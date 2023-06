Liminal BioSciences geeft R&D-update

LMNL6326 is genomineerd als belangrijkste preklinische kandidaat voor het OXER1-antagonisten ontwikkelprogramma, gericht op de behandeling van door eosinofielen veroorzaakte ziekten

Vooruitgang van klinische studieaanvraag (clinical trial application - CTA) die preklinische studies van LMNL6511 mogelijk maakt ter ondersteuning van CTA-aanvraag voor Fase 1 klinische studie in de tweede helft van 2023

Inzichten verkregen uit preklinische i n-vivo studies van LMNL6511 om het spectrum van potentiële indicaties verder te verfijnen

GPR40 agonist ontwikkelprogramma op schema

LAVAL, QC en CAMBRIDGE, Engeland, 5 juni 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) ("Liminal BioSciences" of het "Bedrijf"), heeft vandaag bekendgemaakt een belangrijke preklinische kandidaat, LMNL6326, te hebben voorgedragen voor de ontwikkeling van zijn OXER1-antagonistenprogramma, gericht op de behandeling van door eosinofielen veroorzaakte ziekten.

"We zijn verheugd LMNL6326 als onze tweede preklinische kandidaat van 2023 te nomineren, waarmee we onze inspanningen op het gebied van ontwikkeling kracht bij zetten en onze G eiwitgekoppelde receptormotor voor het ontdekken van geneesmiddelen valideren", aldus Bruce Pritchard, Chief Executive Officer van Liminal BioSciences. "We zijn verheugd dat we werken aan een antagonist voor de OXER1-receptor, die een belangrijke kans biedt in een grote en groeiende wereldwijde markt voor eosinofiel-gedreven ziekten. We hopen dat LMNL6326 een potentiële productkandidaat kan zijn voor de behandeling van door eosinofielen veroorzaakte ziekten, waaronder eosinofiele astma en atopische dermatitis."

Door eosinofielen veroorzaakte ziekten (Eosinophil-driven diseases - EDD), zoals eosinofiele astma en atopische dermatitis, vertegenwoordigen een belangrijk gebied van onvervulde behoeften in de wereldwijde gezondheidszorg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie werden in 2019 wereldwijd naar schatting 262 miljoen mensen getroffen door astma, waaronder eosinofiele en ernstige astma, waaraan 455.000 mensen er in dat jaar stierven.

Market Watch Research heeft geschat dat de wereldwijde markten voor eosinofiele en ernstige astma tegen 2029 naar verwachting USD 127 miljoen zullen bereiken. In gepubliceerd onderzoek wordt de prevalentie van atopische dermatitis geschat op 15-20% bij kinderen en 1-3% bij volwassenen, en de incidentie is de afgelopen decennia in geïndustrialiseerde landen met een factor 2 tot 3 toegenomen. Op basis van gegevens van Future Market Insights wordt verwacht dat de groeiende wereldwijde markt voor atopische dermatitis tegen 2029 USD 7,6 miljard zal bedragen. Het voorgestelde indicatiegebied voor ons OXER1-antagonistenprogramma is nog niet definitief vastgesteld.

GPR84 antagonist ontwikkelprogramma

Het Bedrijf is ook verheugd om de vooruitgang te melden van CTA die in vivostudies mogelijk maakt voor de evaluatie van LMNL6511, onze GPR84-antagonist die geselecteerd is voor klinische ontwikkeling. Gegevens uit deze preklinische studies ondersteunen de voortgang naar een CTA-aanvraag voor een Fase 1 first-in-human klinische studie bij gezonde proefpersonen in de tweede helft van 2023.

"De aanzienlijke vooruitgang van in vivo preklinische studies is een integrale stap in de richting van de CTA aanvraag voor ons GPR84 antagonisten-programma," verklaarde Gary Bridger, Interim Chief Scientific Officer van Liminal BioSciences. "Deze gegevens brengen ons dichter bij de voortgang van LMNL6511 naar de eerste klinische studies bij mensen, waar we hopen een vroege indicator van biologische activiteit bij mensen te identificeren."

Resultaten van de preklinische studies voor ons GPR84 antagonisten-ontwikkelprogramma

De belangrijkste resultaten van onze in vivo onderzoeken naar IBD en NASH/lever zijn onder andere:

Verkregen inzichten uit NASH/lever-gerelateerde in-vivo experimenten

De resultaten suggereren dat behandeling met een kleine molecule GPR84-antagonist gedurende 6 weken de leverfibrose en -gezondheid kan verbeteren in een model van een door dieet veroorzaakte leverziekte (vetrijk dieet).

