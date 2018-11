LifeScan przedstawia nową nazwę i branding instytutu cukrzycy LifeScan Diabetes Institute

Znany do tej pory pod nazwą Johnson & Johnson Diabetes Institute ośrodek pozostaje oddany misji transformacji w opiece cukrzycowej przez światowej klasy nauczanie na bazie doświadczeń

CHESTERBROOK, Pensylwania, 7 listopada 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma LifeScan, Inc., światowy lider w zakresie monitorowania poziomu glukozy we krwi, zaprezentowała dzisiaj nową nazwę i branding instytutu LifeScan Diabetes Institute, znanego do tej pory pod nazwą Johnson & Johnson Diabetes Institute. Zmiana nazwy odzwierciedla nabycie ośrodka przez firmę LifeScan. Jak uprzednio podano do wiadomości, wiodąca firma inwestycji prywatnych Platinum Equity zrealizowała transakcję nabycia firmy LifeScan i instytutu od koncernu Johnson & Johnson dnia 2 października 2018 r.

Instytut już od ponad dekady zajmuje się transformacjami w opiece cukrzycowej i będzie nadal realizował misję reakcji na światową epidemię cukrzycy poprzez najwyższej klasy nauczanie na bazie doświadczeń. Od założenia instytutu w roku 2007 tysiące specjalistów w zakresie cukrzycy przeszło dostosowane szkolenia zorganizowane przez ośrodek, w tym poprzez webinaria na żywo i na żądanie, programy stacjonarne, serie wideo z odpowiedziami na pytania kliniczne, dalszą edukację, e-moduły, rozmowy w serwisie Twitter i recenzje publikacji związanych z cukrzycą.

– LifeScan Diabetes Institute umożliwia pracownikom opieki zdrowotnej na całym świecie dostęp do najnowszych informacji na temat innowacyjnych modeli praktyki i sposobów wykorzystywania obecnych narzędzi i technologii w leczeniu cukrzycy. Wszystkie te możliwości usprawniają opiekę nad pacjentami i prowadzą do lepszych rezultatów – skomentował Amparo Gonzalez, dyrektor wyższego szczebla do spraw edukacji zawodowej i relacji w LifeScan Diabetes Institute. – Mając na koncie ponad dekadę pracy na rzecz specjalistów opieki zdrowotnej na całym świecie, LifeScan Diabetes Institute pozostaje oddany swojej misji i wygląda przyszłych możliwości transformacji opieki cukrzycowej i podnoszenia poziomu życia pacjentów w kolejnych dziesięcioleciach. Bardzo cieszymy się z wizji przyszłości i tego, co możemy osiągnąć w kolejnym rozdziale rozwoju – dodał dyrektor.

Poza nową nazwą ośrodek LifeScan Diabetes Institute zaprezentował także nowy branding, w tym zmodernizowaną stronę internetową i logo, z którymi można zapoznać się tutaj.

O LifeScan, Inc.

Realizując wizję stworzenia świata, w którym osoby chorujące na cukrzycę nie mają żadnych ograniczeń, firma LifeScan, Inc. to światowy lider w monitorowaniu poziomu glukozy we krwi. Ponad 20 milionów osób na całym świecie polega na produktach marki OneTouch® w zarządzaniu cukrzycą. W USA firma LifeScan, Inc. jest wiodącym przedsiębiorstwem monitorowania poziomu glukozy we krwi, a produkty marki OneTouch® są częściej polecane przez endokrynologów, lekarzy pierwszego kontaktu i farmaceutów niż jakiejkolwiek innej firmy. Platforma OneTouch Verio® ma na swoim koncie siedem lat potwierdzonej dokładności w ponad 70 000 punktach danych klinicznych1. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.OneTouch.com .

O LifeScan Diabetes Institute

Wypełniając misję zaradzenia światowej epidemii cukrzycy przez światowej klasy nauczanie na bazie doświadczeń, ośrodek LifeScan Diabetes Institute to globalna inicjatywa, która wprowadza transformacje w opiece cukrzycowej już od dekady. Instytut zapewnia dostęp do szerokiego zakresu możliwości edukacyjnych stacjonarnych i przez internet. Tysiące specjalistów diabetologów przeszło dostosowane szkolenia instytutu, w tym zdobywając przełomową wiedzę na temat innowacyjnych modeli praktyki i sposobów wykorzystywania obecnych narzędzi i technologii w leczeniu cukrzycy. Wszystkie te możliwości usprawniają opiekę nad pacjentami i prowadzą do lepszych rezultatów.

