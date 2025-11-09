L'imagerie thermique par IA de Raytron établit une nouvelle référence pour la prévention de l'emballement thermique des batteries de VE

MUNICH, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le secteur mondial des véhicules électriques (VE) s'accélère, l'emballement thermique des batteries lithium-ion reste le problème de sécurité le plus urgent pour l'industrie automobile. Les récents incendies de lithium soulignent le besoin urgent de solutions de surveillance non intrusives, proactives et de haute précision. Raytron, leader mondial de l'imagerie thermique infrarouge, a dévoilé sa technologie avancée d'imagerie thermique pilotée par l'IA pour surveiller l'ensemble du cycle de vie des batteries lithium-ion afin de prévenir les défaillances catastrophiques.

Pourquoi l'imagerie thermique est-elle essentielle pour la sécurité des batteries ?

L'emballement thermique est déclenché par de subtils changements de température, qui sont les premiers signes physiques d'une défaillance catastrophique imminente. Cependant, l'imagerie thermique infrarouge est une technologie sans contact qui peut fournir en temps réel les données visuelles de température nécessaires décider une intervention. Lors de la détection précoce des signaux, l'imagerie thermique identifie instantanément de minuscules points chauds, qui sont des indicateurs précoces de courts-circuits internes, de connexions à haute résistance ou de défaillances de refroidissement, bien avant qu'ils ne déclenchent un véritable incendie de la batterie au lithium. En intégrant l'IA aux données des caméras thermiques, la solution de Raytron va au-delà des simples seuils de température, en analysant la vitesse d'élévation de la température et les modèles pour fournir des avertissements prédictifs, augmentant ainsi efficacement les performances des systèmes de gestion de batterie traditionnels.

Comment l'imagerie thermique prévient-elle l'emballement thermique sur l'ensemble des étapes ?

Dans le domaine de la R&D , les caméras de thermographie infrarouge valident la sécurité des BTMS et des structures en capturant avec précision la propagation de la chaleur pendant les tests de stress, ce qui permet aux ingénieurs de concevoir un confinement efficace contre l'emballement thermique de la batterie.

Pendant la production , la caméra cube thermographique TN220 de Raytron est utilisée pour le contrôle critique de la qualité. Elle détecte les cellules à haut risque présentant des micro-courts-circuits ou des défauts de soudure en détectant une chaleur anormale pendant la charge/décharge rapide, éliminant ainsi les points de défaillance latents.

Pour la logistique , des scanners à imagerie thermique surveillent 24/7 les entrepôts pour détecter les points chauds spontanés, ce qui permet d'intervenir rapidement pour éviter un coûteux incendie de lithium.

, des scanners à imagerie thermique surveillent 24/7 les entrepôts pour détecter les points chauds spontanés, ce qui permet d'intervenir rapidement pour éviter un coûteux incendie de lithium. Enfin, pour le service après-vente, les caméras thermographiques portables permettent aux équipes de maintenance de localiser rapidement les cellules défectueuses ou les connexions à haute résistance, empêchant ainsi que des anomalies thermiques mineures ne se transforment en un véritable emballement thermique.

À propos de Raytron

Classé numéro 1 par le groupe Yole dans son rapport Thermal Imaging and Sensing 2025 Markets and Technology Report avec une part de marché de 33 %, Raytron est un leader mondial de l'imagerie thermique, offrant des solutions complètes dans les domaines SWIR, MWIR et LWIR. Engagée à créer une valeur ajoutée pour ses clients grâce à des avancées technologiques, la caméra infrarouge de Raytron trouve des applications dans l'inspection industrielle, la surveillance de la sécurité, la vision nocturne pour l'automobile et la maintenance préventive.

Informations complémentaires

Adresse électronique : [email protected]

Site web : https://en.raytrontek.com

LinkedIn : Raytron Technology Co., Ltd.