L'île de Saadiyat à Abou Dabi bat le record du monde Guinness™ de la plus grande exposition de messages en bouteilles

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 16 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le vendredi 6 octobre, l'île de Saadiyat à Abou Dabi s'est vu décerner le record du monde Guinness™ de la plus grande exposition de messages en bouteilles. L'exploit de cette destination témoigne de son caractère unique et a été célébré par une fête mémorable. Quelque 1 100 bouteilles, contenant chacune un message unique, ont été collectées et exposées en évidence sur la plage de Saadiyat.

Inspirée par l'emblématique pont des Arts de Paris, l'île de Saadiyat a invité ses hôtes à prendre part à cette entreprise. Les participants ont été encouragés à écrire une brève note exprimant leur affection pour l'île de Saadiyat ou partageant leurs réflexions personnelles sur le concept de l'amour. Ces notes sincères ont ensuite été soigneusement placées dans des bouteilles en verre et transportées au Saadiyat Beach Club une semaine plus tard, où un artiste local spécialisé dans le sable a disposé les bouteilles de manière créative dans une grande installation formant les mots « I ♥ Saadiyat Island » (J'aime l'île de Saadiyat).

En acceptant ce prix au nom de Miral, Taghrid AlSaeed, directrice exécutive de la communication du groupe et du marketing de destination chez Miral, a déclaré : « Nous sommes animés par la passion de rassembler les gens, de développer un sens de la communauté et de créer des liens sincères. Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance du Guinness World Records™, qui reflète notre engagement à offrir des souvenirs inoubliables et à susciter des moments de joie pour tous nos hôtes, tout en réalisant notre vision pour l'île de Saadiyat et en contribuant à la croissance d'Abou Dabi. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour rendre cette étape importante possible. »

Liam Findlay, PDG de Miral Destinations, a commenté : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu un record du monde Guinness™ pour l'île de Saadiyat à Abou Dabi, réputée pour être la première destination balnéaire du Moyen-Orient. Nous sommes ravis de constater que les clients et les familles se sont tant engagés à nos côtés lors de cette démarche et nous adressons nos sincères remerciements à tous nos clients qui ont contribué à cet exploit.

Les destinations participantes sur l'île de Saadiyat comprenaient Saadiyat Rotana Resort & Villas, Jumeirah at Saadiyat Island Resort, Nurai Island, Soul Beach, Saadiyat Beach Club, Rixos Premium Saadiyat Island, et Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas. Cette activité a accueilli des invités de tous âges, promouvant l'idée que « l'amour est un voyage » pour tout le monde.

Tous les matériaux utilisés pour cette opération étaient respectueux de l'environnement. Les bouteilles, le papier recyclable et le fil de jute utilisés pour attacher les mots étaient durables, soulignant l'engagement de l'île à préserver son environnement naturel et sa faune indigène, et s'alignant sur l'Année du développement durable.

Pour en savoir plus sur l'île de Saadiyat, rendez-vous sur le site https://saadiyatisland.ae/

À propos de l'île de Saadiyatt :

L'île de Saadiyat à Abou Dabi est un mélange d'expériences inspirantes, transformatrices et enrichissantes, qui propose quelque chose d'unique à chacun, de la culture à la gastronomie, en passant par les hôtels de luxe, les superbes plages naturelles et la faune et la flore sauvages. S'étendant sur 27 kilomètres carrés, l'île naturelle abrite des hôtels et des centres de vacances haut de gamme et propose des expériences artistiques, culturelles, éducatives, de bien-être, de golf, de style de vie, de vente au détail et de restauration de classe mondiale. L'île de Saadiyat est le centre culturel d'Abou Dabi, où se trouvent les musées les plus célèbres du monde, notamment l'emblématique Louvre Abou Dabi, le Guggenheim Abou Dabi, qui ouvrira bientôt ses portes et qui sera le principal musée d'art moderne et contemporain de la région, et le Musée d'histoire naturelle d'Abou Dabi, qui présentera certains des spécimens d'histoire naturelle les plus rares jamais trouvés sur Terre.

Située dans la capitale cosmopolite des Émirats arabes unis, Abou Dabi, l'île comprend un quartier des plages, un quartier culturel, un quartier des lagons et un quartier de la marina. L'île de Saadiyat se trouve à seulement 20 minutes de l'aéroport et du centre-ville d'Abou Dabi, et à 60 minutes de Dubaï.

