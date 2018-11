LifeScan odhaľuje nový názov a branding Inštitútu diabetu spoločnosti LifeScan

Bývalý Inštitút diabetu spoločnosti Johnson & Johnson zostáva verný svojmu poslaniu transformovať starostlivosť o diabetikov prostredníctvom prvotriedneho zážitkového učenia

CHESTERBROOK, Pensylvánia, 7. novembra 2018 /PRNewswire/ -- Spoločnosť LifeScan, Inc., svetový líder v monitorovaní hladiny glukózy v krvi, dnes oznámila nový názov a branding Inštitútu diabetu spoločnosti LifeScan, v minulosti známy ako Inštitút diabetu spoločnosti Johnson & Johnson. Rebranding odráža nové vlastnícke vzťahy, nakoľko 2. októbra 2018 ukončila popredná súkromná investičná firma Platinum Equity svoju akvizíciu spoločnosti LifeScan ako aj Inštitútu diabetu spoločnosti Johnson & Johnson.

Inštitút diabetu spoločnosti LifeScan transformuje starostlivosť o diabetikov už viac ako desať rokov a bude pokračovať v plnení svojho poslania pri riešení celosvetovej epidémie cukrovky prostredníctvom zážitkového vzdelávania svetovej úrovne. Od svojho založenia v roku 2007 prešli tisíce odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti individuálnymi školeniami priamo v Inštitúte alebo prostredníctvom naživo prenášaných webinárov či seminárov na vyžiadanie a osobných programov, klinických diskusných videosérií, ďalšieho vzdelávania, e-modulov, rozhovorov na twitteri a recenzií literatúry venujúcej sa diabetu.

„Inštitút diabetu spoločnosti Lifescan umožňuje lekárom na celom svete získať prístup k najnovším informáciám o inovatívnych praktických modeloch a spôsoboch využitia existujúcich nástrojov a technológií liečby diabetu uľahčujúcich starostlivosť o pacientov a umožňujúcich dosahovať lepšie výsledky liečby," povedal Amparo Gonzalez, vedúci oddelenia globálneho odborného vzdelávania a vzťahov Inštitútu diabetu spoločnosti LifeScan. „Po viac ako desiatich rokoch služby zdravotníckym pracovníkom na celom svete sa Inštitút diabetu spoločnosti LifeScan naďalej usiluje napĺňať svoje poslanie a s radosťou sa vyberá na ďalšiu cestu smerujúcu k transformácii starostlivosti o pacientov s diabetom a zlepšeniu ich života v nasledujúcich desaťročiach. Tešíme sa, že môžeme otvoriť novú kapitolu nášho vývoja."

Okrem nového názvu odhaľuje Inštitút diabetu spoločnosti LifeScan aj svoj nový branding, vrátane aktualizovaného webového sídla a nového loga, ktoré nájdete tu.

O spoločnosti Lifescan, Inc.

S víziou vytvoriť svet bez obmedzení pre ľudí s diabetom sa spoločnosť Lifescan, Inc. stala svetovým lídrom v oblasti monitorovania glukózy v krvi – na celom svete viac ako 20 miliónov ľudí používa produkty značky OneTouch®, ktoré im pomáhajú žiť s diabetom. V USA je spoločnosť Lifescan, Inc. lídrom v monitorovaní hladiny glukózy v krvi a výrobky značky OneTouch® odporúčajú endokrinológovia, lekári primárnej starostlivosti a lekárnici častejšie ako ktorúkoľvek inú značku. Platforma OneTouch Verio® má za sebou už sedem rokov aplikácie v praxi, kde preukázala presnosť vo viac ako 70 000 klinických dátach1. Viac informácií získate na: www.OneTouch.com.

O Inštitúte diabetu spoločnosti LifeScan

Inštitút diabetu spoločnosti Lifescan rieši problémy súvisiace s celosvetovou epidémiou diabetu prostredníctvom prvotriedneho zážitkového vzdelávania. Inštitút diabetu predstavuje globálnu iniciatívu, ktorá ostatných desať rokov pretvára starostlivosť o pacientov s diabetom. Poskytuje celý rad vzdelávacích možností či už osobných alebo internetových kurzov. Tisíckam odborníkov na diabetes poskytol školenia, najnovšie odborné poznatky o inovatívnych modeloch využívaných v praxi a spôsoboch využívania existujúcich nástrojov a technológií, pomocou ktorých je možné zlepšiť starostlivosť a výsledky liečby.

1 Setford, et al. Seven‐year surveillance of the clinical performance of a blood glucose test strip product. Journal of Diabetes Science and Technology (2017) 1‐85

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/773811/lfscinstitute_Logo.jpg

