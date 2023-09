LIMINAL BIOSCIENCES MAAKT VOLTOOIING VAN HET PLAN VAN OVEREENKOMST MET STRUCTURED ALPHA LP BEKEND

LAVAL, QC en CAMBRIDGE, Engeland, 26 september 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. ("Liminal BioSciences" of het "Bedrijf") is blij te kunnen vermelden dat eerder vandaag de transactie voltooid is die overwogen werd in het eerder aangekondigde wettelijke akkoord onder de bepalingen van de Canada Business Corporations Act, waarbij de Corporation en Structured Alpha LP ("SALP") betrokken zijn, een commanditaire vennootschap beheerd door zijn algemene partner, Thomvest Asset Management Ltd., (hierna de "Regeling"). Overeenkomstig de Regeling heeft SALP alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van Liminal BioSciences (de "Aandelen") die momenteel niet in het bezit zijn van SALP of zijn dochterondernemingen en gerelateerde bedrijven (de "Minderheidsaandelen") verworven tegen een prijs van USD 8,50 per Aandeel. contant betaalbaar (de "Vergoeding").

Geregistreerde houders van minderheidsaandelen ("Houders van minderheidsaandelen") worden eraan herinnerd dat zij, om een Vergoeding te ontvangen waar zij recht op hebben, de overdrachtsbrief naar behoren moeten invullen, ondertekenen en terugsturen naar Computershare Investor Services Inc., die als bewaarder fungeert, samen met de aandelencertificaten en/of Direct Registration System (DRS)-adviezen die de aandelen vertegenwoordigen die voorheen door hen in bewaring werden gehouden. Aandeelhouders van Minderheidsaandelen die hun Aandelen in bewaring houden via een makelaar, beleggingsdealer of andere tussenpersoon, moeten zorgvuldig de instructies van een dergelijke makelaar, beleggingsdealer of andere tussenpersoon opvolgen.

Als gevolg van de Regeling zullen de Aandelen niet langer genoteerd zijn op de Nasdaq Capital Market. Daarnaast zal het Bedrijf een aanvraag indienen om niet langer een rapporterende emittent te zijn onder de toepasselijke Canadese effectenwetgeving, zal het Bedrijf een certificering en kennisgeving op formulier 15 indienen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission om zijn rapportageverplichtingen onder de Amerikaanse effectenwetgeving op te schorten en zal het Bedrijf anderszins zijn openbare rapportagevereisten beëindigen.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een biofarmaceutisch bedrijf in een ontwikkelingsstadium dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe en onderscheidende therapeutica op basis van kleine moleculen die G eiwitgekoppelde receptoren (GPCR) moduleren. Liminal BioSciences ontwerpt eigen nieuwe therapeutische kandidaten met kleine moleculen met de bedoeling de beste/eerste therapeutica van zijn klasse te ontwikkelen voor de behandeling van metabolische, inflammatoire en fibrotische ziekten waar aanzienlijke medische behoefte aan bestaat, met behulp van zijn geïntegreerde platform voor geneesmiddelenontdekking, zijn expertise in de medicinale chemie en zijn grondige kennis van de GPCR-biologie. Liminal BioSciences heeft momenteel drie programma's op stapel staan. Met de voor klinische ontwikkeling geselecteerde kandidaat, LMNL6511, een selectieve antagonist voor de GPR84-receptor, zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 met een Fase 1 klinisch onderzoek beginnen. Liminal BioSciences is ook bezig met de ontwikkeling van LMNL6326 als antagonist voor de OXER1-receptor, gericht op de behandeling van door eosinofielen veroorzaakte ziekten, en GPR40-agonisten, die zich beide in het preklinische stadium bevinden. Naast deze programma's gaat Liminal BioSciences door met het onderzoeken van andere ontwikkelingsmogelijkheden om aan zijn pijplijn toe te voegen.

Liminal BioSciences is actief in Canada en in het Verenigd Koninkrijk.

Over Structured Alpha LP

Thomvest Asset Management Ltd. is de beherend vennoot van SALP. Thomvest Asset Management Ltd. en zijn dochterondernemingen zijn een groep investeringsbedrijven die investeringen doen namens Peter J. Thomson en zijn familie.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken in de zin van de Canadese en Amerikaanse effectenrecht. Sommige toekomstgerichte verklaringen zijn herkenbaar aan het gebruik van toekomstgerichte woorden. Verklaringen die niet historisch van aard zijn, met inbegrip van de woorden "anticiperen", "verwachten", "suggereren", "plannen", "geloven", "voornemen", "schatten", "doel", "project", "zouden moeten", "kunnen", "zouden", "zullen", "voorspellen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten doorgaans verklaringen die voorspellend van aard zijn en afhankelijk zijn van of verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot de activiteiten van Liminal BioSciences in het algemeen, de schrapping van de notering van de aandelen van Liminal BioSciences en de indiening van een aanvraag om niet langer een rapporterende emittent te zijn in Canada, alsmede het moment waarop de verklaring wordt gedaan.

Deze verklaringen zijn "toekomstgericht" omdat ze gebaseerd zijn op onze huidige verwachtingen over de markten waarop wij actief zijn en op verschillende schattingen en veronderstellingen. De feitelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen worden verwacht indien bekende of onbekende risico's onze activiteiten beïnvloeden, of indien onze schattingen of veronderstellingen onjuist blijken te zijn. Tot de factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van resultaten die hierin worden beschreven of voorspeld behoren, maar zijn niet beperkt tot, risico's in verband met: het risico dat aandeelhoudersgeschillen in verband met de Regeling kunnen resulteren in aanzienlijke kosten van verdediging, schadeloosstelling en aansprakelijkheid; de effecten van verstoring van de bedrijfsvoering als gevolg van de Regeling op de bedrijfsvoering van Liminal BioSciences; onzekerheden die in het algemeen samenhangen met onderzoek en ontwikkeling, klinische proeven en daarmee samenhangende regelgevende beoordelingen en goedkeuringen; de verwachte cash runway van Liminal BioSciences en het vermogen van Liminal BioSciences om actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om niet-kernactiviteiten of commerciële mogelijkheden met betrekking tot onze activa te gelde te maken en deze af te sluiten; de afhankelijkheid van Liminal BioSciences van derden voor de uitvoering van, het toezicht op en de monitoring van bestaande klinische studies en mogelijke toekomstige klinische studies; ontwikkelingen van de concurrenten van Liminal BioSciences en de markt voor de productkandidaten van Liminal BioSciences; en de tijdslijnen en plannen voor zakelijke, operationele en klinische ontwikkeling kunnen negatief beïnvloed worden door geopolitieke gebeurtenissen en macro-economische omstandigheden, inclusief stijgende inflatie en rentetarieven en onzekere krediet- en financiële markten, en zaken die daarmee verband houden; en andere risico's en onzekerheden die van invloed zijn op Liminal BioSciences, inclusief in het Jaarverslag op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2022, evenals andere deponeringen en rapporten die Liminal BioSciences van tijd tot tijd kan doen. Als gevolg daarvan kunnen wij niet garanderen dat een bepaalde toekomstgerichte verklaring werkelijkheid wordt. Bestaande en toekomstige investeerders worden gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden op de datum van dit document. Wij nemen geen verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, ook niet als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij dit wordt vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving inzake effecten.

Nicole Rusaw, Chief Financial Officer, [email protected]

SOURCE Liminal BioSciences Inc.