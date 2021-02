Liferay Reconhecida como Líder no Quadrante Mágico do Gartner para Plataformas de Experiência Digital 2021

SÃO PAULO, 1 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Liferay, empresa norte-americana fabricante de software de experiências digitais, anunciou que o Gartner reconheceu a empresa como Líder no Quadrante Mágico para Plataformas de Experiência Digital* pela décima primeira vez.

"É uma honra sermos reconhecidos como um Líder no Quadrante Mágico do Gartner para Plataformas de Experiência Digital por mais de uma década", comentou Ed Chung, VP de Global Product Management da Liferay. "Nós acreditamos que isso valida nosso foco em prover meios para que as organizações entreguem ricas experiências autenticadas. O portfólio de produtos da Liferay permite automatizar processos manuais e entregar rapidamente experiências digitais que geram engajamento com clientes, parceiros e colaboradores em uma única plataforma".

De acordo com o Gartner, "uma DXP age como o centro gravitacional em stacks tecnológicos complexos, extensos e interconectados, para aumentar o impacto da presença digital. Organizações precisam de uma DXP para entregar experiências altamente contextualizadas - não apenas simples websites ou apps móveis - para uma crescente variedade de canais ao longo da jornada do cliente".

Essa necessidade por experiências altamente contextualizadas é sentida na busca por atender as necessidades de diversos stakeholders: prospects, clientes, parceiros, cidadãos e colaboradores. Milhares de clientes globais, incluindo SKY, Unimed do Brasil, Domino's, Airbus, Vodafone usam a tecnologia Liferay para construir portais para clientes e parceiros, sites de e-commerce B2B, sites de marketing e intranets.

Para ler uma cópia do Quadrante Mágico para Plataformas de Experiência Digital 2021: https://www.liferay.com/company/gartner/magic-quadrant-digital-experience-platforms

*Gartner "Magic Quadrant for Digital Experience Platforms" by Irina Guseva, Mick MacComascaigh, Mike Lowndes, 26 January 2021.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, e não aconselha aos usuários de tecnologia selecionarem apenas os fornecedores com as classificações mais elevadas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. Gartner renuncia quaisquer garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Liferay

A Liferay desenvolve software que permite a criação de experiências digitais na web, em dispositivos móveis e outros canais. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa causar um impacto positivo no mundo através dos negócios e da tecnologia.

Contato

Liferay Latin America

Anne Durey

Public Relations

Email: [email protected]

Telefone: +55-81-2121-6008

Linkedin: Liferay, Inc

FONTE Liferay Latin America LTDA

SOURCE Liferay Latin America LTDA