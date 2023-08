Liminal BioSciences maakt de financiële resultaten over tweede kwartaal 2023 bekend

Bracht R&D op de hoogte van GPCR-gerichte pijplijn, inclusief de benoeming van een hoofdkandidaat voor het OXER1-antagonistenprogramma.

Afgesloten op 30 juni 2023 met meer dan CAD 19 miljoen aan contanten in kas, die naar verwachting tot in december 2023 als kasstroom zullen fungeren.

Nettoverlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CAD 9 miljoen in het kwartaal eindigend in juni 2023 vergeleken met CAD 6,4 miljoen in het tweede kwartaal van 2022

Een schikkingsovereenkomst aangegaan met Structured Alpha LP, waardoor minderheidsaandeelhouders mogelijk USD 8,50 in contanten per gewoon aandeel ontvangen.

LAVAL, QC en CAMBRIDGE, Engeland, 10 aug 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) ("Liminal BioSciences" of het "Bedrijf"), een biofarmaceutisch bedrijf in een ontwikkelingsstadium dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van onderscheidende, nieuwe, kleine moleculaire therapeutica voor metabole, inflammatoire en fibrotische ziekten, heeft vandaag zijn financiële resultaten voor het tweede kwartaal eindigend op 30 juni 2023 bekendgemaakt.

"Ik ben erg blij met de vooruitgang die we in het afgelopen kwartaal hebben geboekt en die een belangrijke stap voorwaarts betekent in onze missie om nieuwe behandelingen voor metabolische, fibrotische en inflammatoire aandoeningen te ontwikkelen", aldus Bruce Pritchard, Chief Executive Officer van Liminal BioSciences. "Onze toewijding aan innovatie en wetenschappelijke perfectie heeft geleid tot diverse, belangrijke mijlpalen, die ons dichter bij klinische studies brengen waarin we streven naar vroege biologische validatie van onze activa."

Recente mijlpalen van R&D

LMNL6326 werd genomineerd als de belangrijkste, preklinische kandidaat voor ons OXER1-antagonisten ontwikkelingsprogramma, gericht op de behandeling van door eosinofielen veroorzaakte ziekten.

Verbetering van klinische proeftoepassingen (CTA) (clinical trial application - CTA) die preklinische studies van LMNL6511 mogelijk maakt ter ondersteuning van CTA-aanvraag voor Fase 1 klinische studie in de tweede helft van 2023.

Inzichten verkregen uit preklinische in-vivo-studies van LMNL6511 om het spectrum van potentiële indicaties verder te verfijnen.

Het ontwikkelingsprogramma voor GPR40 agonisten ligt op schema en het Bedrijf streeft ernaar om in 2023 krachtige GPR40 agonisten met een laag moleculair gewicht en zonder significante PPARy-activiteit te identificeren.

Komende mijlpalen van R&D

GPR84-antagonistenprogramma

Lopende in-vivo-experimenten zullen naar verwachting de selectie van een belangrijke klinische indicatie in 2023 beperken.

Lopende klinische proeftoepassingen (CTA) in 2023 die studies mogelijk maken voor de eerste klinische proef bij mensen.

Verwacht een CTA in te dienen voor de eerste Fase 1 klinische proef bij mensen en de klinische proef te starten in de tweede helft van 2023.

OXER1-antagonistenprogramma

Het streven om CTA/Investigational New Drug (IND) in te dienen voor LMNL6326, de eerste klinische proef bij mensen in 2024.

GPR40-antagonistenprogramma

Streven naar het identificeren van krachtige GPR40-agonisten met een laag molecuulgewicht zonder significante PPARy-activiteit in 2023.

Schikking met SALP

Op 11 juli 2023 zijn we tot een definitieve schikkingsovereenkomst (de "Schikkingsovereenkomst") met Structured Alpha LP ("SALP") gekomen op grond waarvan SALP, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, alle uitgegeven en uitstaande, gewone aandelen van Liminal BioSciences (de "Gewone Aandelen") die het nog niet bezit, zal overnemen. De transactie zal worden uitgevoerd door middel van een crediteurenakkoord krachtens de Canada Business Corporations Act. Volgens de voorwaarden van de Schikkingsovereenkomst ontvangen de aandeelhouders van Liminal BioSciences (anders dan SALP en zijn gelieerde bedrijven of partners) USD 8,50 in contanten per gewoon aandeel. Liminal BioSciences is van plan om in de komende weken zijn aandeelhouders een managementinformatiecirculaire toe te sturen voor de speciale aandeelhoudersvergadering die naar verwachting virtueel op 15 september 2023 zal worden gehouden om de voorgestelde transactie goed te keuren. De transactie zal naar verwachting niet later dan 30 september 2023 worden afgerond, mits aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden wordt voldaan. Aan de transactie zijn geen financieringsvoorwaarden verbonden.

