Ligandal Inc. nomme Tushar Nuwal au poste de directeur de l'exploitation et de directeur commercial

NEW YORK, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- Ligandal Inc., une entreprise en démarrage de biotechnologie et de médecine génétique, a annoncé la nomination de Tushar Nuwal au poste de directeur de l'exploitation et de directeur commercial. M. Nuwal apporte 20 ans d'expérience en biopharmacie, y compris des rôles dans de petites et grandes entreprises pharmaceutiques.

« Nous sommes ravis d'accueillir Tushar chez Ligandal. Son expérience dans la négociation de transactions pharmaceutiques de plusieurs milliards de dollars et sa volonté de faire évoluer la plateforme de Ligandal seront inestimables pour notre croissance », a déclaré Andre Watson, président et chef de la direction de Ligandal Inc.

M. Nuwal est un vétéran du secteur pharmaceutique mondial. Son leadership couvre la R&D, la fabrication, la gestion des produits et des lancements, les opérations, le développement commercial et d'entreprise, les licences, le portefeuille et la stratégie commerciale. Son rôle le plus récent a été celui de vice-président chez Polypid Inc., où il a dirigé le développement d'entreprise et l'octroi de licence (BD&L). Auparavant, il était directeur exécutif du BD&L pour Sandoz, une division de Novartis d'une valeur de dix milliards de dollars.

La carrière de M. Nuwal est marquée par des réalisations impressionnantes. Il a dirigé et conclu avec succès pour plus de deux milliards de dollars de transactions, et lancé des produits générant plus d'un milliard de dollars de revenus annuels. Son expérience comprend des postes chez Pfizer Pharmaceuticals, Endo Pharmaceuticals, Purdue Pharma et Fresenius Kabi.

M. Nuwal est titulaire d'une licence en génie chimique et en économie de l'Institut polytechnique Rensselaer, d'une maîtrise en droit transactionnel et en droit de la propriété intellectuelle de l'Université Northwestern, d'un diplôme d'études supérieures en finance de l'Université de New York, et il est actuellement inscrit à un programme de certificat en sciences médicales à l'Université de Harvard.

« Je suis ravi de me joindre à Ligandal pour faire progresser notre plateforme de thérapie cellulaire et génique. Je suis particulièrement inspiré par Andre Watson, notre fondateur et lauréat du prix Forbes 30 Under 30 dans le domaine des soins de santé. J'ai hâte de collaborer avec lui et avec notre équipe de classe mondiale. Elle compte notamment le Dr Adam Stein, notre directeur scientifique et ancien cadre d'une entreprise pharmaceutique de taille moyenne, et le Dr Daniel Fagbuyi, membre du conseil d'administration, médecin en chef, vice-président à la direction des affaires gouvernementales, ancien conseiller de l'administration Obama chargé de la biodéfense et de la santé publique, ancien conseiller auprès du HHS, de la FDA, du CDC et vétéran de guerre de l'armée américaine. Ensemble, nous ferons évoluer la vision et la mission de l'entreprise », a déclaré M. Nuwal.

À propos de Ligandal – Ligandal est à l'avant-garde de la médecine génétique, se concentrant sur des solutions innovantes pour l'oncologie, les troubles génétiques rares et la biodéfense. S'appuyant sur une nanotechnologie de pointe, Ligandal s'engage à développer des thérapies qui ont le potentiel de transformer des vies et de façonner l'avenir de la médecine.

