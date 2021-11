LILYSILK s'associe avec Melissa Rauch pour sensibiliser et collecter des fonds pour la recherche sur le cancer chez l'enfant

L'événement, d'une durée d'une heure, réunit des mamans influentes pour une conversation avec Melissa Rauch, ainsi que des performances des magiciens Penn & Teller et de la musicienne Kate Micucci. Inspirée par Oscar, un enfant atteint de GITC qui a dû affronter des journées incroyablement difficiles en pyjama, la PJ party représente le costume de « super-héros » que les enfants portent lorsqu'ils sont confrontés aux circonstances les plus inimaginables. Rauch et Albert portent toutes deux des pyjamas LILYSILK pour montrer leur soutien à Oscar.

« Chez LILYSILK, nous inspirons les gens à vivre une vie meilleure et plus durable. Nous nous soucions des gens, et c'est ce souci pour les uns et les autres et de la planète qui nous anime. La Pyjama Party d'Oscar's Kids s'inscrit parfaitement dans notre mission et nous sommes entièrement dévoués à soutenir les actions caritatives visant à aider les enfants comme Oscar », a déclaré Isaac Lee, responsable de la marque chez LILYSILK.

Soutenue par les valeurs de « l'innovation pour la durabilité », LILYSILK recherche activement des occasions de remplir sa responsabilité sociale d'entreprise par le biais de nouveaux modèles commerciaux qui encouragent les modes de vie durables. En plus de fournir des pyjamas pour l'événement, LILYSILK a été inspiré par Oscar pour développer sa propre série de pyjamas en soie pour enfants. La gamme est fabriquée à partir de matières premières 100 % naturelles comme la soie de mûrier et améliore le confort des enfants dans leur vie quotidienne, quelles que soient les circonstances auxquelles ils sont confrontés.

À PROPOS DE LILYSILK

Chez LILYSILK , nous souhaitons inspirer les gens à vivre une vie meilleure et un mode de vie plus durable. Notre souci des uns et des autres et de la planète est ce qui nous motive. « Toutes les soies ne sont pas égales » et notre mission est d'être reconnue comme la meilleure marque de production de soie au niveau mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1681618/Melissa_Rauch_LILYSILK_pyjamas.jpg

SOURCE LILYSILK