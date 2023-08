Liminal BioSciences meldet Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023

Aktuelles F&E-Update zur GPCR-Pipeline, einschließlich Nominierung des Hauptkandidaten für das OXER1-Antagonisten-Programm

Abgeschlossen am 30. Juni 2023 mit mehr als 19 Millionen kanadischen Dollar an Barmitteln, die voraussichtlich bis Dezember 2023 reichen werden

Nettoverlust aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 9 Millionen kanadischen Dollar in dem im Juni 2023 zu Ende gegangenen Quartal, verglichen mit 6,4 Millionen kanadischen Dollar im zweiten Quartal 2022

Abschluss einer Vereinbarung mit Structured Alpha LP, die den Minderheitsaktionären potenziell 8,50 US-Dollar in bar pro Stammaktie bereitstellt

LAVAL, Québec, und CAMBRIDGE, England, 9. August 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) ("Liminal BioSciences" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der Entwicklungsstufe, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger niedermolekularer Therapeutika für Stoffwechsel-, Entzündungs- und Fibrosekrankheiten konzentriert, gab heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal bis zum 30. Juni 2023 bekannt.

"Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir im vergangenen Quartal gemacht haben und die einen bedeutenden Schritt nach vorne in unserer Mission darstellen, neuartige Behandlungen für metabolische, fibrotische und entzündliche Erkrankungen zu entwickeln", sagte Bruce Pritchard, Chief Executive Officer von Liminal BioSciences. "Unser Engagement für Innovation und wissenschaftliche Exzellenz hat zu mehreren wichtigen Meilensteinen geführt, die uns den klinischen Studien näher bringen, mit denen wir eine frühe biologische Validierung unserer Wirkstoffe anstreben."

Jüngste F&E-Meilensteine

LMNL6326 wurde als führender präklinischer Kandidat für unser OXER1-Antagonisten-Entwicklungsprogramm nominiert, das auf die Behandlung von Eosinophil-bedingten Krankheiten abzielt.

Fortschritte bei der Beantragung einer klinischen Studie (CTA), die präklinische Studien von LMNL6511 ermöglicht, um die CTA-Einreichung für eine klinische Phase-1-Studie im zweiten Halbjahr 2023 zu unterstützen.

Erkenntnisse aus präklinischen In-vivo-Studien von LMNL6511 zur weiteren Verfeinerung des Spektrums potenzieller Indikationen.

Das GPR40-Agonisten-Entwicklungsprogramm verläuft planmäßig, und das Unternehmen will in 2023 potente, niedermolekulare GPR40-Agonisten ohne signifikante PPARy-Aktivität identifizieren.

Bevorstehende F&E-Meilensteine

GPR84-Antagonisten-Programm

Laufende In-vivo-Experimente sollen 2023 die Auswahl einer führenden klinischen Indikation eingrenzen.



Kontinuierliche Beantragung von klinischen Studien (CTA), die Studien für die erste klinische Studie am Menschen im Jahr 2023 ermöglichen.





Kontinuierliche Beantragung von klinischen Studien (CTA), die Studien für die erste klinische Studie am Menschen im Jahr 2023 ermöglichen. Es wird damit gerechnet, die CTA für die erste klinische Phase-1-Studie am Menschen einzureichen und die klinische Studie im zweiten Halbjahr 2023 zu beginnen.

OXER1-Antagonisten-Programm

Ziel ist die Einreichung der CTA/Investigational New Drug (IND) für die erste klinische LMNL6326-Studie am Menschen im Jahr 2024

GPR40-Antagonisten-Programm

Ziel ist es, in 2023 potente, niedermolekulare GPR40-Agonisten ohne signifikante PPARγ-Aktivität zu identifizieren.

Vereinbarung mit SALP

Am 11. Juli 2023 haben wir eine endgültige Vereinbarung (das "Arrangement Agreement") mit Structured Alpha LP ("SALP") abgeschlossen, nach der SALP alle ausgegebenen und umlaufenden Stammaktien von Liminal BioSciences (die "Stammaktien") erwerben wird, die es noch nicht bereits besitzt, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Transaktion wird im Rahmen eines Vergleichsplans gemäß dem Canada Business Corporation Act durchgeführt. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden Liminal BioSciences-Aktionäre (außer SALP und seine verbundenen Unternehmen oder verbundenen Unternehmen) 8,50 USD in bar pro Stammaktie erhalten. Liminal BioSciences beabsichtigt, in den kommenden Wochen ein Management-Informationsrundschreiben an seine Aktionäre für die außerordentliche Aktionärsversammlung zu versenden, die voraussichtlich am 15. September 2023 stattfinden wird, um die geplante Transaktion zu genehmigen. Die Transaktion wird voraussichtlich spätestens am 30. September 2023 abgeschlossen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind. Die Transaktion unterliegt keiner Finanzierungsbedingung.

Zweites Quartal mit Abschluss zum 30. Juni 2023 Finanzergebnisse

Alle in diesem Abschnitt dargestellten Zahlen sind in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Die liquiden Mittel beliefen sich am 30. Juni 2023 auf 19,3 Millionen Dollar, während unser Betriebskapital, d.h. das Umlaufvermögen abzüglich laufender Verbindlichkeiten, 16,4 Millionen Dollar betrug.

