LifeScan dévoile les nouvelles appellation et identité visuelle de l'Institut du diabète LifeScan (LifeScan Diabetes Institute)

Auparavant le Johnson & Johnson Diabetes Institute; poursuit son engagement envers la transformation du traitement du diabète par un apprentissage expérientiel de premier ordre.

CHESTERBROOK, Pennsylvanie, 7 novembre 2018 /PRNewswire/ -- LifeScan, Inc., un leader mondial dans la surveillance de la glycémie, a annoncé aujourd'hui les nouvelles appellation et identité visuelle de l'Institut du diabète LifeScan, auparavant connu sous le nom d'Institut du diabète Johnson & Johnson (Johnson & Johnson Diabetes Institute), et ce, aux fins de refléter la nouvelle direction. Comme communiqué précédemment, Platinum Equity, un réputé cabinet d'investissement privé, a achevé le 2 octobre dernier l'acquisition de LifeScan et de l'Institut obtenus des mains de Johnson & Johnson.

Depuis plus d'une décennie, l'Institut s'affaire à transformer le traitement du diabète et continuera de remplir ses engagements aux fins de prendre en charge l'épidémie mondiale du diabète par le biais d'apprentissages expérientiels. Depuis sa création en 2007, des milliers de spécialistes en soins du diabète ont reçu une formation personnalisée de l'Institut, qui comporte des webinaires en temps réel et sur demande, des formations en personne, des séries de vidéos cliniques visant à répondre aux questions, de l'éducation permanente, des modules d'apprentissage en ligne, des dialogues sur Twitter et des critiques d'articles sur le diabète.

« L'Institut du diabète LifeScan permet aux professionnels de la santé de partout au monde d'accéder à l'information la plus avancée qui soit en matière de modèles de pratique et de façons avant-gardistes d'utiliser les outils et les technologies existants axés sur le diabète, dont tous améliorent les soins prodigués aux et le sort des patients », a mentionné Amparo Gonzales, directrice principale, Enseignement professionnel mondial et Relations, Institut du diabète LifeScan. « Avec une expérience mondiale de plus de 10 ans au service des professionnels de la santé, l'Institut du diabète LifeScan reste fidèle à sa mission et est impatient de poursuivre la transformation du traitement du diabète et l'amélioration de la vie des patients pour les décennies à venir. Nous entrevoyons non seulement un avenir emballant, mais sommes également impatients de voir ce que nous pourrons accomplir au cours de ce prochain chapitre de notre évolution. »

Outre sa nouvelle appellation, l'Institut du diabète LifeScan a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, qui comprend notamment un site Web et un logo actualisés à consulter ici.

À propos de LifeScan, Inc.

LifeScan, Inc. est un leader mondial dans la surveillance de la glycémie et dont l'objectif vise à permettre aux personnes souffrant du diabète de jouir d'une vie sans limites — plus de 20 millions de personnes à l'échelle planétaire dépendent des produits OneTouch® pour les appuyer dans la gestion de leur diabète. Aux États-Unis, LifeScan est la principale société de surveillance de la glycémie, et davantage d'endocrinologues, de médecins de premier recours et de pharmaciens recommandent les produits OneTouch® plus que toute autre marque. La plateforme OneTouchVerio® a démontré sept années de fiabilité éprouvée pour plus de 70 000 données cliniques1. Pour obtenir de l'information supplémentaire, visitez le site www.OneTouch.com.

À propos de l'Institut du diabète LifeScan

En raison de sa mission visant à s'attaquer à l'épidémie mondiale du diabète par le biais d'apprentissages expérientiels de premier ordre, l'Institut du diabète LifeScan est une initiative mondiale qui transforme le traitement du diabète depuis plus d'une décennie. L'Institut fournit une gamme d'occasions éducatives tant en personne qu'en ligne, et des milliers de spécialistes du diabète ont profité d'une formation personnalisée qui offre un accès à l'information la plus avancée qui soit en matière de modèles de pratique et de façons avant-gardistes d'utiliser les outils et les technologies existants axés sur le diabète aux fins d'améliorer les soins prodigués aux et le sort des patients des quatre coins du globe.

1 Setford, et coll. Seven‐year surveillance of the clinical performance of a blood glucose test strip product. Journal of Diabetes Science and Technology (2017) 1‐85

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/773811/lfscinstitute_Logo.jpg

Related Links

http://www.lifescan.com