Financiële resultaten tweede kwartaal eindigend op 30 juni 2023

Alle bedragen in dit gedeelte staat vermeld in Canadese dollars.

Kas en kasequivalenten bedroegen CAD 19,3 miljoen op 30 juni 2023, terwijl ons werkkapitaal, d.w.z. de vlottende activa na aftrek van de kortlopende schulden, CAD 16,4 miljoen bedroeg.

bedroegen miljoen op 30 juni 2023, terwijl ons werkkapitaal, d.w.z. de vlottende activa na aftrek van de kortlopende schulden, miljoen bedroeg. Onderzoeks- en ontwikkelingskosten bedroegen CAD 4,3 miljoen tijdens het tweede kwartaal van 2023 vergeleken met CAD 3,9 miljoen voor het tweede kwartaal van 2022. De stijging van CAD 0,4 miljoen voor R&D tijdens het kwartaal eindigend op 30 juni 2023 vergeleken met dezelfde periode in 2022 was voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van CAD 0,7 miljoen in kosten voor preklinische studies in verband met de voortgang van onze GPR84- en OXER1-antagonistenprogramma's. Deze stijging werd deels tenietgedaan door een daling van CAD 0,3 miljoen in personeelskosten als gevolg van inkrimping van ons personeelsbestand.

bedroegen miljoen tijdens het tweede kwartaal van 2023 vergeleken met miljoen voor het tweede kwartaal van 2022. De stijging van miljoen voor R&D tijdens het kwartaal eindigend op 30 juni 2023 vergeleken met dezelfde periode in 2022 was voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van miljoen in kosten voor preklinische studies in verband met de voortgang van onze GPR84- en OXER1-antagonistenprogramma's. Deze stijging werd deels tenietgedaan door een daling van miljoen in personeelskosten als gevolg van inkrimping van ons personeelsbestand. De administratiekosten bedroegen CAD 4,8 miljoen voor het tweede kwartaal van 2023, vergeleken met CAD 4,7 miljoen voor het tweede kwartaal van 2022. De daling van CAD 0,3 miljoen in administratiekosten gedurende het kwartaal eindigend op 30 juni 2023 vergeleken met dezelfde periode in 2022 was voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van CAD 0,9 miljoen in professionele vergoedingen in verband met het niet-bindende voorstel ontvangen van SALP, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door een daling van CAD 0,6 miljoen in lagere premies voor bestuurders- en commissarissenverzekeringen.

bedroegen miljoen voor het tweede kwartaal van 2023, vergeleken met miljoen voor het tweede kwartaal van 2022. De daling van miljoen in administratiekosten gedurende het kwartaal eindigend op 30 juni 2023 vergeleken met dezelfde periode in 2022 was voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van miljoen in professionele vergoedingen in verband met het niet-bindende voorstel ontvangen van SALP, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door een daling van miljoen in lagere premies voor bestuurders- en commissarissenverzekeringen. Het nettoverlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg na belastingen CAD 9,0 miljoen voor het tweede kwartaal van 2023 vergeleken met CAD 6,3 miljoen voor het tweede kwartaal van 2022. Deze daling van CAD 2,6 miljoen was voornamelijk het gevolg van een daling van de wisselkoerswinsten met CAD 1,7 miljoen, een daling van de winsten uit de verandering in de reële waarde van de waarborgverplichting die gewaardeerd wordt aan FVPL met CAD 1,3 miljoen, een stijging van de administratiekosten met CAD 0,3 miljoen als gevolg van de stijging van de professionele vergoedingen en een stijging van de R&D-kosten met CAD 0,4 miljoen als gevolg van een stijging van de kosten voor preklinische studies in verband met de vooruitgang van onze GPR84- en OXER1-antagonistenprogramma's. Deze kostenstijgingen werden deels gecompenseerd door een daling van CAD 1,0 miljoen in financieringskosten.

