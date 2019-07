Lightstone completa US$ 70 milhões em captação de recursos para o Marriott Moxy East Village

Desenvolvida pela equipe global da Lightstone, a arrecadação do Moxy East Village marca a terceira captação do EB-5 no portfólio da Lightstone de hotéis Moxy, depois dos US$ 70 milhões arrecadados para o Moxy Times Square, com 612 apartamentos, e dos US$ 63 milhões arrecadados para o Moxy Chelsea, com 349 quartos.

"Estamos satisfeitos que os investidores globais estejam reconhecendo o valor do nosso progresso no Moxy East Village e nossa sólida plataforma de investimentos EB-5", disse o presidente da Lightstone, Mitchell Hochberg. "A equipe global da Lightstone foi fundamental para arrecadar nossa sexta rodada de financiamentos bem-sucedidos e estamos ansiosos com a nossa contínua parceria enquanto realizamos nossas próximas duas captações."

Localizado em frente ao Webster Hall, a poucas quadras da Union Square e da Universidade de Nova York, o Moxy East Village está programado para inaugurar já neste outono. Desenvolvido pelo Rockwell Group como uma "linha do tempo vertical", cada andar do hotel foi inspirado em uma era diferente na história do East Village - dos primeiros colonos, passando pela era punk, até os dias de hoje. O Moxy East Village oferece 286 apartamentos projetados, espaços de trabalho cooperativos, instalações tecnológicas e programação cultural que reflete a farta diversidade do bairro. O hotel dispõe de quatro novos conceitos elaborados pelo Grupo TAO nos quesitos comer e beber, incluindo um bar e café no lobby, um bar no terraço, um lounge subterrâneo e um restaurante franco-mediterrâneo do chef Jason Hall.

O Moxy East Village contribui para o crescente portfólio de desenvolvimento de hotéis da Lightstone, que inclui o Moxy Times Square, inaugurado no outono de 2017, e o Moxy Chelsea, inaugurado no início deste ano. Além do Moxy East Village, a Lightstone está atualmente desenvolvendo hotéis Moxy nos bairros de Lower East Side e Williamsburg, em Nova York, no bairro de South Beach em Miami, e em Downtown, Los Angeles.

O Programa de Visto de Imigrante EB-5 oferece aos estrangeiros de alto patrimônio líquido a oportunidade de investir em uma empresa comercial dos EUA e receber residência permanente por meio da criação de empregos.

O processo do Visto EB-5 envolve um investimento mínimo de US$ 1 milhão (ou US$ 500 mil se o investimento for feito dentro de uma Área de Emprego Alvo (TEA) - uma área rural ou com alta taxa de desemprego). Este investimento qualificado deve ser feito em uma nova empresa comercial que crie pelo menos 10 empregos em tempo integral. Sendo feito um investimento qualificado, o investidor EB-5, cônjuge e filhos solteiros menores de 21 anos podem aplicar para um Green Card condicional, seguido de um Green Card permanente e, posteriormente, para a cidadania americana.

Sobre a Lightstone

A Lightstone, fundada por David Lichtenstein, é uma das maiores e mais diversificadas empresas imobiliárias privadas dos Estados Unidos. A Lightstone está operando em 28 estados em todo o país, desenvolvendo, gerenciando e investindo em todos os setores do mercado imobiliário, incluindo o mercado residencial, o mercado comercial, hotelaria e varejo. Com mais de 178 propriedades, o portfólio atual de mais de US$ 6 bilhões da Lightstone, inclui mais de 400 mil metros quadrados em escritórios, propriedades comerciais e industriais, mais de 15 mil unidades residenciais e 4.300 apartamentos de hotel. A Lightstone também possui mais de 12 mil lotes de terras em todo o país.

Sediada na cidade de Nova York, a empresa continua a ampliar seu portfólio de desenvolvimento com mais de US$ 3,5 bilhões atualmente injetados no setor residencial e de hospedagem espalhados por Nova York, Los Angeles e Miami.