Verkregen inzichten uit in-vivo IBD-experimenten

De resultaten toonden een vermindering van het aantal door indomethacine geïnduceerde laesies en macroscopische ziektegraad bij ratten die LMNL6511 toegediend kregen.

De resultaten toonden ook een verbetering van de albuminemie (wat wijst op vermindering van darmbloedingen) bij dieren die het middel toegediend kregen.

Onze gegevens ondersteunen een positief effect van LMNL6511 op indomethacine-geïnduceerde darmontsteking in dit diermodel.

Verkregen inzichten uit in-vitro-experimenten

Onze resultaten toonden aan dat LMNL6511 een aanzienlijk krachtigere remmer van GPR84 is dan de gerapporteerde antagonisten, waaronder GLPG1205, dat sindsdien niet meer wordt gebruikt, wat mogelijk leidt tot lagere effectieve plasmaconcentraties bij mensen.

"We zijn blij dat we vooruitgang hebben geboekt met het preklinische R&D-werk voor LMNL6511 en dat we resultaten zien van verschillende gouden standaard diermodellen", aldus Bruce Pritchard, Chief Executive Officer van Liminal BioSciences. Hoewel we de voorgestelde indicatiegebieden voor het GPR84-antagonistenprogramma nog niet hebben afgerond, zullen deze gegevens helpen om de potentiële indicatiegebieden verder te verfijnen, met een voorsprong richting leverziekten en IBD."

GPR40-agonist-ontwikkelprogramma

Het Bedrijf meldde ook dat zijn GPR40 agonist-ontdekkingsprogramma goed op gang is en dat het Bedrijf ernaar streeft om in 2023 krachtige GPR40 agonisten met een laag moleculair gewicht en zonder significante PPARy activiteit te identificeren.

Zakelijk

De nominatie van LMNL6326 als de belangrijkste preklinische kandidaat voor de OXER1-antagonist betekent een mijlpaal in het kader van de aandelenkoopovereenkomst, of SPA (share purchase agreement) van 17 juli 2020, gesloten tussen het Bedrijf en de verkopende aandeelhouders die daarbij zijn vermeld, waarin het bedrijf 100% van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van Fairhaven Pharmaceuticals Inc, of Fairhaven, een bedrijf met een preklinisch onderzoeksprogramma van kleine moleculeantagonisten, heeft overgenomen. Als gevolg van het bereiken van deze mijlpaal is het Bedrijf verplicht om aan de verkopende aandeelhouders een aanvullend bedrag van USD 1.312.399 te betalen, in de verhoudingen zoals uiteengezet in de SPA, te betalen door de uitgifte van een aantal gewone aandelen van het Bedrijf, gelijk aan het bedrag van de mijlpaalbetaling, gedeeld door de vijf handelsdagen volumegewogen gemiddelde handelsprijs, of VWAP (olume weighted average trading price), van de gewone aandelen van het Bedrijf op Nasdaq onmiddellijk voorafgaand aan de mijlpaalbetalingsdatum.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe en onderscheidende therapeutica met kleine moleculen die G-eiwitgekoppelde receptorpaden (GPCR's) moduleren. Het Bedrijf ontwerpt eigen nieuwe therapeutische kandidaten met kleine moleculen met de bedoeling de beste/eerste therapeutica van zijn klasse te ontwikkelen voor de behandeling van metabolische, inflammatoire en fibrotische ziekten met aanzienlijke onvervulde medische behoeften, met behulp van zijn geïntegreerde platform voor geneesmiddelenontdekking, zijn expertise in de medicinale chemie en zijn grondige kennis van de GPCR-biologie. Er zitten momenteel drie programma's in de pijplijn van het Bedrijf. De voor klinische ontwikkeling geselecteerde kandidaat, LMNL6511, een selectieve antagonist voor de GPR84-receptor, zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 met een Fase 1 klinische studie beginnen. Het Bedrijf ontwikkelt ook LMNL6326 als antagonist voor de OXER1-receptor, gericht op de behandeling van door eosinofielen veroorzaakte ziekten, en GPR40-agonisten, die zich beide in het preklinische stadium bevinden. Naast deze programma's blijft het Bedrijf andere ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken om aan zijn pijplijn toe te voegen.

