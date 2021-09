LifeTech Scientific Corporation maakt tussentijdse resultaten 2021 bekend

SHENZHEN, China, 31 augustus 2021 /PRNewswire/ -- LifeTech Scientific Corporation (LifeTech, 01302.HK), een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in minimaal invasieve interventionele medische apparaten voor cerebrovasculaire en perifere vaatziekten, heeft vandaag zijn tussentijdse resultaten voor 2021 bekend gemaakt.

Vergeleken met het eerste halfjaar van 2020 heeft LifeTech een uitstekende prestatie geleverd. De omzet bedroeg ongeveer RMB 461,1 miljoen, terwijl de bruto- en nettowinst op respectievelijk ongeveer RMB 374,4 miljoen en RMB 204,4 miljoen uitkwamen, een stijging van respectievelijk zo'n 72.5% en 106.5%.

In de eerste helft van 2021 steeg de omzet op het vasteland van China met ongeveer 74,6% en die was goed voor zo'n 84% van de totale omzet. Hoewel de situatie aangaande de COVID-19-pandemie in de meeste overzeese markten wankel bleef, steeg de overzeese verkoop nog steeds met ongeveer 44,3% vergeleken met dezelfde periode in 2020.

Net als de prestaties van bedrijfssegmenten in de eerste helft van 2021, bedroeg de omzet als gevolg van de activiteiten op het gebied van structurele hartziekten ongeveer RMB 159,1 miljoen, een stijging van ongeveer 100,6%, waarvan de verkoop van LAA-occluder met ongeveer 147,5% steeg, en de verkoop van de drie CHD-occluders: HeartR™, Cera™ en CeraFlex™ respectievelijk met ongeveer 47,3%, 160,0% en 13,3% steeg.

LifeTech's activiteiten op het gebied van perifere vasculaire aandoeningen genereerden een omzet van ongeveer RMB 286,8 miljoen, een stijging van zo'n 50,0%, waarvan de verkoop van stentprotheses en vena cava-filters met respectievelijk ongeveer 60,8% en 24,7% steeg.

De omzet als gevolg van de activiteiten op het gebied van cardiale stimulatie en elektrofysiologie bedroeg ongeveer RMB 15,2 miljoen, een groei van zo'n 508,0%.

LifeTech heeft zijn innovatieve capaciteiten continu versterkt en het R&D-proces van zijn pijplijnproducten versneld om zijn leidende positie in de sector vast te houden. De R&D-uitgaven stegen in de eerste helft van 2021 met zo'n 25,3% tot ongeveer RMB 91,7 miljoen en realiseerden de volgende belangrijkste vooruitgang:

G-iliac™ Iliac Artery Bifurcation Stent Graft System, LAnavi™ Jointed Steerable Introducer, Freepath™Guidance System en OKcurve™ Steerable Delivery System verkregen officiële registratiegoedkeuring van het Chinese NMPA;

Xuper™ Open Surgery Stent Graft System heeft in de EU de CE-certificering behaald;

IBS Angel™ Iron Bioresorbable Scaffold System ("IBS Angel™") heeft registratiegoedkeuring gekregen van Medical Device Authority in Maleisië;

Artery Stent Graft System (schoorsteentransplantaat) is goedgekeurd als innovatief medisch apparaat in China ;

Cinenses™ Lung Volume Reduction Reverser System heeft de inschrijving van klinische proeven in Europa afgerond;

G-Branch™Thoraco-Abdominal Aortic Stent Graft System heeft de inschrijving van de FIM-studie afgerond en de tussentijdse vervolgresultaten zijn positief;

LAmbre™ LAA Occluder System, IBS Titan™ Sirolimus-Eluting Iron Bioresorbable Peripheral Scaffold System en IBS Angel™ zijn in de Verenigde Staten door de FDA goedgekeurd voor 'Compassionate use', en

IBS™ Sirolimus-Eluting Iron Bioresorbable Coronary Scaffold System heeft impliciete toestemming verkregen voor het uitvoeren van bevestigende klinische onderzoeken in China .

Ondertussen zijn er in totaal 1.350 octrooiaanvragen ingediend, waarvan 496 octrooien zijn geregistreerd op 30 juni 2021, wat een belangrijk immaterieel activum is en een interne drijvende kracht achter LifeTech die zijn concurrentievermogen op de wereldwijde markt voor apparaten vergroot.

