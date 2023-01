ÍNDIA ABORDA AGENDA DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA DURANTE A INDIA ENERGY WEEK 2023

A India Energy Week oferecerá informações essenciais sobre as políticas e prioridades do país no centro da transição energética global.

Lançada no ano da presidência indiana do G20, a India Energy Week reunirá formuladores de políticas, líderes empresariais e inovadores em um momento crítico da transição energética global.

Mais de 30 mil visitantes da Índia e da cadeia internacional de valor de energia se reunirão em Bangalore para abordar o trilema energético de segurança, acessibilidade e sustentabilidade.

BANGALORE, Índia, 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Sua Excelência Hardeep Singh Puri, Ministro do Petróleo e Gás Natural, anunciou que a primeira India Energy Week (IEW) será realizada em Bangalore de 6 a 8 de fevereiro de 2023.

Lançada no ano da presidência indiana do G20, a exposição e a conferência reunirão os principais interessados em energia da Índia e mais de 30 mil formuladores de políticas globais, líderes empresariais e inovadores para discutir a agenda de transição energética da Índia e lançar luz sobre as oportunidades no país que se prepara para se tornar um dos maiores mercados de energia do mundo.

A Índia deverá impulsionar o maior aumento na produção de energia de qualquer país nas próximas duas décadas. Diversificando seu mix de energia por meio de gás, biocombustíveis e hidrogênio para liberar todo o seu potencial e abordar o trilema energético de segurança, acessibilidade e sustentabilidade.

A transição energética responsável e em grande escala da Índia receberá mais de US$ 300 bilhões investidos no aprimoramento do setor, aumento de sua capacidade de energia renovável para 500 GW até 2030 e zero líquido alcançado até 2070. Por meio da política One Sun, One World, One Grid, a Índia visa fornecer energia limpa confiável para comunidades vulneráveis, traçando um novo caminho para os países em desenvolvimento que estão no caminho da transição energética.

A IEW é uma oportunidade para a comunidade internacional fazer parte desta transição em larga escala - na Índia e em toda a economia global de energia como um todo.

Os visitantes ouvirão os líderes globais do setor sobre as tendências que devem moldar o futuro do setor, descobrirão as inovações que permitirão a transição para o Net Zero e estabelecerão parcerias que determinarão a direção do setor.

Entre os principais temas que a exposição e a conferência abordarão estão:

Tornando a energia acessível, segura e econômica para todos

Preparando o caminho para zero emissão de carbono

Inovação e transferência tecnológica

Viabilizando parcerias para gerar crescimento

Sobre a Índia Energy Week 2023:

Organizada sob o patrocínio do Ministério do Petróleo e Gás Natural, a Semana de Energia da Índia é a principal plataforma que conecta a crescente rede de partes interessadas em energia da Índia com parceiros internacionais para colaboração e diálogo para uma transição energética responsável e inteligente no caminho da Índia para o zero líquido. A exposição e as conferências deverão receber mais de 30 mil líderes globais do setor de energia, mais de oito mil representantes de conferências, mais de mil expositores e mais de 500 palestrantes renomados de mais de 150 países. Site oficial www.indiaenergyweek.com.

FONTE India Energy Week

