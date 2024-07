Linical nommée meilleure CRO mondiale par le magazine Global Health & Pharma

OSAKA, Japon, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Linical, une organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) pour le développement de médicaments avec l'ensemble des services afférents, a reçu le titre de Best Global CRO 2024 par Global Health & Pharma (GHP) Magazine. Ce prix est décerné dans le cadre de la remise annuelle des Global Excellence Awards de la publication.

Les 2024 Global Excellence Awards, qui en sont à leur cinquième édition, ont été conçus pour reconnaître les contributions remarquables de professionnels, d'organisations et d'initiatives qui façonnent l'avenir des secteurs de la santé, de l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie au sens large. Les lauréats du prix sont considérés comme des acteurs de premier plan dans leur domaine, qui établissent les normes d'excellence les plus élevées et fournissent des solutions médicales innovantes. Les lauréats sont sélectionnés par le comité du magazine GHP , sur la base d'une analyse approfondie et d'un processus de recherche objectif visant à récompenser les titres sur la base de leur seul mérite. Les prix d'excellence mondiale récompensent ceux qui ont repoussé les limites du possible, redéfini les normes du secteur et accompli des progrès significatifs dans la résolution des problèmes urgents qui se posent à l'échelle mondiale.

« Au nom de Linical, nous sommes honorés d'être nommés Best Global CRO» a déclaré Clareece West, Président et CCO, Amérique et Europe. « Il est remarquable de voir ce que nous avons accompli alors que nous entrons dans notre 20e année d'activité. Nous avons avancé avec mûre réflexion au fur et à mesure de notre croissance, en maintenant notre engagement à fournir des solutions de développement clinique flexibles pour les clients pharmaceutiques et biotechnologiques de toutes tailles. Une grande partie de notre activité provient de références de clients, ce qui témoigne de notre réputation à fournir des services de haute qualité et des études cliniques réussies. Nous sommes fiers d'offrir une couverture complète à travers les Amériques, l'Europe et l'APAC avec notre propre personnel spécialisé. Notre équipe est attachée à la qualité et à l'innovation, avec l'objectif commun de faire progresser les thérapies prometteuses qui changent la vie des patients dans le monde entier. Chez Linical, nous pensons avoir la bonne taille, la bonne portée et la bonne équipe pour soutenir nos clients tout au long de leur parcours de développement clinique ».

À propos de Linical

Linical est une organisation publique de recherche sous contrat de taille moyenne dont le siège se trouve au Japon et qui est présente sur tous les principaux marchés, notamment en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Linical offre une gamme complète de services de développement de médicaments, depuis le stade initial jusqu'aux études multinationales à grande échelle. Nos domaines de prédilection sont les études de phase I-IV en oncologie, neurologie et psychiatrie, immunologie et vaccins, et endocrinologie et maladies métaboliques.