CAD 9,0 miljoen voor het tweede kwartaal van 2023 vergeleken met miljoen voor het tweede kwartaal van 2022. Deze daling van miljoen was voornamelijk het gevolg van een daling van de wisselkoerswinsten met miljoen, een daling van de winsten uit de verandering in de reële waarde van de waarborgverplichting die gewaardeerd wordt aan FVPL met miljoen, een stijging van de administratiekosten met miljoen als gevolg van de stijging van de professionele vergoedingen en een stijging van de R&D-kosten met miljoen als gevolg van een stijging van de kosten voor preklinische studies in verband met de vooruitgang van onze GPR84- en OXER1-antagonistenprogramma's. Deze kostenstijgingen werden deels gecompenseerd door een daling van miljoen in financieringskosten. Totale inkomsten uit beëindigde activiteiten Het totale verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg CAD 0,2 miljoen in het kwartaal eindigend op 30 juni 2023 vergeleken met een totaal inkomen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van CAD 0,1 miljoen in dezelfde periode in 2022. Deze variatie was voornamelijk toe te schrijven aan veranderingen in de onderliggende aannames die gehanteerd werden om de voorziening voor de CDMO te waarderen.

Het totale verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg miljoen in het kwartaal eindigend op 30 juni 2023 vergeleken met een totaal inkomen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van miljoen in dezelfde periode in 2022. Deze variatie was voornamelijk toe te schrijven aan veranderingen in de onderliggende aannames die gehanteerd werden om de voorziening voor de CDMO te waarderen. Het nettoverlies bedroeg CAD 9,1 miljoen voor het tweede kwartaal van 2023, vergeleken met CAD 6,2 miljoen voor het tweede kwartaal van 2022. Deze stijging van het nettoverlies was voornamelijk het gevolg van een daling van de wisselkoerswinsten met CAD 1,7 miljoen, een daling van de winsten uit de verandering in de reële waarde van de waarborgverplichting die gewaardeerd wordt aan FVPL met CAD 1,3 miljoen, een stijging van de administratiekosten met CAD 0,3 miljoen als gevolg van de stijging van de professionele vergoedingen en een stijging van de R&D-kosten met CAD 0,4 miljoen als gevolg van een stijging van de kosten voor preklinische studies in verband met de vooruitgang van onze GPR84- en OXER1-antagonistenprogramma's. Deze kostenstijgingen werden deels gecompenseerd door een daling van CAD 1,0 miljoen in financieringskosten.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe en onderscheidende therapeutica met kleine moleculen die G-eiwitgekoppelde receptorpaden (GPCR's) moduleren. Het Bedrijf ontwerpt eigen nieuwe therapeutische kandidaten met kleine moleculen met de bedoeling de beste/eerste therapeutica van zijn klasse te ontwikkelen voor de behandeling van metabolische, inflammatoire en fibrotische ziekten met aanzienlijke onvervulde medische behoeften, met behulp van zijn geïntegreerde platform voor geneesmiddelenontdekking, zijn expertise in de medicinale chemie en zijn grondige kennis van de GPCR-biologie. Het Bedrijf heeft momenteel drie programma's die hun opwachting maken. LMNL6511, een selectieve antagonist voor de GPR84-receptor, zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 met een Fase 1 klinische studie beginnen. LMNL6326 is genomineerd als preklinische kandidaat voor het OXER1-antagonistenprogramma en het Bedrijf ontwikkelt ook GPR40-agonisten. De OXER1- en GPR40-antagonistprogramma's bevinden zich momenteel in de preklinische fase. Naast deze programma's blijft het Bedrijf andere ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken om aan zijn pijplijn toe te voegen.

