LILYSILK présente sa collection printemps 2026 « Mediterranean Muse » et lance un coffret-cadeau pour la Saint-Valentin

NEW YORK, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la plus grande marque de soie au monde qui inspire les individus à vivre une vie spectaculaire et durable, a officiellement lancé aujourd'hui sa collection de printemps 2026 « Mediterranean Muse . S'inspirant de la lumière naturelle, des paysages côtiers et du mode de vie de la Méditerranée, la collection représente une élégance moderne et raffinée exprimant la fluidité des formes, un savoir-faire responsable et un mode de vie simple et détendu. À l'occasion de la Saint-Valentin, la marque lance également son tout premier coffret cadeau en soie à rayures roses, pour offrir aux amoureux une nouvelle façon d'exprimer leur tendresse et leur affection.

Inspirée par les côtes ensoleillées, les constructions blanchies à la chaux et la nonchalance de la vie côtière, « Mediterranean Muse » représente la vision de LILYSILK d'une sophistication naturelle. Avec des silhouettes aériennes, des lignes épurées et une palette de couleurs sereines (bleu Égée, blanc marbré et or ensoleillé), la collection est constituée de créations intemporelles conçues pour aller du matin au soir en toute liberté.

Parmi les pièces clés de la collection, citons le chandail à manches courtes en cachemire brossé haut de gamme de Mongolie pour une douceur et un confort durable, le cardigan rayé au crochet en laine mérinos lavable en machine qui associe la commodité et la finesse ou encore le trench court Serica, un trenchcoat double face en satin de soie qui marie une structure architecturale à un drapé fluide pour créer des combinaisons polyvalentes.

« Cette saison, nous recréons la sérénité du littoral méditerranéen », explique David Wang, PDG de LILYSILK. « Mediterranean Muse est une ode à la fluidité, à la lumière et au design responsable dans laquelle la beauté naturelle et un savoir-faire méticuleux sont exprimés dans chaque détail. Le vrai luxe commence par le respect de la nature et de notre mode de vie. »

Lancée en même temps que la collection de printemps 2026, la collection LILYSILK Saint-Valentin, en soie charmeuse de 19 mommes, est ornée de douces rayures rosées. La collection propose des vêtements de nuit et des accessoires conçus pour célébrer l'intimité et la douceur. Certains articles seront présentés dans un coffret-cadeau rose spécialement conçu, offrant ainsi une option raffinée pour les cadeaux du 14 février. Ces articles resteront disponibles après la Saint-Valentin, le coffret-cadeau et les articles sélectionnés ayant pour but d'accentuer la force émotionnelle de cette fête.

Enracinée dans les valeurs de l'artisanat, de la durabilité et d'un mode de vie responsable, LILYSILK continue de redéfinir le luxe moderne grâce à son esthétique inspirée de la nature et à ses choix de matériaux sophistiqués. La collection Printemps 2026 et la promotion de la Saint-Valentin, renforcent la mission de la marque, qui est d'aider les gens à vivre une vie plus agréable et plus utile.

