LifeTech Scientific Corporation gibt Zwischenergebnisse für 2021 bekannt

SHENZHEN, China, 31. August 2021 PRNewswire/ -- LifeTech Scientific Corporation (LifeTech, 01302.HK), ein führendes Unternehmen, das sich auf minimal-invasive interventionelle medizinische Geräte für kardio-zerebrovaskuläre und periphere Gefäßerkrankungen spezialisiert hat, gab heute die Zwischenergebnisse für 2021 bekannt.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 hat LifeTech eine hervorragende Leistung erzielt. Die Einnahmen beliefen sich auf ca. 461,1 Mio. RMB, was einem Anstieg von ca. 68,9 % entspricht. Der Bruttogewinn und der Nettogewinn beliefen sich auf ca. 374,4 Mio. RMB bzw. 204,4 Mio. RMB, was einem Anstieg von ca. 72,5 % bzw. 106,5 % entspricht.

In der ersten Jahreshälfte 2021 stieg der Umsatz auf dem chinesischen Festland um rund 74,6 % und machte rund 84,0 % des Gesamtumsatzes aus. Obwohl die Covid-19-Epidemiesituation in den meisten Überseemärkten instabil blieb, stiegen die Überseeverkäufe im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Jahres 2020 dennoch um rund 44,3 %.

Was die Leistung der Geschäftssegmente betrifft, so belief sich der Umsatz des Geschäftsbereichs strukturelle Herzerkrankungen im ersten Halbjahr 2021 auf etwa 159,1 Mio. RMB, was einem Anstieg von etwa 100,6 % entspricht, wobei der Umsatz mit LAA-Okkludern um etwa 147,5 % und der Umsatz mit den drei KHK-Okkludern zunahm: HeartR™, Cera™ und CeraFlex™ stiegen um etwa 47,3 %, 160,0 % bzw. 13,3 %.

Das Geschäft von LifeTech mit peripheren Gefäßerkrankungen erzielte einen Umsatz von ca. 286,8 Mio. RMB, was einer Steigerung von ca. 50,0 % entspricht, wobei der Umsatz mit Stent-Grafts und Vena-Cava-Filtern um ca. 60,8 % bzw. 24,7 % stieg.

Der Umsatz des Geschäftsbereichs Herzschrittmacher und Elektrophysiologie belief sich auf etwa 15,2 Millionen RMB, was einem Wachstum von etwa 508,0 % entspricht.

LifeTech stärkte kontinuierlich seine Innovationskapazitäten und beschleunigte den F&E-Prozess seiner Pipeline-Produkte, um seine führende Position in der Branche zu behaupten. Die F&E-Ausgaben stiegen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 um etwa 25,3 % auf etwa 91,7 Mio. RMB und erzielten die folgenden wesentlichen Fortschritte:

Das G-iliac™ Iliac Artery Bifurcation Stent-Graft System, der LAnavi™ Jointed Steerable Introducer, das Freepath™Guidance System und das OKcurve™ Steerable Delivery System erhielten die offizielle Registrierungsgenehmigung von der chinesischen NMPA;

Das Xuper™ Stent-Graft-System für die offene Chirurgie erhielt die CE-Zertifizierung in der EU;

Das IBS Angel™ Iron Bioresorbable Scaffold System („IBS Angel™") erhielt die Zulassung von der Medical Device Authority in Malaysia ;

; Das Arterien-Stent-Graft-System (Chimney Graft) wurde in China als innovatives Medizinprodukt zugelassen;

als innovatives Medizinprodukt zugelassen; Das Cinenses™ Lung Volume Reduction Reverser System hat die Rekrutierung der klinischen Studien in Europa abgeschlossen;

Das G-Branch™Thoraco-Abdominal Aortic Stent-Graft-System hat die Aufnahme in die FIM-Studie abgeschlossen, und die Ergebnisse der mittelfristigen Nachuntersuchung sind positiv;

LAmbre™ LAA Occluder System, IBS Titan™ Sirolimus-Eluting Iron Bioresorbable Peripheral Scaffold System und IBS Angel™ wurden in den Vereinigten Staaten von der FDA für „Compassionate Use" zugelassen, und

das IBS™ Sirolimus-Eluting Iron Bioresorbable Coronary Scaffold System erhielt die stillschweigende Genehmigung zur Durchführung bestätigender klinischer Studien in China .

In der Zwischenzeit wurden insgesamt 1.350 Patentanmeldungen eingereicht, von denen bis zum 30. Juni 2021 496 Patente registriert waren. Dies ist ein wichtiger immaterieller Vermögenswert und eine interne Triebkraft für LifeTech, um seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Gerätemarkt zu verbessern.

