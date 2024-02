L'INDUSTRIE ESPAGNOLE DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE S'APPRÊTE À LANCER DES SERVICES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET D'IDENTIFICATION EN LIGNE DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE OPEN GATEWAY DE LA GSMA

Orange, Telefonica et Vodafone ouvriront leurs réseaux mobiles aux développeurs du monde entier, permettant ainsi la création de services numériques plus sûrs

MADRID, 7 février 2024 /PRNewswire/ -- Les principaux opérateurs de téléphonie mobile espagnols, Orange, Telefonica et Vodafone, ont annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux services conçus pour aider les développeurs à lutter contre la fraude en ligne et à protéger les identités numériques des clients mobiles.

Dans le cadre de l' initiative mondiale Open Gateway de la GSMA , les opérateurs ont annoncé le lancement de deux services d'API (Application Programmable Interface) réseau axés sur l'amélioration de la sécurité numérique : la vérification des numéros et l'échange de SIM. Ces API permettront aux équipes de développeurs et aux partenaires de créer de nouvelles couches intelligentes d'authentification, de vérification et de sécurité des clients au sein des réseaux de téléphonie mobile. Cela aidera les entreprises, telles que les institutions financières et les détaillants en ligne, à lutter contre la fraude à l'identité en renforçant l'authentification des utilisateurs et en améliorant la sécurité.

Ces nouveaux services seront disponibles au Mobile World Congress (MWC) qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, du 26 au 29 février.

Les derniers chiffres du ministre de l'Intérieur espagnol montrent que les cas de cybercriminalité signalés ont augmenté de 72 % en 2022 par rapport à 2019, près de 90 % d'entre eux étant liés à la fraude en ligne. La cybercriminalité représente aujourd'hui environ un cinquième de toutes les infractions enregistrées dans le pays.

Lancée il y a un an au MWC Barcelone, l'initiative Open Gateway de la GSMA représente un changement de paradigme dans la façon dont l'industrie mondiale des télécommunications conçoit et met sur le marché de nouvelles applications mobiles et des services immersifs et numériques. Les nouveaux services de vérification des numéros et d'échange de cartes SIM rendront également l'authentification en ligne plus simple et plus rapide pour les clients en ligne, car les applications mobiles, les services cloud et les réseaux de connectivité seront tous accessibles via les API.

L'initiative Open Gateway de la GSMA est un cadre commun et ouvert entre les opérateurs qui permet aux développeurs et aux fournisseurs de cloud de créer plus facilement des applications et des services plus sûrs qui communiquent de manière transparente entre eux. Cela se fait via des points d'accès uniques et programmables aux réseaux mobiles appelés API. De l'Argentine à la Chine et des États-Unis à l'Australie, 42 groupes d'opérateurs mobiles dans le monde, représentant 237 réseaux mobiles et 65 % des connexions mondiales participent déjà à l'initiative.

Pour continuer à lire le communiqué de presse dans son intégralité, veuillez suivre ce lien .