Liminal BioSciences is actief in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Sommige toekomstgerichte verklaringen zijn herkenbaar aan het gebruik van toekomstgerichte woorden. Verklaringen die niet historisch van aard zijn, met inbegrip van de woorden "anticiperen", "verwachten", "suggereren", "plannen", "geloven", "voornemen", "schatten", "doel", "project", "zouden moeten", "kunnen", "zouden", "kunnen", "zullen", "voorspellen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Deze verklaringen omvatten verklaringen met betrekking tot de doelstellingen, strategieën en activiteiten van Liminal BioSciences die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Toekomstgerichte informatie omvat verklaringen over, onder andere: de vooruitgang van de kandidaten of ontwikkelingsprogramma's van Liminal Biosciences, met inbegrip van de timing en het resultaat van de potentiële ontwikkeling van de R&D-programma's van het Bedrijf, zoals de ontwikkeling van LMNL6511, LMNL6326 en ons GPR40 agonistontdekkingsprogramma; de timing van de start of de aard van preklinische en klinische studies, waaronder de verwachte start van een Fase 1 klinische studie van LMNL6511 in de tweede helft van 2023; de overwogen potentiële therapeutische gebieden, waaronder eosinofiele gemedieerde ziekten en T2D; het potentieel voor onze ontwikkelingsprogramma's om belangrijke onbeantwoorde medische behoeften aan te pakken; ons vermogen om nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden aan onze pijplijn toe te voegen; ons vermogen om te blijven voldoen aan Nasdaq Listing Rule 5450(a)(1) om genoteerd te blijven op de Nasdaq Capital Market; de mogelijkheid tot voltooiing en het tijdstip van voltooiing van de transacties die worden overwogen in de Schikkingsovereenkomst tussen Liminal BioSciences en SALP, inclusief het vermogen van de partijen om te voldoen aan de voorwaarden voor de voltooiing van de transactie en de mogelijkheid van beëindiging van de Schikkingsovereenkomst; onze verwachte kasstroom en ons vermogen om actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om niet-kernactiviteiten of commerciële mogelijkheden met betrekking tot onze activa te gelde te maken en deze af te sluiten. Deze verklaringen zijn "toekomstgericht" omdat ze gebaseerd zijn op onze huidige verwachtingen over de markten waarop wij actief zijn en op verschillende schattingen en veronderstellingen. De feitelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen worden verwacht indien bekende of onbekende risico's onze activiteiten beïnvloeden, of indien onze schattingen of veronderstellingen onjuist blijken te zijn. Tot de factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierin beschreven of voorspelde resultaten behoren onder meer, maar niet uitsluitend, risico's in verband met: het vermogen van het Bedrijf om productkandidaten te ontwikkelen, te produceren en met succes te commercialiseren, indien ooit; de impact van de huidige economische toestanden en andere geopolitieke spanningen op het personeelsbestand, de bedrijfsactiviteiten, de klinische ontwikkeling, de regelgevende activiteiten en de financiële en andere bedrijfsimpact van het Bedrijf; de beschikbaarheid van fondsen en middelen om O&O-projecten, klinische ontwikkeling, productieactiviteiten of commercialiseringskansen na te streven; de succesvolle en tijdige start of voltooiing van preklinische en klinische studies; het vermogen om te profiteren van financieringsmogelijkheden of zakelijke kansen in de farmaceutische industrie, onzekerheden die in het algemeen verband houden met onderzoek en ontwikkeling, klinische proeven en daarmee verband houdende regelgevende beoordelingen en goedkeuringen; ons vermogen om te voldoen aan de Nasdaq-noteringsregels en genoteerd te blijven op de Nasdaq Capital Market en algemene veranderingen in de economische omstandigheden, onder meer als gevolg van toegenomen inflatie, bankfaillissementen en stijgende rentevoeten. Een meer gedetailleerde beoordeling van deze risico's, onzekerheden en andere risico's die ertoe kunnen leiden dat feitelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk afwijken van onze huidige verwachtingen vindt u in de deponeringen en rapporten die het Bedrijf bij de U.S. Securities and Exchange Commission en Canadian Securities Administrators indient, waaronder in het Jaarverslag op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2022, alsmede in andere deponeringen en rapporten die Liminal Biosciences' van tijd tot tijd kan indienen. Bijgevolg kunnen wij niet garanderen dat een bepaalde toekomstgerichte verklaring werkelijkheid wordt. Bestaande en toekomstige investeerders worden gewaarschuwd om geen overmatig vertrouwen te stellen in deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden op de datum van dit document. Wij nemen geen verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, ook niet als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij dit wordt vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving inzake effecten.