Informationen zu Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in der Entwicklungsphase tätig ist und sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger und unverwechselbarer niedermolekularer Therapeutika konzentriert, die die G-Protein-gekoppelten Rezeptorwege (GPCRs) modulieren. Das Unternehmen entwickelt eigene neuartige niedermolekulare therapeutische Kandidaten mit der Absicht, die besten/führenden Therapeutika für die Behandlung von Stoffwechsel-, Entzündungs- und Fibrosekrankheiten zu entwickeln, für die ein erheblicher medizinischer Bedarf besteht. Dabei nutzt es seine integrierte Wirkstoff-Forschungsplattform, seine Expertise in der medizinischen Chemie und sein tiefes Verständnis der GPCR-Biologie. Die Pipeline des Unternehmens besteht derzeit aus drei Programmen. LMNL6511, ein selektiver Antagonist für den GPR84-Rezeptor, wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 eine klinische Phase-1-Studie beginnen. LMNL6326 wurde als präklinischer Kandidat für sein OXER1-Antagonisten-Programm nominiert, und das Unternehmen entwickelt ebenso GPR40-Agonisten. Sowohl das Antagonisten-Programm OXER1 als auch das GPR40-Agonisten-Programm befinden sich derzeit in der präklinischen Phase. Zusätzlich zu diesen Programmen untersucht das Unternehmen weiterhin andere Entwicklungsmöglichkeiten, um seine Pipeline zu erweitern.

Liminal BioSciences unterhält aktive Geschäftstätigkeiten in Kanada und im Vereinigten Königreich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Einige der vorausschauenden Aussagen sind durch die Verwendung von vorausschauenden Begriffen erkennbar. Aussagen, die sich nicht auf die Vergangenheit beziehen, einschließlich der Worte „antizipieren", „erwarten", „vorschlagen", „planen", „glauben", „beabsichtigen", „schätzen", „anvisieren", „prognostizieren", „sollten", „könnten", „würden", „dürften", „werden" und anderer ähnlicher Ausdrücke sind dazu bestimmt, vorausschauende Aussagen aufzuzeigen. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Ziele, Strategien und Geschäfte von Liminal BioSciences, welche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten unter anderem Aussagen über: den Fortschritt der Kandidaten oder Entwicklungsprogramme von Liminal Biosciences, einschließlich des Zeitpunkts und des Ergebnisses der potenziellen Entwicklung der F&E-Programme des Unternehmens wie der Entwicklung von LMNL6511, LMNL6326 und unseres GPR40-Agonisten-Forschungsprogramms; der Zeitpunkt des Beginns oder die Art der präklinischen und klinischen Studien, einschließlich des erwarteten Beginns einer klinischen Phase-1-Studie für LMNL6511 in der zweiten Hälfte des Jahres 2023; die in Betracht gezogenen potenziellen therapeutischen Bereiche, einschließlich Eosinophilie-vermittelter Erkrankungen und T2D; das Potenzial unserer Entwicklungsprogramme, bedeutende ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu adressieren; unsere Fähigkeit, neue Entwicklungsmöglichkeiten in unsere Pipeline aufzunehmen; unsere Fähigkeit, weiterhin die Nasdaq Listing Rule 5450(a)(1) zu erfüllen, um am Nasdaq Capital Market notiert zu bleiben; die Fähigkeit, die in der Vereinbarung zwischen Liminal BioSciences und SALP vorgesehenen Transaktionen abzuschließen und den Zeitpunkt ihres Abschlusses zu bestimmen, einschließlich der Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen, und der Möglichkeit einer Beendigung der Vereinbarung; unser erwarteter Cashflow und unsere Fähigkeit, aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte oder kommerzielle Möglichkeiten im Zusammenhang mit unseren Vermögenswerten zu veräußern und abzuschließen. Diese Aussagen sind "zukunftsorientiert", da sie auf unseren derzeitigen Erwartungen bezüglich der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen beruhen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, wenn bekannte oder unbekannte Risiken unser Geschäft beeinträchtigen oder wenn sich unsere Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen oder prognostizierten abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: die Fähigkeit des Unternehmens, Produktkandidaten zu entwickeln, herzustellen und erfolgreich zu vermarkten, wenn überhaupt; die Auswirkungen der gegenwärtigen globalen wirtschaftlichen Bedingungen und anderer geopolitischer Spannungen auf die Belegschaft des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb, die klinische Entwicklung, die regulatorischen Aktivitäten und die finanziellen und sonstigen Auswirkungen auf das Unternehmen; die Verfügbarkeit von Mitteln und Ressourcen, um F&E-Projekte, die klinische Entwicklung, den Produktionsbetrieb oder Vermarktungschancen zu verfolgen; die erfolgreiche und rechtzeitige Einleitung oder Beendigung von präklinischen und klinischen Studien; die Fähigkeit, Finanzierungsmöglichkeiten oder Geschäftsmöglichkeiten in der pharmazeutischen Industrie zu nutzen; Ungewissheiten, die allgemein mit Forschung und Entwicklung, klinischen Studien und den damit verbundenen behördlichen Überprüfungen und Genehmigungen verbunden sind; unsere Fähigkeit, die Nasdaq-Notierungsregeln einzuhalten und am Nasdaq Capital Market notiert zu bleiben, sowie allgemeine Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Folgen von erhöhter Inflation, Bankenzusammenbrüchen und steigenden Zinssätzen. Eine detailliertere Bewertung dieser Risiken, Unsicherheiten und anderer Risiken, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von unseren aktuellen Erwartungen abweichen, finden Sie in den Berichten, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission und Canadian Securities Administrators gemacht hat, einschließlich im Jahresbericht mit Hilfe des Formulars 10-F für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2022, sowie in anderen Einreichungen und Berichten, die Liminal Biosciences gelegentlich vornehmen könnte. Folglich können wir nicht garantieren, dass eine bestimmte vorausschauende Aussage eintreten wird. Bestehende und potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese vorausschauenden Aussagen und Schätzungen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, selbst wenn neue Informationen aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen verfügbar werden, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen und -vorschriften verlangt.

Nicole Rusaw, Chief Financial Officer, [email protected].com

SOURCE Liminal BioSciences Inc.