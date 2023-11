L'indice de sécurité des enfants en ligne révèle une « cyberpandémie persistante » : un rapport de l'Institut DQ révèle que 70 % des enfants sont exposés à des cyberrisques

L'indice de sécurité des enfants en ligne (COSI) indique que près de 70 % des enfants et des adolescents ont été exposés à au moins un cyberrisque au cours de l'année écoulée

Ce taux d'exposition élevé constant témoigne d'une « cyberpandémie » pour la sécurité des enfants en ligne

Les cyberrisques varient en fonction de l'âge, mais comprennent l'exposition à des contenus et des contacts à risque, l'intimidation et l'utilisation excessive de la technologie

RIYAD, Arabie saoudite, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Institut DQ a publié aujourd'hui son indice de sécurité des enfants en ligne pour 2023, une mesure nationale conçue pour aider les pays à surveiller efficacement l'état de la sécurité des enfants en ligne. L'indice a révélé qu'une fois de plus, un pourcentage élevé (près de 70 %) d'enfants et d'adolescents âgés de 8 à 18 ans dans le monde ont été confrontés à au moins un cyberrisque au cours de l'année écoulée. Cette statistique alarmante est restée pratiquement inchangée depuis la création de l'indice en 2018, une situation que l'Institut DQ a qualifiée de « cyberpandémie persistante ».

Yuhyun Park, fondateur de l'Institut DQ, a déclaré : « Cela fait sept ans que nous sommes témoins de taux d'exposition aux cyberrisques constamment élevés, de l'ordre de 70 %, chez les enfants et les jeunes âgés de 8 à 18 ans. Nous qualifions désormais ce phénomène de "cyberpandémie persistante". Aujourd'hui, avec le déploiement rapide de l'IA générative, du métavers et des dispositifs omniprésents de type XR (réalité augmentée), la technologie numérique modifie encore plus la vie des enfants, mais les effets néfastes potentiels de ces technologies sont très peu débattus. Il est impératif de mener une action coordonnée à l'échelle mondiale, comme on le fait pour les défis climatiques, et il est urgent d'agir. »

L'indice COSI s'appuie sur des données recueillies auprès d'un échantillon de 351 376 enfants, de 2017 à aujourd'hui. Dans cette dernière édition, l'indice introduit une échelle d'évaluation en quatre points permettant aux décideurs politiques et aux chefs d'entreprise d'identifier précisément les points forts et les domaines à améliorer dans leurs initiatives et mesures de sécurité en ligne pour les enfants. Selon l'indice, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine sont les pays les plus performants dans tous les domaines. Les pays les plus performants au niveau des différents piliers sont les suivants :

Utilisation sûre des technologies par les enfants : Royaume-Uni et Australie ;

Soutien aux familles : Inde et Singapour ;

Éducation à la citoyenneté numérique à l'école : Italie et Taïwan ;

Responsabilité des entreprises des TIC : Allemagne et France ;

Politiques et réglementations gouvernementales : Canada et France ;

Infrastructure technologique : Corée et Chine.

En outre, l'Arabie saoudite, qui a accueilli le Forum mondial de la cybersécurité (GCF) au cours duquel l'indice 2023 a été présenté, a enregistré des améliorations notables par rapport à l'année précédente. L'Arabie saoudite excelle dans les domaines de l'utilisation sûre des technologies par les enfants, des responsabilités des entreprises de TIC et de l'infrastructure technologique, tandis que des améliorations sont possibles dans les domaines du soutien familial, de l'éducation à la citoyenneté numérique à l'école et des politiques et réglementations gouvernementales.

Le GCF, un événement annuel réunissant des décideurs et des experts pour discuter des questions les plus urgentes dans le cyberespace, est en partenariat avec l'Institut DQ depuis 2022. La sécurité des enfants en ligne a été un thème majeur du GCF, qui a inscrit cette question à l'ordre du jour de son programme, y compris pour l'édition 2023.

Notes aux éditeurs :

L'indice de sécurité des enfants en ligne (COSI) est une mesure nationale conçue pour aider les pays à surveiller efficacement la sécurité en ligne de leurs enfants. Le score COSI est une note composite qui combine les scores de six parties prenantes clés, des familles aux entreprises des TIC, et qui évalue leurs efforts pour améliorer la sécurité en ligne des enfants dans le pays, sur la base de 12 thèmes et 39 indicateurs.

Grâce à l'utilisation de l'indice COSI, les pays peuvent identifier les domaines nécessitant une amélioration dans le traitement des questions de sécurité en ligne parmi les six parties prenantes clés, à l'aide d'une analyse comparative mondiale. Cette approche permet une allocation plus efficace des ressources et une meilleure mise en œuvre des initiatives pertinentes. Les parties prenantes peuvent ainsi coordonner leurs efforts de manière efficace, ce qui permet d'améliorer la sécurité des enfants en ligne, tout en ayant la possibilité de mesurer quantitativement les progrès accomplis au niveau national.

Consultez le COSI ici : https://www.dqinstitute.org/impact-measure

À propos de l'Institut DQ :

L'Institut DQ (DQI) est un groupe de réflexion international qui se consacre à l'établissement de normes mondiales en matière d'intelligence numérique et à la garantie de la sécurité, de l'autonomisation et du bien-être des individus, des organisations et des nations à l'ère numérique. Le cadre DQ est reconnu comme la norme mondiale en matière de culture numérique, de compétences et de préparation (IEEE 3527.1-2020). Le DQI fonctionne comme une organisation de type 501(c)(3) aux États-Unis et comme une organisation à but non lucratif à Singapour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de l'Institut DQ : https://dqinstitute.org/

À propos du Forum mondial de la cybersécurité :

Le Forum mondial de la cybersécurité rassemble des décideurs et des experts d'organisations non gouvernementales, de la société civile, du monde universitaire, de groupes de réflexion, du secteur public et du secteur privé du monde entier afin d'inspirer de nouvelles perspectives, approches et actions tout en traçant la voie à suivre pour les personnes les plus vulnérables dans le cyberespace. Le Forum est fondé par l'Autorité nationale de cybersécurité d'Arabie saoudite. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://globalcybersecurityforum.com

