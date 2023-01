LinkedIn for Nonprofits lança o LinkedIn Resource Hub gratuito para organizações sem fins lucrativos

O LinkedIn agora oferece recursos gratuitos e com desconto para organizações sem fins lucrativos em todo o mundo por meio do LinkedIn for Nonprofits

SUNNYVALE, Califórnia, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, o LinkedIn, a maior rede profissional do mundo, lançou um Resource Hub online gratuito para organizações sem fins lucrativos por meio de seu programa LinkedIn for Nonprofits para ajudar as organizações sem fins lucrativos a fazer o melhor uso da plataforma LinkedIn - incluindo como usar o LinkedIn Live e eventos, boletins informativos, artigos, grupos e muito mais. O Resource Hub, que é oferecido hoje em inglês, francês, alemão e espanhol, é o primeiro recurso gratuito desse calibre já criado para ajudar a comunidade sem fins lucrativos a promover sua missão na LinkedIn.

"Como uma empresa dedicada a ajudar a criar acesso equitativo a oportunidades, conhecimentos e ideias, o LinkedIn for Nonprofits ajuda organizações sem fins lucrativos a avançar em suas missões e aumentar seu impacto por meio de nossa plataforma LinkedIn", disse Meg Garlinghouse, vice-presidente de Impacto Social da LinkedIn. "Estamos tomando grandes medidas para reduzir as barreiras de entrada que as organizações sem fins lucrativos podem ter. E quando estiverem na plataforma, oferecendo-lhes os recursos para usar totalmente todos os recursos da LinkedIn e ampliar sua voz e alcance na LinkedIn".

De acordo com a pesquisa do LinkedIn, apenas 19% das organizações sem fins lucrativos no LinkedIn se sentem confiantes de que estão usando a plataforma em todo o seu potencial. Muitas dessas organizações não têm recursos para aproveitar ao máximo o LinkedIn sem suporte. Esse fato levou à criação do LinkedIn para ONGs, que, desde seu lançamento em 2013, tem crescido para apoiar centenas de milhares de profissionais sem fins lucrativos em mais de 200 países. Isso inclui produtos com desconto e doados nas suítes de talentos, arrecadação de fundos e aprendizado da LinkedIn, uma equipe de suporte dedicada e acesso a uma comunidade de organizações sem fins lucrativos em todo o mundo.

"O LinkedIn tem sido nossa arma secreta na luta pelo bem social", disse Shelton Banks, CEO @ re: WORK TRAINING. "Entre suas soluções de vendas e uma equipe dedicada de suporte sem fins lucrativos, conseguimos recrutar um exército de voluntários e mobilizar uma força de doadores. Estamos entusiasmados em ver o LinkedIn lançar um Resource Hub para organizações sem fins lucrativos e mal podemos esperar para ver o impacto que isso terá sobre o setor".

A partir de hoje, para complementar o desconto de 50% em ofertas de produtos LinkedIn, o LinkedIn for Nonprofits Resource Hub será o destino para profissionais globais sem fins lucrativos acessarem recursos online gratuitos, incluindo uma coleção de guias e melhores práticas. O Resource Hub também incluirá suporte personalizado por meio de webinars ao vivo e sessões "Pergunte-Me-Qualquer-Coisa", em parceria com o membro e a equipe de sucesso do cliente do LinkedIn, para responder perguntas individuais de profissionais sem fins lucrativos em tempo real e ajudar organizações sem fins lucrativos a construir sua marca e aumentar seu impacto usando o LinkedIn. Todo o conteúdo será personalizado para abordar as questões que as organizações sem fins lucrativos mais se preocupam, incluindo arrecadação de fundos e atração de talentos, voluntários e doadores.

Uma nova pesquisa do LinkedIn de 2023, com profissionais das organizações sem fins lucrativos em todo o mundo, revelou que encontrar novos doadores é o desafio mais comum que os profissionais das organizações sem fins lucrativos enfrentam atualmente em termos de arrecadação de fundos. Mais de 63% dos profissionais das organizações sem fins lucrativos concordam que usaram o LinkedIn para se conectar com sucesso com um possível doador, e 64% concorda que as pessoas com as quais desejam se conectar para arrecadar dinheiro para sua empresa estão no LinkedIn.

"O LinkedIn acredita que organizações sem fins lucrativos bem-sucedidas são construídas com base em comunidades ativas e a base de cada organização bem-sucedida são as pessoas que apoiam a empresa - seus talentos, doadores, voluntários, participantes do programa e apoiadores, que formam uma poderosa rede de impacto", disse Ariana Younai, diretora do LinkedIn for Nonprofits. "É por isso que começamos o LinkedIn for Nonprofits - para ajudar as organizações sem fins lucrativos a obter mais conexões que precisam em escala, para que possam atingir seus objetivos. O lançamento do nosso novo Resource Hub é mais um passo que estamos dando para tornar isso uma realidade".

Sobre o LinkedIn

O LinkedIn conecta os profissionais do mundo para torná-los mais produtivos e bem-sucedidos, e transforma a forma como as empresas contratam, comercializam, vendem e aprendem. Nossa visão é criar oportunidades econômicas para cada membro da força de trabalho global. O LinkedIn tem mais de 900 milhões de membros e escritórios em todo o mundo.

Sobre a LinkedIn for Nonprofits

O LinkedIn for Nonprofits oferece às organizações sem fins lucrativos acesso a recursos online gratuitos, maneiras de se conectar com a comunidade sem fins lucrativos e a capacidade de comprar produtos LinkedIn com desconto para que possam impulsionar suas missões. Isso é feito por 1) educar profissionais de organizações sem fins lucrativos sobre a LinkedIn e seus produtos por meio de recursos gratuitos, eventos educacionais e uma equipe de suporte dedicada, 2) oferecer um desconto significativo em produtos LinkedIn Talent, aprendizado e arrecadação de fundos para organizações qualificadas e 3) incentivar a comunidade global sem fins lucrativos no LinkedIn por meio de conteúdo específico para organizações sem fins lucrativos, grupos e eventos do LinkedIn Live.

