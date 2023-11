O "Child Online Safety Index" revela uma "ciberpandemia persistente". O relatório do Instituto DQ mostra uma exposição consistente de 70% ao risco cibernético entre as crianças.

O Child Online Safety Index (COSI) mostra que quase 70% das crianças e adolescentes foram expostos a pelo menos um risco cibernético no ano passado

A alta taxa persistente de exposição marca uma "pandemia cibernética" para a segurança infantil online

Os riscos cibernéticos variam de acordo com a idade, mas incluem exposição a conteúdos e contatos de risco, bullying e uso excessivo de tecnologia

RIADE, Arábia Saudita, 2 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, o DQ Institute divulgou seu Online Safety Index (COSI) (Índice de Segurança Online Infantil) de 2023, uma métrica de nível nacional projetada para ajudar os países a monitorar de forma eficaz a situação da segurança online das crianças. O índice descobriu que, mais uma vez, uma elevada percentagem - quase 70% - de crianças e adolescentes com idades entre 8 e 18 anos em todo o mundo enfrentaram pelo menos um risco cibernético no ano passado. Esta estatística alarmante permaneceu praticamente inalterada desde o início do Índice em 2018, uma situação que o Instituto DQ apelidou de "pandemia cibernética persistente".

O Dr. Yuhyun Park, fundador do DQ Institute, disse: "Testemunhamos sete anos de taxas consistentemente altas de 70% de exposição ao risco cibernético entre crianças e jovens de 8 a 18 anos. Referimo-nos agora a este fenômeno como uma "pandemia cibernética persistente". Hoje, com a rápida implantação da IA generativa, do metaverso e de dispositivos difundidos do tipo XR-like (Extended Reality) de realidade expandida, a tecnologia digital está alterando ainda mais a vida das crianças, mas há pouca discussão sobre os seus possíveis efeitos nocivos. Uma ação global coordenada, semelhante à abordagem dos desafios climáticos, é crucial e não podemos mais adiar."

O COSI baseia-se em dados coletados de uma amostra de 351.376 crianças desde 2017 até os dias atuais. Nesta última edição, o índice introduziu uma escala de classificação de quatro pontos que permite aos líderes políticos e aos líderes do setor identificarem com precisão os pontos fortes e as áreas a melhorar nas suas iniciativas e medidas de segurança infantil online. De acordo com o índice, o Reino Unido, a Alemanha e a China tiveram os melhores desempenhos em todas as dimensões. Países com desempenhos de destaque em pilares individuais foram:

Uso Seguro de Tecnologia por Crianças: Reino Unido e Austrália

Apoio Familiar: Índia e Singapura

Educação Digital em Cidadania na Escola: Itália e Taiwan

Responsabilidade da Empresa de TIC: Alemanha e França

Políticas e Regulamentações Governamentais: Canadá e França

Infraestrutura Tecnológica: Coreia e China

Além disso, a Arábia Saudita, que acolhe o Global Cybersecurity Forum (GCF), onde o índice de 2023 foi lançado, demonstrou melhorias significativas em comparação com o ano anterior. A Arábia Saudita se destaca nas dimensões de Uso Seguro de Tecnologia por Crianças, Responsabilidades da Empresa de TIC e Infraestrutura de Tecnologia, enquanto existem oportunidades para aprimoramento nas áreas de "Apoio Familiar", "Educação Digital em Cidadania na Escola" e "Políticas e Regulamentações Governamentais".

O GCF, um evento anual que reúne tomadores de decisão e especialistas para discutir as questões mais urgentes do Cyberspace, tem parceria com o DQ Institute desde 2022. A segurança infantil online tem sido um tema forte no GCF, que deu destaca à questão na agenda do seu programa, incluindo a sua edição de 2023.

Notas aos editores:

O Child Online Safety Index (COSI) é uma métrica de nível nacional desenvolvida para ajudar os países a monitorar efetivamente o status da segurança on-line de seus filhos. A pontuação COSI é uma classificação composta que combina as pontuações de seis principais partes interessadas, desde famílias a empresas de TIC, avaliando seus esforços para melhorar a segurança on-line das crianças dentro do país, abrangendo 12 tópicos e 39 indicadores.

Por meio do uso da COSI, os países podem identificar áreas que exigem melhorias no enfrentamento de questões de segurança on-line nas seis principais partes interessadas usando referência global. Essa abordagem permite uma alocação de recursos mais eficiente e a implementação aprimorada de iniciativas relevantes. Como resultado, as partes interessadas podem coordenar seus esforços de forma eficaz, o que leva à melhora da segurança on-line das crianças, ao mesmo tempo em que conseguem medir o progresso nacional de modo quantitativo.

Confira o COSI aqui: https://www.dqinstitute.org/impact-measure

Sobre o DQ Institute:

O DQ Institute (DQI) é um think tank internacional dedicado a estabelecer padrões globais de inteligência digital e a garantir a segurança, o empoderamento e o bem-estar de indivíduos, organizações e nações na era digital. A estrutura DQ é reconhecida como o padrão global de alfabetização, habilidades e prontidão digitais (IEE 3527,1-2020). O DQI opera como uma organização 501(c)(3) nos Estados Unidos e como uma organização sem fins lucrativos em Singapura. Para mais informações, acesse o site do DQ Institute: https://dqinstitute.org/

Sobre o Global Cybersecurity Forum:

O Global Cybersecurity Forum reúne tomadores de decisão e especialistas de organizações não governamentais, sociedade civil, acadêmicos, think tanks, setores público e privado em todo o mundo para inspirar novas perspectivas, abordagens e ações, ao mesmo tempo que traça um caminho para aqueles mais vulneráveis no espaço cibernético. O Forum foi fundado pela Autoridade Nacional de Segurança Cibernética da Arábia Saudita. Para mais informações, acesse: https://globalcybersecurityforum.com

