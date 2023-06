Liminal BioSciences fait le point sur la R&D

LMNL6326 a été désigné comme principal candidat préclinique pour le programme de développement de l'antagoniste OXER1, ciblant le traitement des maladies à éosinophiles

L'avancée de la demande d'essai clinique (DEC) autorisant des études précliniques de LMNL6511 appuiera le dépôt de la DEC pour l'essai clinique de phase 1 au deuxième semestre de 2023

Les enseignements tirés des études précliniques in vivo de LMNL6511 affineront davantage le spectre des indications potentielles

Le programme de développement de l'agoniste GPR40 est en bonne voie

LAVAL, Québec et CAMBRIDGE, Angleterre, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui avoir désigné un candidat préclinique principal, LMNL6326, pour le développement de son programme de l'antagoniste OXER1, ciblant le traitement des maladies à éosinophiles.

« Nous sommes heureux de proposer LMNL6326 comme deuxième candidat préclinique de 2023, renforçant notre pipeline de développement et validant notre moteur de découverte de médicament récepteur couplé aux protéines G, a déclaré Bruce Pritchard, directeur général de Liminal BioSciences. Nous sommes ravis de travailler sur l'antagoniste du récepteur OXER1, qui constitue une occasion importante dans un marché mondial des maladies à éosinophiles important et en pleine croissance. Nous espérons que LMNL6326 pourrait être un produit potentiel pour le traitement des maladies à éosinophiles, notamment l'asthme à éosinophiles et la dermatite atopique. »

Les maladies à éosinophiles (EDD) comme l'asthme à éosinophiles et la dermatite atopique représentent un important domaine où de nombreux besoins sont insatisfaits en santé mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'échelle mondiale, l'asthme, notamment l'asthme à éosinophile et l'asthme sévère, a affecté environ 262 millions de personnes en 2019 et causé 455 000 décès.

Market Watch Research a estimé que les marchés mondiaux de l'asthme à éosinophiles et de l'asthme sévère devraient atteindre les 127 millions de dollars américains d'ici 2029. Des recherches publiées ont estimé la prévalence de la dermatite atopique entre 15 et 20 % chez les enfants et entre 1 et 3 % chez les adultes, et l'incidence a augmenté de 2 à 3 fois au cours des dernières décennies dans les pays industrialisés. D'après les données de Future Market Insights, le marché mondial croissant de la dermatite atopique devrait atteindre les 7,6 milliards de dollars américains d'ici 2029. La zone d'indication proposée pour notre programme d'antagoniste OXER1 n'a pas encore été finalisée.

Programme développement de l'antagoniste GPR84

La Société est également heureuse de signaler l'avancée de la DEC autorisant des études in vivo pour évaluer LMNL6511, notre candidat de l'antagoniste GPR84 sélectionné pour le développement clinique. Les données de ces études précliniques appuient la progression vers un dépôt de DEC pour un premier essai clinique de phase 1 chez l'humain chez des sujets sains au deuxième semestre de 2023.

« L'avancée significative des études précliniques in vivo est une étape essentielle vers le dépôt de la DEC pour notre programme de l'antagoniste GPR84, a déclaré Gary Bridger, directeur scientifique par intérim de Liminal BioSciences. Ces données nous rapprochent de l'introduction de LMNL6511 dans les premiers essais cliniques sur l'homme où nous espérons identifier un indicateur précoce de l'activité biologique chez l'homme. »

Résultats de l'étude préclinique pour notre programme développement de l'antagoniste GPR84

Voici les principaux points à retenir de nos études in vivo sur les MICI et les NACS/hépatiques :

Enseignements des expériences in vivo liées à la NASH et au foie

Les résultats suggèrent que le traitement avec une petite molécule antagoniste du GPR84 pendant 6 semaines pourrait améliorer la fibrose hépatique et la santé dans un modèle de maladie hépatique induite par l'alimentation (régime hyperlipidique).

Enseignements des expériences in vivo sur les MICI

Les résultats ont montré une réduction du nombre de lésions induites par l'indométacine et du grade des maladies macroscopiques chez les rats ayant reçu LMNL6511.

Les résultats ont également montré une amélioration de l'albuminémie (indiquant une réduction des saignements intestinaux) chez les animaux traités.

Nos données confirment un effet positif de LMNL6511 sur l'inflammation intestinale induite par l'indométacine dans ce modèle animal.

Enseignements des expériences in vitro

Nos résultats ont montré que LMNL6511 est un inhibiteur du GPR84 beaucoup plus puissant que les antagonistes déclarés, y compris le GLPG1205, qui a depuis été abandonné, ce qui pourrait réduire les concentrations plasmatiques efficaces chez l'humain.

« Nous sommes heureux d'avoir réalisé des progrès en R&D préclinique pour le projet LMNL6511 et de voir les résultats de divers modèles animaux de référence, a déclaré Bruce Pritchard, directeur général de Liminal BioSciences. Bien que nous n'ayons pas encore finalisé les zones d'indication proposées pour le programme de l'antagoniste du GPR84, ces données aideront à affiner davantage les zones d'indication potentielles avec une préférence pour les maladies du foie et les MICI. »

Programme de développement de l'agoniste GPR40

La Société a également signalé que son programme de découverte de l'agoniste GPR40 est bien avancé et qu'elle vise à identifier des agonistes du GPR40 puissants et de faible poids moléculaire sans activité significative de PPARy en 2023.

