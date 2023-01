L'INDE ABORDERA LE PROGRAMME DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE LORS DE LA SEMAINE INAUGURALE DE L'ÉNERGIE EN INDE 2023

La semaine de l'énergie en Inde offrira un aperçu essentiel des politiques et des priorités du pays qui se trouve au centre de la transition énergétique mondiale.

Lancée l'année de la présidence indienne du G20, la semaine indienne de l'énergie réunira des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des innovateurs à un moment critique de la transition énergétique mondiale.

Plus de 30 000 visiteurs venus de toute l'Inde et de la chaîne de valeur énergétique internationale se réuniront à Bengaluru pour s'attaquer au trilemme énergétique que sont la sécurité, l'accessibilité et la durabilité.

BENGALURU, Inde, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Son Excellence Hardeep Singh Puri, ministre du Pétrole et du Gaz naturel, a annoncé que l'India Energy Week (IEW) inaugurale aura lieu à Bengaluru du 6 au 8 février 2023.

Lancées l'année de la présidence indienne du G20, l'exposition et la conférence réuniront les principaux acteurs du secteur de l'énergie en Inde et plus de 30 000 décideurs, chefs d'entreprise et innovateurs du monde entier pour discuter du programme de transition énergétique de l'Inde et mettre en lumière les possibilités offertes par ce pays appelé à devenir l'un des plus grands marchés énergétiques du monde.

L'Inde devrait connaître la plus forte augmentation de la production d'énergie de tous les pays au cours des deux prochaines décennies. Elle doit diversifier son bouquet énergétique grâce au gaz, aux biocarburants et à l'hydrogène afin de libérer tout son potentiel et de répondre au trilemme énergétique que sont la sécurité, l'accessibilité et la durabilité.

Dans le cadre d'une transition énergétique responsable et complète, l'Inde investira plus de 300 milliards de dollars dans le développement du secteur, portera sa capacité d'énergie renouvelable à 500 GW d'ici à 2030 et atteindra le niveau zéro d'ici à 2070. Grâce au projet « One Sun, One World, One Grid », l'Inde vise à fournir une énergie propre et fiable aux communautés vulnérables, traçant ainsi une nouvelle voie pour les pays en développement qui s'engagent dans la transition énergétique.

L'IEW est l'occasion pour la communauté internationale de prendre part à cette transition à grande échelle, en Inde et dans l'ensemble de l'économie énergétique mondiale.

Les visiteurs pourront entendre les leaders mondiaux de l'industrie sur les tendances qui devraient façonner l'avenir du secteur, découvrir les innovations qui permettront la transition vers une énergie nette zéro, et débloquer des partenariats qui détermineront l'orientation de l'industrie.

Les principaux thèmes abordés lors de l'exposition et de la conférence sont les suivants :

Rendre l'énergie accessible, sûre et abordable pour tous

Ouvrir la voie à une consommation nette zéro

Innovation et transfert de technologies

Permettre aux partenariats de générer de la croissance

À propos de la semaine de l'énergie en Inde 2023 :

Organisée sous le patronage du ministère du Pétrole et du Gaz naturel, la semaine indienne de l'énergie est la principale plateforme reliant le réseau en plein essor des parties prenantes du secteur de l'énergie en Inde à leurs homologues internationaux pour une collaboration et un dialogue en vue d'une transition énergétique responsable et intelligente sur la route de l'Inde vers une énergie nette zéro. L'exposition et les conférences sont prévues pour accueillir plus de 30 000 leaders mondiaux de l'énergie, plus de 8 000 délégués aux conférences, plus de 1 000 exposants et plus de 500 orateurs de renom de plus de 150 pays. Site Web officiel : www.indiaenergyweek.com .

SOURCE India Energy Week