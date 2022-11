LILYSILK inaugure officiellement les ventes exceptionnelles du Black Friday

NEW YORK, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, première marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, a officiellement lancé ses ventes du Black Friday, qui donnent aux fans l'occasion unique de recevoir le nouveau collier Abadi en nacre plaqué or 18 carats, en édition limitée, pour toute commande de 600 dollars ou plus.

Abadi signifie « éternel » en malaisien, et symbolise l'espoir de LILYSILK que ses clients fidèles lui fassent éternellement confiance. En référence à l'excellent matériau plaqué or 18 carats qui compose le collier, LILYSILK souhaite également à ses clients de « rester dorés », de conserver leur éclat à jamais, d'avoir le courage d'être eux-mêmes, de poursuivre courageusement leurs rêves et de vivre de façon spectaculaire.

La campagne du Black Friday de la marque de soie emblématique, qui a déjà insufflé une humeur festive à ses fans dans le monde entier, permet de gagner une fabuleuse virée shopping de 399 dollars, le calendrier de l'avent Blind Box jusqu'au 25 novembre, et une vente flash exceptionnelle qui permet à chacun d'obtenir jusqu'à 30 % de réduction sur certains produits jusqu'au 29 décembre.

Du 1er novembre au 29 décembre, les clients qui achètent l'une des cinquante pièces spéciales LILYSILK peuvent bénéficier d'une remise de 10 % sur un deuxième article de la collection. Par ailleurs, les clients qui dépensent 120 dollars peuvent recevoir un chouchou en soie gratuitement, et ceux qui dépensent 200 dollars peuvent obtenir une taie d'oreiller en soie gratuite.

« Nos ventes du Black Friday et nos offres spéciales pour les fêtes sont enfin là, a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. Nous n'avons pas lésiné sur les préparatifs pour nos chers fans, et nous espérons sincèrement qu'ils ne laisseront pas passer l'occasion d'obtenir la pièce LILYSILK qu'ils méritent. »

À propos de LILYSILK

LILYSILK est motivé par son attention à l'égard de ses clients, de la planète et des autres, comme en témoignent son engagement pour une production zéro déchet et le programme de charité LILYSILK, qui a versé des dons à la National Breast Cancer Foundation®, Oscar's Kids, Goodwill Southern California, pour ne citer que quelques organismes. LILYSILK cherche à inspirer les gens à vivre de manière spectaculaire, et les stars partagent cette vision. Récemment, plusieurs célébrités très en vue, dont Emily Ratajkowski, Julianne Moore, Viola Davis, Nina Dobrev, et Anne Hathaway, ont été aperçues vêtues de produits LILYSILK, et la marque a régulièrement fait la une de nombreux médias de premier plan, notamment VOGUE, ELLE, Marie Claire, Harper's Bazaar, Glamour, People, InStyle, et Cosmopolitan, qui ont tous inspiré leurs lecteurs en mettant en avant des pièces spectaculaires, et abordables, de la célèbre marque de soie mondiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1933417/LILYSILK_18K_gold_plated_Abadi_Necklace_mother_pearl.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1933418/LILYSILK_Officially_Launches_Black_Friday_Sales.jpg

SOURCE LILYSILK