Link Financial Group acquiert Obligo SA

LONDRES, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Link Financial Group (« Link »), qui fait partie de LC Financial Holdings, a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition de 100 % des actions d'Obligo S.A., la société polonaise de gestion de crédit basée à Łódź (« Obligo »).

Obligo a 20 ans d'expérience dans le secteur, ayant géré plus de 400 000 dossiers d'une valeur nominale supérieure à 1,7 milliard de PLN pour des actifs performants et non performants. La société continuera à opérer depuis son siège social à Łódź et depuis un bureau à Wrocław, et sera gérée par la même équipe de direction expérimentée.

Selina Burdell, Directrice d'exploitation de Link Financial Group, a déclaré à propos de cette annonce :

« Obligo est un ajout de premier ordre à Link Financial Group. Leurs valeurs reflètent les nôtres, avec une approche éthique de la gestion du crédit, de sorte que les clients continueront à recevoir le même excellent service qu'ils ont toujours reçu. Nous sommes également très heureux d'accueillir à bord l'équipe expérimentée et professionnelle dirigée par Tomasz Kisiel et Piotr Kaliszuk ».

Tomasz Kisiel, PDG d'Obligo, a déclaré :

« L'ensemble de la direction d'Obligo ainsi que notre équipe de 70 personnes sont ravis de rejoindre le Link Financial Group, une entreprise internationale au palmarès et à l'expérience inégalés. Cette décision renforcera nos capacités déjà solides en Pologne ».

Fernando Yáñez, Directeur général - Responsable du développement des entreprises chez LCM Partners a commenté :

« LCM Partners, une société du groupe, a investi en Pologne au cours des quatre dernières années, et l'acquisition d'un prestataire de services expert dans le pays par notre société affiliée Link renforcera certainement notre position sur le marché local, et soutiendra notre plan ambitieux visant à y déployer des capitaux importants au cours des prochaines années ».

À propos de Link Financial Group :

Fondé en 1998, Link Financial Group est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans l'externalisation. Elle fournit aux institutions financières, aux investisseurs et à d'autres initiateurs de crédit des solutions externalisées de gestion de prêts, de rachat de créances et de services de réserve. Aujourd'hui, le groupe gère plus de 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour 5 millions de clients, et emploie plus de 950 personnes dans 12 bureaux européens.

À propos de LCM Partners

LCM Partners est l'un des principaux gestionnaires d'investissements alternatifs en Europe. Il est largement reconnu pour sa connaissance approfondie du crédit et sa capacité, depuis 22 ans, à générer des rendements élevés et ajustés au risque pour les investisseurs. Avec une expertise inégalée dans le secteur, LCM gère deux stratégies d'investissement : (1) Credit Opportunities (COPS) qui se concentre sur les prêts non performants, reperformants et performants, et (2) Strategic Origination and Lending Opportunities (SOLO) qui forme des partenariats exclusifs avec des initiateurs de crédit en fournissant un financement au point de vente à leurs clients.

