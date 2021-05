LINK Mobility se torna global

"Estamos entusiasmados em anunciar nossa primeira expansão significativa fora da Europa. Com essa aquisição, a LINK se tornará uma operadora global de CPaaS com posições de mercado, produtos e organizações mais amplos. Desde a oferta pública inicial em outubro do ano passado, já adicionamos mais de 1 bilhão de coroas norueguesas em faturamento anual e margens acumuladas melhoradas e, embora a Soprano acrescente oportunidades significativas de crescimento, continuamos a ver oportunidades de curto prazo em nosso mercado altamente fragmentado que podem posicionar ainda mais a LINK como uma líder mundial de CPaaS", disse Guillaume Van Gaver, CEO da LINK.

Com um preço de compra de 3.590 milhões de coroas norueguesas, a negociação posiciona perfeitamente a LINK como uma líder global de CPaaS, adicionando uma estimativa de 109 milhões de dólares australianos (717 milhões de coroas norueguesas) ao faturamento de 2021 e estimativas do EBITDA de 27 milhões de dólares australianos (174 milhões de coroas norueguesas). O acordo está sendo feito com 95% em ações da LINK e 5% em espécie, demonstrando claramente a crença na LINK e as oportunidades de negócios combinadas nos próximos anos.

"A LINK e a Soprano são uma combinação maravilhosa para nossos clientes e parceiros. O alcance geográfico extenso e não sobreposto, o conjunto mais amplo de produtos, a maior experiência e uma equipe de profissionais maduros em expansão resultarão em uma capacidade CPaaS em crescimento constante. Toda a equipe da Soprano está animada em trabalhar com a equipe da LINK e se tornar uma provedora mais valiosa e significativa para nossos clientes combinados", disse o Dr. Richard Favero PhD, fundador e presidente executivo da Soprano.

Espera-se que o acordo seja fechado no segundo semestre de 2021.

A LINK é um dos principais provedores de mensagens móveis e soluções CPaaS da Europa e atende clientes empresariais, pequenas e médias empresas e clientes governamentais. A LINK oferece soluções inovadoras e escaláveis que criam uma convergência digital valiosa entre empresas e clientes, governos e cidadãos, plataformas e usuários. A LINK tem 40 mil contas de clientes em todo o mundo e troca mais de 10 bilhões de mensagens por ano. www.linkmobility.com

Contato:

Assessoria de imprensa da LINK Mobility

+47 22 99 44 00

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1512762/LINK_Mobility_Guillaume_Van_Gaver.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1512764/LINK_Mobility_Logo.jpg

FONTE LINK Mobility Group AS

https://linkmobility.com