Entreprise

La nomination de LMNL6326 à titre de principal candidat préclinique pour l'antagoniste OXER1 représente un événement marquant conformément à la convention d'achat d'actions, ou SPA, datée du 17 juillet 2020, conclue entre la Société et les actionnaires vendeurs qui y sont inscrits, par le biais duquel la Société a acquis 100 % des actions ordinaires émises et en circulation de Fairhaven Pharmaceuticals Inc., ou Fairhaven, une société ayant un programme de recherche préclinique sur les petites molécules antagonistes. En conséquence de cet événement marquant, la Société a l'obligation de verser un montant supplémentaire de 1 312 399 $ aux actionnaires vendeurs, dans les proportions établies au SPA, payable en émettant un nombre d'actions ordinaires de la société égal au montant du paiement d'étape divisé par le prix de négociation moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours de bourse, ou VWAP, des actions ordinaires de la Société au Nasdaq immédiatement avant la date de paiement d'étape.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique en phase de développement qui se concentre sur la découverte et le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques distinctives qui modulent les voies des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). La Société conçoit de nouvelles petites molécules thérapeutiques candidates exclusives dans l'intention de développer les meilleurs/premiers produits thérapeutiques de leur catégorie pour le traitement des maladies métaboliques, inflammatoires et fibrotiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, en utilisant sa plateforme intégrée de découverte de médicaments, son expertise en chimie médicinale et sa compréhension approfondie de la biologie des RCPG. Le pipeline de la Société est actuellement composé de trois programmes. Le candidat sélectionné pour le développement clinique, LMNL6511, un antagoniste sélectif du récepteur GPR84, devrait commencer un essai clinique de phase 1 au second semestre 2023. La Société développe également LMNL6326 comme antagoniste du récepteur OXER1, ciblant le traitement des maladies à éosinophiles, et les agonistes GPR40, qui sont tous deux au stade préclinique. En plus de ces programmes, la Société continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour enrichir son pipeline.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas des faits établis, comprenant les mots « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « cibler », « projeter », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « sera », « prévoir » et d'autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent celles relatives aux objectifs, stratégies et activités de Liminal BioSciences qui impliquent des risques et des incertitudes. L'information prospective comprend des déclarations concernant, entre autres, l'avancement des candidats ou des programmes de développement de Liminal Biosciences, y compris le calendrier et les résultats de l'élaboration éventuelle des programmes de R&D de l'entreprise, comme l'élaboration de LMNL6511, de LMNL6326 et notre programme de découverte des agonistes GPR40 ; le moment du lancement ou la nature des études précliniques et des essais cliniques, y compris le dépôt prévu d'une demande d'autorisation d'essai clinique ou le début d'un essai clinique de phase 1 de LMNL6511 dans la deuxième moitié de 2023 ; les domaines thérapeutiques potentiels envisagés de nos produits candidats, y compris les MICI, les NASH, les maladies du foie ou à médiation par les éosinophiles ; la possibilité que nos programmes de développement répondent à des besoins médicaux non satisfaits importants. Ces déclarations sont de nature « prospective » puisqu'elles sont fondées sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux prévus dans le cadre de ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document, mentionnons, sans toutefois s'y limiter, les risques associés à la capacité de la Société de développer, de fabriquer et de commercialiser avec succès des produits candidats ; l'incidence de la pandémie de COVID-19 et d'autres tensions géopolitiques sur la main-d'œuvre, les opérations commerciales, le développement clinique, les activités réglementaires et les répercussions financières et autres sur l'organisation ; la disponibilité des fonds et des ressources pour la réalisation de projets de R&D, de développement clinique, d'opérations de fabrication ou de possibilités de commercialisation ; le lancement ou l'achèvement réussi et en temps opportun d'essais précliniques et cliniques ; la capacité de tirer parti des possibilités financières ou commerciales dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes ; notre capacité d'ajouter de nouvelles possibilités de développement à notre pipeline ou de conclure des partenariats stratégiques ; notre capacité à continuer de nous conformer à la règle de cotation du Nasdaq 5450(a)(1) pour rester cotés sur le Nasdaq Capital Market ; notre trésorerie prévue et notre capacité à rechercher activement et à conclure des opportunités de monétisation d'actifs non essentiels ou d'opportunités commerciales en rapport avec nos actifs et avec l'évolution générale de la conjoncture économique, notamment en raison de l'inflation accrue, des faillites bancaires et de la hausse des taux d'intérêt. Vous trouverez une évaluation plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles dans les dépôts et rapports que la société effectue auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris dans le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que dans d'autres dépôts et rapports que Liminal BioSciences peut effectuer de temps à autre. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation de toute déclaration prospective. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué en raison d'une nouvelle information, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements sur les valeurs mobilières en vigueur.

Contact pour les entreprises : Shrinal Inamdar, directrice associée, relations et communications avec les investisseurs, [email protected], +1 450.781.0115 ; Contact pour les médias : Kaitlin Gallagher, [email protected], +1 212.253.8881

SOURCE Liminal BioSciences Inc.