Liminal BioSciences is actief in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Sommige toekomstgerichte verklaringen zijn herkenbaar aan het gebruik van toekomstgerichte woorden. Verklaringen die niet historisch van aard zijn, met inbegrip van de woorden "anticiperen", "verwachten", "suggereren", "plannen", "geloven", "voornemen", "schatten", "doel", "project", "zouden moeten", "kunnen", "zouden", "kunnen", "zullen", "voorspellen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Deze verklaringen omvatten verklaringen met betrekking tot de doelstellingen, strategieën en activiteiten van Liminal BioSciences die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Toekomstgerichte informatie omvat verklaringen over, onder andere: de vooruitgang van de kandidaten of ontwikkelprogramma's van Liminal Biosciences, met inbegrip van de timing en het resultaat van de potentiële ontwikkeling van de R&D-programma's van het Bedrijf, zoals de ontwikkeling van LMNL6511, LMNL6326 en ons GPR40 agonist-ontdekkingsprogramma; de timing van de start of de aard van preklinische en klinische studies, met inbegrip van de verwachte indiening van een vergunning voor klinische studies of de start van een Fase 1 klinische studie van LMNL6511 in de tweede helft van 2023; de beoogde potentiële therapeutische gebieden van onze productkandidaten, met inbegrip van IBD, NASH, lever of door eosinofielen gemedieerde ziekten; het potentieel voor onze ontwikkelprogramma's om belangrijke, onbeantwoorde, medische behoeften aan te pakken. Deze verklaringen zijn "toekomstgericht" omdat zij gebaseerd zijn op onze huidige verwachtingen over de markten waarop wij actief zijn en op verschillende schattingen en veronderstellingen. De feitelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen worden verwacht indien bekende of onbekende risico's onze activiteiten beïnvloeden, of indien onze schattingen of veronderstellingen onjuist blijken te zijn. Tot de factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierin beschreven of voorspelde resultaten, behoren onder meer risico's in verband met: het vermogen van het Bedrijf om, indien ooit, productkandidaten te ontwikkelen, te produceren en met succes te commercialiseren; de impact van de COVID-19 pandemie en andere geopolitieke spanningen op het personeelsbestand, de bedrijfsactiviteiten, de klinische ontwikkeling, de regelgevende activiteiten en de financiële en andere bedrijfsimpact van het Bedrijf; de beschikbaarheid van fondsen en middelen om O&O-projecten, klinische ontwikkeling, productieactiviteiten of commercialiseringsopportuniteiten voort te zetten; de succesvolle en tijdige start of voltooiing van preklinische en klinische studies; het vermogen om te profiteren van financieringsmogelijkheden of zakelijke kansen in de farmaceutische industrie, onzekerheden die in het algemeen verbonden zijn aan onderzoek en ontwikkeling, klinische studies en gerelateerde regelgevende beoordelingen en goedkeuringen; ons vermogen om nieuwe ontwikkelmogelijkheden toe te voegen aan onze pijplijn of om strategische partnerschappen aan te gaan; ons vermogen om te blijven voldoen aan Nasdaq Listing Rule 5450(a)(1) om genoteerd te blijven op de Nasdaq Capital Market; onze verwachte cash runway en ons vermogen om actief te zoeken naar en te sluiten op mogelijkheden om niet-kernactiviteiten of commerciële kansen met betrekking tot onze activa te gelde te maken en algemene veranderingen in de economische omstandigheden, waaronder als gevolg van toegenomen inflatie, bankfaillissementen en stijgende rentetarieven. Een meer gedetailleerde beoordeling van deze risico's, onzekerheden en andere risico's die ertoe kunnen leiden dat feitelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk afwijken van onze huidige verwachtingen vindt u in de deponeringen en rapporten die het Bedrijf bij de U.S. Securities and Exchange Commission en Canadian Securities Administrators indient, waaronder in het Jaarverslag op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2022, alsmede in andere deponeringen en rapporten die Liminal Biosciences' van tijd tot tijd kan indienen. Bijgevolg kunnen wij niet garanderen dat een bepaalde toekomstgerichte verklaring werkelijkheid wordt. Bestaande en toekomstige investeerders worden gewaarschuwd om geen overmatig vertrouwen te stellen in deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden op de datum van dit document. Wij nemen geen verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, ook niet als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij dit wordt vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving inzake effecten.

Contactpersoon voor zakelijke aangelegenheden: Shrinal Inamdar, Associate Director, Investor Relations and Communications, [email protected], +1 450.781.0115; Contactpersoon voor de media: Kaitlin Gallagher, [email protected], +1 212.253.8881

