Lily Allen anuncia su colaboración con Womanizer

Lily se une a la compañía como Directora de Liberación, liderando el cargo en su campaña #IMasturbate, y creando conciencia sobre la positividad sexual y la masturbación femenina.

La relación de Lily con Womanizer comenzó cuando mencionó el uso de sus productos en sus memorias (bestseller) en el Sunday Times, "My Thoughts Exactly". Hablando de descubrir su propio placer sexual durante la gira de Sheezus, escribió "Y como me preguntas si elijo un vibrador en concreto, te recomiendo el Womanizer", dijo.

La patentada y revolucionaria Pleasure Air Technology fue la primera tecnología para estimular las sensibles terminaciones nerviosas del clítoris con ondas de aire suaves. ¿Qué se siente? Preguntarle a Lily. "Completamente diferente. Womanizer puede darte un orgasmo en poco tiempo e incluso varios ".

"Estábamos muy emocionados de saber que Lily estaba entusiasmada y escribía sobre nuestra marca y los productos. Especialmente, sobre la temática de empoderar y definir la propia sexualidad personal. Desde nuestra experiencia, esto es algo con lo que las mujeres, en particular, luchan. Para nosotros Lily es la personificación de nuestra marca: valiente, honesta, auténtica y cercana. Estamos felices y agradecidos de compartir la misma misión de eliminar el estigma social en torno a la sexualidad y el placer y asegurarnos de que las futuras generaciones crezcan en una sociedad más liberal y de mente más abierta ", explica Johanna Rief, Directora de Empoderamiento Sexual en Womanizer.

Según una encuesta1 reciente realizada por Womanizer a 7.000 hombres y mujeres de 14 países, la brecha de género internacional en la masturbación sigue siendo del 68%. De media, los hombres se masturban unas 156 veces al año, mientras que las mujeres solo unas 50.

Lily y Womanizer quieren desafiar las suposiciones y mitos existentes con la campaña #IMasturbate e invitar a todo el mundo a reflexionar sobre sus propias actitudes, a menudo negativas, hacia este tema.

"Los juguetes sexuales todavía se consideran un tema tabú porque están relacionados con la masturbación y el placer femenino. Y el placer femenino en sí mismo es un tema tabú. La única manera de destigmatizar estos temas es hablar de ellos abiertamente, con frecuencia y sin vergüenza ni culpa".

'Liberty' de Lily Allen se encuentra disponible en Womanizer.com desde el 22 de octubre.

Video #IMasturbate con Lily Allen

Detalles del producto

Tapa de viaje magnética

Tecnología Pleasure Air

Resistente al agua (IPX 7)

6 niveles de intensidad

Duración de la batería: 120 minutos

Dimensiones: 104 x 55 x 48mm

Recargable

Color: Rebellious Pink

Precio 99 US$

Sobre Womanizer

Womanizer, creadora de la revolucionaria y patentada tecnología Pleasure Air, proporciona a las mujeres una nueva sensación de orgasmo gracias a la estimulación sin contacto del clítoris. Womanizer sacudió toda la industria de los juguetes sexuales cuando se lanzó en 2014 pero también contribuyó a abrir la conversación y cambiar la percepción de la sociedad con respecto a los productos destinados al placer. Womanizer es una empresa que opera a nivel mundial con oficinas en Berlín, Hong Kong y Ottawa. Con la campaña #IMasturbate, la compañía está comprometida globalmente a romper el tabú de la masturbación (femenina) y la sexualidad.

[1] La encuesta representativa fue realizada en julio de 2020 con la cooperación de Appinio. En ella participaron 7.000 hombres y mujeres de 14 países (Australia, Austria, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Corea, Singapur, España, Suiza, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos). Más resultados bajo petición.

