LifeTech Scientific Corporation annonce ses résultats provisoires pour l'année 2021

SHENZHEN, Chine, 31 août 2021 /PRNewswire/ -- LifeTech Scientific Corporation (LifeTech, 01302.HK), une société de premier plan spécialisée dans les dispositifs médicaux interventionnels peu invasifs pour les maladies cardiocérébrovasculaires et vasculaires périphériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats provisoires de 2021.

Par rapport au premier semestre de 2020, LifeTech a obtenu des résultats exceptionnels. Les revenus de l'entreprise se sont établis à environ 461,1 millions de yuans, ce qui représente une hausse d'environ 68,9 %; l'entreprise a enregistré un bénéfice brut et un bénéfice net d'environ 374,4 millions de yuans et 204,4 millions de yuans respectivement, une augmentation d'environ 72,5 % et 106,5 % respectivement.

Au cours du premier semestre de 2021, le chiffre d'affaires généré par la Chine continentale a augmenté d'environ 74,6 % et a représenté environ 84 % des revenus totaux. Bien que la situation entourant la pandémie de COVID-19 demeure instable dans la plupart des marchés étrangers, le chiffre d'affaires outre-mer de l'entreprise a tout de même augmenté d'environ 44,3 % par rapport à la période correspondante de 2020.

En ce qui concerne la performance des segments d'activité au premier semestre de 2021, le chiffre d'affaires généré par le secteur des maladies cardiaques structurelles s'est élevé à environ 159,1 millions de yuans, soit une augmentation d'environ 100,6 %. Les ventes de systèmes de fermeture de l'appendice auriculaire gauche (AAG) ont augmenté d'environ 147,5 %. Les ventes des trois systèmes de fermeture en cas de cardiopathie congénitale (HeartR™, Cera™ et CeraFlex™) ont également augmenté d'environ 47,3 %, 160 % et 13,3 % respectivement.

Les activités liées aux maladies vasculaires périphériques de LifeTech ont généré un chiffre d'affaires d'environ 286,8 millions de yuans, soit une augmentation d'environ 50,0 %, dont les ventes d'endoprothèses et de filtres de veine cave ont augmenté d'environ 60,8 % et 24,7 % respectivement.

Le chiffre d'affaires du secteur de la stimulation cardiaque et de l'électrophysiologie s'est élevé à 15,2 millions de yuans, ce qui représente une croissance d'environ 508 %.

LifeTech a continuellement renforcé ses capacités d'innovation et accéléré le processus de recherche et de développement de ses produits en cours de développement afin de maintenir sa position de leader dans l'industrie; ses dépenses de recherche et de développement ont augmenté d'environ 25,3 % pour s'établir à environ 91,7 millions de yuans au premier semestre de 2021. L'entreprise a également réalisé les principaux progrès suivants :

L'endoprothèse couverte bifurquée aorto-iliaque G-iliac™, l'introducteur dirigeable doté d'articulations LAnavi™, la gaine d'accès vasculaire Freepath™ et le système de perfusion dirigeable OKcurve™ ont obtenu l'approbation officielle nécessaire auprès de la NMPA de la Chine;

Le système d'endoprothèse couverte pour chirurgie ouverte Xuper™ a obtenu la certification CE au sein de l'Union européenne;

Le système d'échafaudage biorésorbable en fer IBS Angel™ (« IBS Angel™ ») a obtenu l'autorisation d'homologation auprès de l'autorité en matière de dispositifs médicaux de la Malaisie;

Le système d'endoprothèse artérielle couverte a été approuvé comme dispositif médical innovant en Chine;

Le système d'inverseur de réduction du volume pulmonaire Cinenses™ a achevé l'étape des essais cliniques en Europe;

Le système d'endoprothèse aortique et thoraco-abdominale G-Branch™ a été soumis à l'étude FIM, et les résultats de suivi à moyen terme se sont avérés positifs;

Le système de fermeture de l'appendice auriculaire gauche (AAG) LAmbre™, le système d'échafaudage périphérique biorésorbable en fer à élution de sirolimus IBS Titan™ et le système IBS Angel™ ont été approuvés aux États-Unis par la FDA pour une « utilisation à des fins humanitaires ».

Le système d'échafaudage coronarien biorésorbable en fer à élution de sirolimus IBS™ a obtenu l'autorisation implicite de mener des essais cliniques de confirmation en Chine.

Parallèlement, un total de 1 350 demandes de brevets ont été déposées, dont 496 ont été enregistrées au 30 juin 2021, ce qui constitue un actif incorporel important et un moteur interne de LifeTech qui lui permet d'améliorer sa compétitivité de base sur le marché mondial des dispositifs médicaux.

