Lily Allen annonce sa collaboration avec Womanizer

Conçu en édition limitée pour les femmes indépendantes, le Liberty est petit, léger, élégant et discret. Il est doté d'un capuchon à fermeture magnétique et de six niveaux d'intensité. Il fonctionne simplement à l'aide de deux boutons et est léger comme une plume, ce qui en fait l'objet parfait et discret à glisser dans le sac à main et à emmener partout, même en voyage. En collaboration avec Lily Allen, Womanizer a créé un nouvel emballage et a donné au produit une nouvelle palette de couleurs acidulées.

Lily rejoint l'entreprise Womanizer en tant Chief Liberation Officer. Son rôle est de donner le ton à la campagne #IMasturbate en sensibilisant la société à la sexualité positive et à la masturbation féminine.

Entre Lily et Womanizer, tout a commencé lorsque Lily a mentionné dans son autobiographie Moi, exactement qu'elle utilisait les produits de la marque. Elle parlait de la découverte de son propre plaisir sexuel lors de sa tournée Sheezus et écrivait alors : « Et si vous me demandez quel vibromasseur plutôt qu'un autre je choisirais, je vous recommande le Womanizer ».

Le Liberty est doté de la technologie brevetée et révolutionnaire « Pleasure Air ». Cette technologie a été la première à stimuler les terminaisons nerveuses sensibles du clitoris grâce à des vagues d'air pulsé. Quelle est la sensation ? Lily répond : « Unique. Et Womanizer peut vous donner un orgasme en un rien de temps, même plusieurs ».

« Nous étions tellement heureux et enthousiastes d'apprendre que Lily écrivait et s'extasiait sur notre marque et nos produits. En particulier dans le contexte actuel, où le fait de posséder et de décider de sa propre sexualité peut être quelque chose de compliqué pour beaucoup de personnes, surtout pour les femmes. Pour nous, Lily est l'incarnation même de notre marque : courageuse, honnête, authentique et accessible. Nous sommes heureux et reconnaissants de partager la même mission, qui est d'éliminer les stigmates sociaux autour de la sexualité et du plaisir et de faire en sorte que les générations futures grandissent dans une société plus ouverte d'esprit, » explique Johanna Rief, Head of Sexual Empowerment chez Womanizer.

Selon une récente enquête[1] menée par Womanizer auprès de 7 000 hommes et femmes de 14 pays, le fossé masturbatoire - l'écart international entre les sexes en matière de masturbation - est de 68 %. Les hommes se livrent à cet acte environ 156 fois par an, alors que les femmes une cinquantaine de fois par an en moyenne.

Avec la campagne #IMasturbate, Lily et Womanizer veulent remettre en question les préjugés et les mythes existants, et inviter les gens à réfléchir sur leurs propres attitudes, souvent négatives, à l'égard de ce sujet.

Lily Allen commente : « Les sextoys sont toujours considérés comme un sujet tabou car ils sont liés à la masturbation et au plaisir féminin. Le plaisir féminin en soi est un sujet tabou. La seule façon de faire que les sujets tabous ne le soient plus, c'est d'en parler ouvertement, régulièrement, sans honte ni culpabilité ».

Le « Liberty by Lily Allen » est disponible sur Womanizer.com à partir du 22 octobre 2020.

Détails du produit

Capuchon magnétique pour le transport

Technologie brevetée Pleasure Air

Résistant à l'eau (IPX 7)

6 niveaux d'intensité

Autonomie : 120 minutes

Taille : 104 x 55 x 48mm

Rechargeable

Couleur : Rebellious Pink

Prix : 99 €

À propos de Womanizer

Womanizer a inventé la technologie révolutionnaire et brevetée Pleasure Air. Grâce à sa stimulation clitoridienne sans contact, cette technologie procure aux femmes des orgasmes intenses. Pleasure Air a non seulement révolutionné toute l'industrie du sextoy lors de son lancement en 2014, mais a également joué un rôle important en ouvrant le dialogue et en changeant la perception de la société sur ces produits dédiés au plaisir. Womanizer est une entreprise internationale implantée à Berlin, Hong Kong et Ottawa. Avec la campagne #IMasturbate, la société s'engage à briser les tabous autour de la masturbation et de la sexualité (féminine).

[1] L'enquête a été menée en juillet 2020 en collaboration avec Appinio. 7 000 hommes et femmes de 14 pays (Australie, Autriche, Canada, France, Allemagne, Italie, Espagne, Hong Kong, Corée du Sud, Singapour, Suisse, Taïwan, Royaume-Uni, États-Unis) y ont participé. D'autres résultats sont disponibles sur demande.

