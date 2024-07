Linical wird vom Global Health & Pharma Magazine zum besten globalen CRO ernannt

OSAKA, Japan, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Linical, ein globales Auftragsforschungsunternehmen (CRO) für die Full-Service-Arzneimittelentwicklung, wurde vom Global Health & Pharma (GHP) Magazine mit dem Titel Best Global CRO 2024 ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird im Rahmen der jährlichen Global Excellence Awards der Zeitschrift verliehen.

Linical Best Global CRO 2024 Badge

Die 2024 Global Excellence Awards, die nun schon zum fünften Mal vergeben werden, wurden entwickelt, um die bemerkenswerten Beiträge von Fachleuten, Organisationen und Initiativen zu würdigen, die die Zukunft der Gesundheits-, Pharma- und Biowissenschaftsbranche im Allgemeinen gestalten. Die Preisträger gelten als führende Akteure in ihrem Bereich, die höchste Qualitätsstandards setzen und innovative medizinische Lösungen anbieten. Die Preisträger werden vom Komitee des GHP Magazine ausgewählt, das sich auf eine gründliche Analyse und einen objektiven Forschungsprozess stützt, um die Titel ausschließlich auf der Grundlage ihrer Verdienste auszuzeichnen. Mit den Global Excellence Awards werden diejenigen gewürdigt, die die Grenzen des Möglichen erweitert, Industriestandards neu definiert und bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung der dringenden Herausforderungen gemacht haben, die die globale Landschaft beeinflussen.

„Im Namen von Linical fühlen wir uns geehrt, zum Best Global CRO ernannt worden zu sein", erklärte Clareece West, President und CCO, Amerika und Europa. „Es ist bemerkenswert zu sehen, was wir in unserem 20. Geschäftsjahr erreicht haben. Während unseres Wachstums waren wir sehr umsichtig und haben unser Engagement beibehalten, flexible Lösungen für die klinische Entwicklung für Pharma- und Biotech-Kunden jeder Größe anzubieten. Ein großer Teil unseres Geschäfts wird durch Empfehlungen von Kunden abgewickelt, was unseren guten Ruf als Anbieter hochwertiger Dienstleistungen und erfolgreicher klinischer Studien unterstreicht. Wir sind stolz darauf, mit unseren eigenen engagierten Mitarbeitern eine umfassende Abdeckung in Amerika, Europa und APAC zu bieten. Unser Team setzt sich für Qualität und innovatives Denken ein, mit dem gemeinsamen Ziel, vielversprechende, lebensverändernde Therapien für Patienten auf der ganzen Welt voranzubringen. Wir bei Linical glauben, dass wir die richtige Größe, die richtige Reichweite und das richtige Team haben, um unsere Kunden während ihrer gesamten klinischen Entwicklung zu unterstützen."

Über Linical

Linical ist ein börsennotiertes, mittelgroßes Auftragsforschungsunternehmen mit Hauptsitz in Japan und einer bedeutenden Präsenz auf allen wichtigen Märkten, einschließlich Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik. Linical bietet das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung von der Frühphase bis hin zu groß angelegten, multinationalen Studien. Zu unseren Schwerpunkten gehören Phase-I-IV-Studien in den Bereichen Onkologie, Neurologie und Psychiatrie, Immunologie und Impfstoffe sowie Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten.

