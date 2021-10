Link Financial Group adquire Obligo SA

LONDRES, 26 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O Link Financial Group ("Link"), parte da LC Financial Holdings, anunciou hoje a conclusão de sua aquisição de cem por cento das ações da Obligo S.A., a empresa polonesa de gestão de crédito com sede em Łódź ("Obligo").

A Obligo tem 20 anos de história e profunda experiência no setor, tendo servido a mais de 400 mil casos com um valor nominal que ultrapassa PLN 1,7 bilhão em ativos rentáveis e não-rentáveis. A empresa continuará a operar a partir de sua sede em Łódź e em um escritório em Wrocław e será administrada pela mesma equipe sênior experiente.

Ao comentar sobre o anúncio, Selina Burdell, diretora de operações do Link Financial Group, disse:

"A Obligo é uma adição de primeira classe ao Link Financial Group. Seus valores refletem os nossos com uma abordagem ética para a gestão de crédito, de forma que os clientes e os consumidores continuem a receber o mesmo serviço excelente que sempre tiveram. Também temos o prazer de dar as boas-vindas à equipe experiente e profissional liderada por Tomasz Kisiel e Piotr Kaliszuk."

Tomasz Kisiel, CEO da Obligo, disse:

"Toda a diretoria da Obligo, bem como nossa equipe de 70 funcionários, está muito satisfeita em se unir ao Link Financial Group, uma operação internacional com uma história incomparável e vasta experiência. Essa é uma manobra que melhorará ainda mais nossos recursos, que já são fortes, na Polônia."

Fernando Yáñez, diretor geral e chefe de desenvolvimento corporativo da LCM Partners, comentou:

"A LCM Partners, uma empresa do grupo, vem investindo na Polônia nos últimos quatro anos, e a aquisição de uma entidade de gestão especializada no país por nossa afiliada Link certamente melhorará nossa posição no mercado local e apoiará nosso ambicioso plano de injetar capital significativo nos próximos anos."

Sobre o Link Financial Group:

Fundado em 1998, o Link Financial Group é uma das empresas líderes especializadas em terceirização da Europa, oferecendo a instituições financeiras, investidores e outros originadores de crédito soluções de gestão terceirizada de empréstimos, compra de dívidas e manutenção em espera. Atualmente, o grupo gerencia mais de € 50 bilhões em ativos sob gestão de cinco milhões de clientes e emprega mais de 950 pessoas em 12 escritórios na Europa.

Sobre a LCM Partners

A LCM Partners é um dos principais gestores de investimentos alternativos da Europa. É amplamente reconhecida por seus profundos conhecimentos em crédito, com um histórico ininterrupto de 22 anos de geração de fortes retornos ajustados de acordo com o risco para os investidores. Com experiência incomparável no setor, a LCM gerencia duas estratégias de investimento: (1) Oportunidades de Crédito (COPS), que se concentra em empréstimos não-rentáveis, re-rentáveis e rentáveis, e (2) Oportunidades Estratégicas de Originação e Empréstimo (SOLO), que firma parcerias exclusivas com originadores de crédito, oferecendo financiamento de ponto de venda para seus clientes.

Contato:

Fernando Yáñez, diretor geral e gerente de desenvolvimento corporativo, LCM Partners

[email protected]

+44 203 457 5064

