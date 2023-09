LIMINAL BIOSCIENCES ANNONCE LA CONCLUSION DU PLAN D'ARRANGEMENT AVEC STRUCTURED ALPHA LP

LAVAL, Québec et CAMBRIDGE, Angleterre, 27 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (« Liminal BioSciences » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que la transaction envisagée par le plan d'arrangement statutaire annoncé précédemment en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions impliquant la Société et Structured Alpha LP (« SALP »), une société en commandite gérée par son commandité, Thomvest Asset Management Ltd, a été finalisée plus tôt aujourd'hui (l'« Arrangement »). En vertu de l'Arrangement, SALP a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Liminal BioSciences (les « Actions ») qui ne sont pas actuellement détenues par SALP ou ses sociétés affiliées et associées (les « Actions minoritaires ») au prix de 8,50 $ US par Action, payable en espèces (la « Contrepartie »).

Il est rappelé aux détenteurs enregistrés d'Actions minoritaires (« Actionnaires minoritaires ») qu'afin de recevoir toute Contrepartie à laquelle ils ont droit, ils doivent dûment remplir, signer et renvoyer la lettre d'envoi à Computershare Investor Services Inc. en tant que dépositaire, ainsi que le(s) certificat(s) d'actions et/ou le(s) avis du système d'enregistrement direct (DRS) représentant les Actions qu'ils détenaient auparavant. Les Actionnaires minoritaires qui détiennent leurs Actions par l'intermédiaire d'un courtier, d'un négociant en valeurs mobilières ou d'un autre intermédiaire doivent suivre attentivement les instructions fournies par ce courtier, ce négociant en valeurs mobilières ou cet autre intermédiaire.

En conséquence de l'Arrangement, les Actions ne seront plus cotées sur le Nasdaq Capital Market. En outre, la société soumettra une demande pour cesser d'être un émetteur assujetti en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, déposera une certification et un avis sur le formulaire 15 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour suspendre ses obligations d'information en vertu de la législation américaine sur les valeurs mobilières et mettra autrement fin aux obligations d'information publique de la société.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique en phase de développement qui se concentre sur la découverte et le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques distinctives qui modulent les voies des récepteurs couplés aux protéines G, ou GPRC. Liminal BioSciences conçoit de nouvelles petites molécules thérapeutiques candidates exclusives dans l'intention de développer les meilleurs/premiers produits thérapeutiques de leur catégorie pour le traitement des maladies métaboliques, inflammatoires et fibrotiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, en utilisant sa plateforme intégrée de découverte de médicaments, son expertise en chimie médicinale et sa compréhension approfondie de la biologie des RCPG. Le pipeline de Liminal BioSciences est actuellement composé de trois programmes. Le candidat sélectionné pour le développement clinique, LMNL6511, un antagoniste sélectif du récepteur GPR84, devrait commencer un essai clinique de phase 1 au second semestre 2023. Liminal BioSciences développe également le LMNL6326, un antagoniste du récepteur OXER1, pour le traitement des maladies causées par les éosinophiles, et des agonistes du GPR40, tous deux au stade préclinique. En plus de ces programmes, Liminal BioSciences continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour enrichir son pipeline.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

À propos de Structured Alpha LP

Thomvest Asset Management Ltd. est l'associé général de SALP. Thomvest Asset Management Ltd. et ses sociétés affiliées sont un groupe de sociétés d'investissement qui réalisent des investissements pour le compte de Peter J. Thomson et de sa famille.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas des faits établis, comprenant les mots « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « cibler », « projeter », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « sera », « prévoir » et d'autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent généralement des énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou qui s'y rapportent, y compris, mais sans s'y limiter, les énoncés relatifs aux activités de Liminal BioSciences en général, au retrait de la cote des actions de Liminal BioSciences et au dépôt d'une demande visant à cesser d'être un émetteur assujetti au Canada, ainsi qu'au moment où ces demandes seront présentées.

Ces déclarations sont de nature « prospective » puisqu'elles sont fondées sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux prévus dans le cadre de ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux décrits ou projetés dans le présent document, mentionnons, sans toutefois s'y limiter, les risques associés à ce qui suit : le risque que les litiges entre actionnaires liés à l'accord entraînent des coûts importants de défense, d'indemnisation et de responsabilité ; les effets de la perturbation de l'Arrangement sur les activités de Liminal BioSciences ; les incertitudes généralement associées à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes ; la capacité de Liminal BioSciences à rechercher activement et à conclure des opportunités de monétisation d'actifs non essentiels ou d'opportunités commerciales liées à nos actifs ; la dépendance de Liminal BioSciences à l'égard de tiers pour mener, superviser et contrôler les essais cliniques existants et les futurs essais cliniques potentiels ; les développements des concurrents de Liminal BioSciences et le marché des produits candidats de Liminal BioSciences ; et les activités, les opérations et les calendriers et plans de développement clinique peuvent être affectés par des événements géopolitiques et des conditions macroéconomiques, y compris la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt et l'incertitude des marchés du crédit et des marchés financiers, et les questions qui y sont liées ; et d'autres risques et incertitudes affectant Liminal BioSciences, y compris dans le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que dans d'autres dépôts et rapports que Liminal BioSciences peut être amené à produire de temps à autre. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation de toute déclaration prospective. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué en raison d'une nouvelle information, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements sur les valeurs mobilières en vigueur.

Nicole Rusaw, directrice financière, [email protected]

SOURCE Liminal BioSciences Inc.