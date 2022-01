Liga Solidária produz e distribui 1,5 mil marmitas diárias; projeto em parceria com prefeitura conta com profissionais temporários

Os locais de produção das marmitas são os CEUs Uirapuru, Butantã e Jaguaré. A Liga equipou as três cozinhas desses locais, garantindo a infraestrutura necessária, e fez treinamento do pessoal. Para cada cozinha, seis colaboradores foram contratados temporariamente, no segundo semestre de 2021, remunerados pela secretaria. As funções e quantidade são: 01 nutricionista; 02 cozinheiros (as); e 03 auxiliares de cozinha.