LINK Mobility s'internationalise

Soprano Design fournit des produits similaires à LINK dans le cadre de ses offres SMS, MMS, Email, Voice, RCS, WhatsApp et SecureIP utilisées par plus de 4 000 entreprises clientes et autorités gouvernementales réparties dans un large éventail de secteurs. Les services de Soprano sont proposés en marque propre ou en marque blanche et fournissent des solutions autogérées de niveau entreprise pour la réalisation des interactions.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'annoncer notre première expansion importante au-delà de l'Europe. Grâce à cette acquisition, LINK deviendra un acteur mondial du CPaaS ayant une meilleure position sur le marché, un éventail de produits plus large et des organisations élargies. Depuis l'introduction en bourse en octobre de l'année dernière, nous avons déjà ajouté plus d'un milliard NOK au chiffre d'affaires annuel et amélioré les marges du groupe, et tandis que Soprano ajoutera des opportunités de croissance significatives, nous continuons à déceler des opportunités à court terme sur notre marché très fragmenté qui pourraient davantage positionner LINK comme un leader mondial de l'écosystème CPaaS », déclare Guillaume Van Gaver, PDG de LINK.

Avec un prix d'achat de 3 590 millions NOK, la transaction positionne parfaitement LINK en tant qu'acteur mondial du CPaaS, ajoutant une estimation de 109 millions AUD (717 millions NOK) au chiffre d'affaires de 2021 et des estimations d'EBITDA de 27 millions AUD (174 millions NOK). La transaction est réglée à 95 % en actions LINK et à 5 % en espèces, ce qui démontre clairement la confiance placée dans LINK et dans les opportunités commerciales combinées qui seront générées dans les années à venir.

« LINK et Soprano forment une merveilleuse combinaison pour nos clients et partenaires. Grâce à une couverture géographique élargie et qui ne se recoupe pas, une gamme de produits plus large, une expertise plus vaste et une équipe de professionnels chevronnés toujours plus nombreuse, nos capacités en matière de CPaaS ne cesseront de croître. Toute l'équipe de Soprano est enthousiaste à l'idée de travailler avec l'équipe de LINK pour former un fournisseur plus fort, plus précieux et plus sérieux pour nos clients communs », déclare le Dr Richard Favero PhD, fondateur et président exécutif de Soprano.

L'opération devrait être conclue au cours du second semestre de 2021.

LINK est l'un des principaux fournisseurs européens de solutions de messagerie mobile et CPaaS destinées aux entreprises, aux PME et aux gouvernements. LINK offre des solutions innovantes et évolutives, qui créent une précieuse convergence digitale entre les entreprises et les clients, les gouvernements et les citoyens, les plateformes et les utilisateurs. LINK compte 40 000 comptes clients dans le monde et échange plus de 10 milliards de messages par an. www.linkmobility.com

