L'INITIATIVE « WOMXN AND TECH » D'ALX CONTRIBUERA À LA LUTTE CONTRE L'INÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES DANS LE DOMAINE DE LA TECHNOLOGIE EN AFRIQUE

L'engagement d'ALX à lutter contre l'inégalité entre les sexes dans le domaine du numérique et à accroître la participation des femmes dans la technologie démarre avec leur tout premier programme réservé aux femmes, visant à fournir à 50 000 femmes en Afrique des compétences en ingénierie logicielle.

NAIROBI, Kenya, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars, ALX a annoncé sa première cohorte dédiée à l'ingénierie logicielle pour les femmes, permettant à 50 000 femmes à travers l'Afrique de participer à la révolution technologique mondiale et contribuant à transformer le statu quo technologique à travers le continent.

La cohorte fait partie de l'initiative « WomXn and Tech » d'ALX et a été inspirée par le thème de la Journée internationale des droits des femmes des Nations unies , « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l'égalité des sexes ». ALX montre son engagement à lutter contre l'inégalité entre les hommes et les femmes en Afrique, à augmenter la représentation des femmes dans le secteur technologique et à encourager la participation des femmes à l'innovation et à la création de solutions pour un monde diversifié. Cette cohorte servira de tremplin aux femmes pour développer leur carrière dans l'un des domaines les plus passionnants et les plus demandés au monde.

Faisant partie d'African Leadership International (ALI), ALX est un fournisseur de formation technologique de premier plan qui offre des programmes de classe mondiale à des milliers de jeunes à travers l'Afrique, les dotant des compétences professionnelles et techniques qui leur permettent de s'épanouir dans des secteurs à forte croissance.

Les statistiques sont peu réjouissantes. Les femmes ne représentent que 5 % des ingénieurs en informatique dans le monde. Si l'on considère que l'Afrique compte environ 690 000 ingénieurs en informatique, le simple fait d'appliquer la moyenne mondiale montre qu'il existe un fossé important entre les hommes et les femmes, qu'il convient de combler.

C'est grâce à cette cohorte de femmes qu'ALX prendra les mesures nécessaires pour réduire cette disparité considérable. Grâce à son partenariat avec la Mastercard Foundation, ALX offre des placements sponsorisés à des milliers de jeunes femmes qui répondent aux critères d'éligibilité du programme.

« ALX sait que notre avenir collectif dépend de la participation des femmes, de leur intelligence et de leur point de vue dans l'élaboration de solutions pour le monde de demain. Avec « WomXn and Tech », nous lançons un appel à l'action aux femmes du continent et du reste du monde pour qu'elles ne se limitent pas à observer, mais qu'elles agissent. La cohorte d'ingénieurs en logiciel 100 % féminine que nous introduisons nous aide à atteindre cet objectif », a déclaré Fred Swaniker, fondateur et PDG d'ALI.

Le programme a été rendu possible grâce à l'acquisition récente par ALI d'une institution de premier plan de la Silicon Valley, Holberton Inc. ALX est désormais l'un des plus grands formateurs en ingénierie logicielle au monde, ce qui correspond à la mission de l'organisation de développer le capital humain de l'Afrique à grande échelle et de permettre aux femmes d'acquérir les meilleures compétences dans le domaine numérique.

« Imaginez un monde où chaque voix est entendue, où chaque perspective est valorisée, où chaque personne peut apporter ses talents et ses idées uniques pour créer les meilleurs produits et services possibles. C'est le monde auquel nous devons aspirer dans le domaine de la technologie, où les femmes représentent la moitié des utilisateurs, mais sont souvent exclues du processus d'ingénierie », déclare Julien Barbier, cofondateur de Holberton et responsable des produits chez ALI.

« En exploitant le potentiel de nos diverses communautés, nous favorisons non seulement l'innovation, mais nous libérons également le talent et la créativité illimités de tous les Africains », ajoute-t-il.

La cohorte a été conçue pour soutenir les femmes dès le début de leur formation et tout au long de leur parcours professionnel, alors qu'elles deviennent membres de The ROOM, la communauté d'ALI composée de professionnels de la technologie de haut niveau issus du monde entier.

« Nous voulons encourager les jeunes femmes d'Afrique à considérer la technologie comme une voie vers une grande carrière. C'est pourquoi nous investissons dans les jeunes femmes pour leur donner le soutien dont elles ont besoin pour s'épanouir et poursuivre une carrière dans le domaine de la technologie ou se lancer elles-mêmes dans des projets technologiques », a déclaré Sharon O'Donnell, responsable de l'expérience chez ALI.

Reeta Roy, présidente et directrice générale de la Mastercard Foundation, ajoute : « La qualité de l'avenir d'une fille est déterminée par la qualité des opportunités qu'elle a d'apprendre et de développer des compétences utiles au travail. La Mastercard Foundation s'est engagée à lever les obstacles systémiques qui empêchent les jeunes femmes d'accéder à un apprentissage pertinent et à des opportunités économiques dignes. Grâce à notre partenariat avec ALI, nous travaillons pour aider les femmes à devenir des catalyseurs et des défenseurs du changement dans leurs communautés, créant ainsi des opportunités pour les générations futures de filles et pour l'économie dans son ensemble ».

Les candidatures pour le concours d'ingénierie logicielle ALX destiné aux femmes seront closes le 15 mars. Le programme débutera le 27 mars.

Aucune expérience ou formation préalable en informatique n'est requise pour postuler. Pour plus d'informations sur le programme et ses conditions d'admission, veuillez consulter le site www.alxafrica.com/women-in-tech/ .

À PROPOS D'ALX

ALX est un fournisseur de formation en technologie de premier plan qui dote les jeunes Africains de compétences techniques et professionnelles qui leur permettent de prospérer dans l'économie numérique. Ses programmes de renommée internationale sont conçus pour aider les apprenants à développer leur carrière dans des industries à forte croissance et à devenir des leaders numériques du 21e siècle. En tant que membre d'African Leadership International, ALX est lié à un écosystème innovant qui a permis de produire des talents compétitifs et de les placer auprès des meilleurs employeurs du monde au cours des deux dernières décennies. Avec ses partenaires, la Mastercard Foundation et The ROOM, sa mission est de transformer l'avenir de l'Afrique en permettant à 2 millions de jeunes professionnels d'obtenir des opportunités de travail dignes et significatives d'ici 2030.

Pour plus d'informations sur ses cours ou pour en savoir plus sur ALX, veuillez consulter le site www.alxafrica.com .

À PROPOS DE LA MASTERCARD FOUNDATION

La Mastercard Foundation travaille avec des organisations visionnaires pour permettre aux jeunes d'Afrique et aux communautés autochtones du Canada d'accéder à un travail digne et épanouissant. Il s'agit de l'une des plus grandes fondations privées au monde, et sa mission est de faire progresser l'apprentissage et de promouvoir l'inclusion financière afin de créer un monde inclusif et équitable. Elle a été créée en 2006 grâce à la générosité de la société Mastercard lorsqu'elle est devenue une société publique. La fondation est une organisation indépendante dont les politiques, les opérations et les décisions relatives aux programmes sont déterminées par son propre conseil d'administration et son équipe de direction. Il s'agit d'une organisation caritative canadienne officielle qui possède des bureaux à Toronto, Kigali, Accra, Nairobi, Kampala, Lagos, Dakar et Addis-Abeba.

Pour plus d'informations sur la fondation, veuillez consulter le site www.mastercardfdn.org

