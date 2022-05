Lingokids anuncia novos benefícios de sua parceria com Chicco e Vips e oferece dois meses grátis em seu aplicativo

Todos os clientes que realizarem a compra de brinquedos para crianças nas lojas da Chicco terão dois meses de acesso grátis à plataforma da Lingokids no México e receberão 40% de desconto a partir do terceiro mês e durante todo o período de duração de sua assinatura, além de outros benefícios para clientes. A promoção será válida até 30 de maio, inclusive.

Além disso, com o objetivo de continuar beneficiando os usuários, em parceria com a Vips, uma reconhecida rede de restaurantes no México, a Lingokids oferecerá um mês grátis de acesso à plataforma e 50% de desconto a partir do segundo mês aos clientes dos 258 restaurantes do país, para que as crianças possam aprender brincando. A promoção será válida até 9 de junho, inclusive.

Essa parceria é, sem dúvida, o reflexo da necessidade atual da sociedade mexicana de oferecer acesso a novas ferramentas que potencializem o aprendizado de inglês de seus filhos.

Sobre a Lingokids

A Lingokids é uma plataforma de ensino de inglês para crianças de dois a oito anos de idade. Mais de 45 milhões de famílias em todo o mundo já a baixaram. A Lingokids colabora com ONGs como a UNICEF, Cruz Vermelha, ACNUR, Save the Children e Fundación Pies Descalzos de Colombia (apoiada por Shakira), para derrubar as barreiras da educação e promover oportunidades iguais para todas as crianças. A empresa arrecadou, até o momento, mais de 50 milhões de euros em investimentos de empresas como Ravensburger, Holtzbrinck Ventures e JME Venture Capital e de investidores anjo como Gwynne Shotwell, presidente e diretora de operações da SpaceX. Em 2020, a Lingokids ficou entre as dez startups mais promissoras no LindkedIn. Recentemente, foi uma das vencedoras dos prêmios KidScreen.

Baixe o aplicativo avaliado com cinco estrelas por mais de 300 mil famílias.

