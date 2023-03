Lingokids, o melhor conteúdo educativo em inglês, chega à televisão mexicana

- Durante esta temporada, as crianças mexicanas poderão aproveitar pela primeira vez na TV Azteca seus conteúdos originais

MADRI, 30 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Lingokids, plataforma para crianças de dois a oito anos premiada como Melhor Aplicativo de Aprendizagem no KidScreen Awards em 2022 e 2023, anunciou que, a partir de 20 de março, uma seleção de conteúdos com foco na aprendizagem de inglês será levada à telinha por uma das emissoras mais consagradas, a TV Azteca. Esta expansão oferecerá a mais famílias a oportunidade de ter acesso às ferramentas do aplicativo, em inglês e de uma maneira muito divertida.

"No Lingokids procuramos desenvolver a aprendizagem em inglês e competências acadêmicas e socioemocionais. Proporcionamos conteúdos que ofereçam uma experiência imersiva do jogo. Assim, as crianças estarão preparadas para ir longe no mundo atual, na escola e fora dela. Para nós, é uma grande oportunidade para que nossa metodologia, exclusiva no mercado, chegue a mais famílias em diferentes formatos", afirmou Fernando Valenzuela, membro da Diretoria Educativa do Lingokids.

Por meio do Canal 7 da TV Azteca, entre 6h e 9h da manhã, meninas e meninos conhecerão com o Lingokids a música do ABC para aprender as letras em inglês, ou canções para escovar os dentes, entre muitas outras coisas. Esta ação é muito positiva, já que, de acordo com especialistas, os pequenos que começam a interagir com o inglês desde a tenra idade têm uma grande vantagem, uma vez que têm um maior domínio do idioma.

Sobre o Lingokids

Lingokids é o aplicativo de aprendizagem infantil para crianças de dois a oito anos, ganhador do Premio de Melhor Aplicativo de Aprendizagem Original em 2022 e 2023 da premiação KidScreen Awards. Seu método exclusivo de ensino é o Playlearning™. Com mais de 1.200 atividades, as crianças poderão aprender inglês e desenvolver competências acadêmicas e socioemocionais enquanto se divertem. Sessenta milhões de famílias de praticamente todos os países do mundo confiam no Lingokids como a ferramenta ideal de aprendizagem. O conteúdo do Lingokids foi reconhecido pela Common Sense Media, plataforma internacional de entretenimento e tecnologia para famílias, com a insignia SENSICALSELECT. Lingokids store, a loja on-line oficial de produtos físicos, está disponível em todo o mundo. Baixe o aplicativo para iOS, Android e Amazon.

