer, de forma ágil, experiencias digitales atractivas a los clientes, partners y empleados a través de una única plataforma".

Según Gartner, "las DXP actúan como 'centros de gravedad' en ecosistemas tecnológicos complejos, extensos e interconectados para aumentar el impacto de la presencia digital. Las organizaciones necesitan una DXP para ofrecer experiencias altamente contextualizadas - no simples sitios web y aplicaciones móviles - para atender a una variedad de canales cada vez mayor a lo largo de todo el customer journey".

Para acceder al informe Gartner Magic Quadrant 2021 for Digital Experience Platforms:

https://www.liferay.com/company/gartner/magic-quadrant-digital-experience-platforms

*Gartner "Magic Quadrant for Digital Experience Platforms", por Irina Guseva, Mick MacComascaigh, Mike Lowndes, 26 January 2021.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner niega todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Sobre Liferay

Liferay ayuda a las organizaciones a resolver sus desafíos digitales a través de soluciones omnicanales reales como: intranets, portales, commerce y soluciones de integración. Nuestra plataforma es open source, lo que hace posible una mayor fiabilidad, innovación y seguridad. Nuestra empresa intenta dejar una impronta positiva en el mundo, a través del negocio y de la tecnología. Miles de organizaciones del sector financiero, salud, gobierno, asegurador, retail, industria y otros muchos mercados utilizan Liferay. Liferay: Una plataforma. Infinitas Soluciones.

Contacto

Liferay Latin America

Anne Durey

Public Relations

Email: [email protected]

Telefone: +55 81 2121-6008

Linkedin: Liferay, Inc

FUENTE Liferay Latin America LTDA

SOURCE Liferay Latin America LTDA