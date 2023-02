LinkedIn for Nonprofits lance une plateforme gratuite de ressources pour les associations à but non lucratif

LinkedIn offre désormais des ressources gratuites et à prix réduit aux associations à but non lucratif du monde entier grâce à LinkedIn for Nonprofits

SUNNYVALE, Californie, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, LinkedIn, le plus grand réseau professionnel au monde, a lancé une plateforme de ressources en ligne gratuite pour les associations grâce au programme LinkedIn for Nonprofits destiné à aider les associations à but non lucratif à tirer le meilleur parti de la plateforme LinkedIn, notamment en apprenant à utiliser LinkedIn Live, LinkedIn Events, les newsletters, les articles, les groupes et plus encore. La plateforme de ressources, qui est aujourd'hui disponible en anglais, en français, en allemand et en espagnol, est la première ressource gratuite de ce calibre jamais créée qui aide la communauté associative à faire avancer sa mission sur LinkedIn.

« Nous sommes une entreprise déterminée à offrir un accès équitable aux opportunités, au savoir et aux idées, et LinkedIn for Nonprofits aide les organisations à but non lucratifs à faire avancer leurs missions et à accroître leur impact grâce à notre plateforme LinkedIn, a déclaré Meg Garlinghouse, vice-présidente de l'impact social chez LinkedIn. Nous prenons de grandes mesures pour réduire les obstacles à l'entrée que les associations à but non lucratif pourraient rencontrer. Et une fois sur la plateforme, il s'agit de leur fournir les ressources nécessaires pour tirer pleinement parti du potentiel de LinkedIn et amplifier leur voix et étendre leur portée sur LinkedIn. »

Selon une étude LinkedIn, seulement 19 % des associations à but non lucratif sur LinkedIn sont certaines d'exploiter pleinement la plateforme. Bon nombre de ces associations n'ont pas les ressources nécessaires pour tirer le meilleur parti de LinkedIn sans assistance. C'est ce qui a conduit à la création de LinkedIn for Nonprofits qui, depuis son lancement en 2013, s'est développée et assiste désormais des centaines de milliers de professionnels d'associations à but non lucratif dans plus de 200 pays. Ce soutien comprend l'accès à des remises sur des produits et à des produits gratuits, notamment sur les solutions de recrutement de talents, de collectes de fonds et de formation, l'accès à une équipe d'assistance dédiée et à une communauté mondiale d'associations à but non lucratif.

« LinkedIn a été notre arme secrète dans le combat pour le bien-être social, a déclaré Shelton Banks, PDG de re:WORK TRAINING. Grâce à leurs solutions de vente et à leur équipe d'assistance dédiée aux associations à but non lucratif, nous avons pu recruter une armée de bénévoles et mobiliser de nombreux donateurs. Nous sommes ravis de voir LinkedIn lancer une plateforme de ressources pour les associations à but non lucratif et nous sommes impatients de voir l'impact qu'elle aura sur le secteur. »

À compter d'aujourd'hui, en plus de la réduction de 50 % sur les produits LinkedIn, la plateforme de ressources LinkedIn for Nonprofits deviendra l'outil de référence permettant aux professionnels des associations à but non lucratif d'accéder à des ressources en ligne gratuites, notamment à un ensemble de guides et de conseils sur les bonnes pratiques. La plateforme de ressources offrira également une assistance personnalisée grâce à des webinaires en direct et des sessions de « questions-réponses », en partenariat avec l'équipe LinkedIn responsable des membres et de la réussite client, pour répondre aux questions individuelles des professionnels des associations à but non lucratif en temps réel et les aider à développer leur marque et à accroître leur impact grâce à LinkedIn. Tout le contenu sera adapté aux préoccupations des associations à but non lucratif, notamment en matière de collecte de fonds, de recrutement de talents et de mobilisation de bénévoles et de donateurs.

Un nouveau sondage LinkedIn de 2023 réalisé auprès de professionnels des associations à but non lucratif du monde entier a révélé que la recherche de nouveaux donateurs est le défi le plus courant auquel les professionnels des associations à but non lucratif sont confrontés en matière de collecte de fonds. Plus de 63 % des professionnels des associations à but non lucratif disent avoir réussi à contacter des donateurs potentiels grâce à LinkedIn et 64 % disent que les personnes qu'elles cherchent à contacter afin de collecter des fonds pour leur association sont sur LinkedIn.

« LinkedIn est convaincu que les associations à but non lucratif qui réussissent reposent sur des communautés actives et que les personnes qui les soutiennent sont la pierre angulaire de ces associations – talents, donateurs, bénévoles, participants au programme et partisans, qui forment un puissant réseau d'impact, a déclaré Ariana Younai, directrice de LinkedInfor Nonprofits. C'est pourquoi nous avons lancé LinkedIn for Nonprofits – pour aider les associations à but non lucratif à développer leur réseau afin d'atteindre leurs objectifs. Le lancement de notre nouvelle plateforme de ressources constitue une étape supplémentaire vers la concrétisation de ces objectifs ».

LinkedIn met en relation des professionnels du monde entier pour les rendre plus productifs et plus performants, et transforme la façon dont les entreprises recrutent, font de la publicité, vendent et se forment. Notre vision consiste à créer des opportunités économiques pour les professionnels du monde entier. LinkedIn compte plus de 900 millions de membres et a des bureaux dans le monde entier.

LinkedIn for Nonprofits offre aux associations à but non lucratif un accès gratuit à des ressources en ligne, les moyens de se mettre en relation avec la communauté associative et la possibilité d'acquérir des produits LinkedIn à prix réduit afin de faire avancer leurs missions. Pour ce faire, LinkedIn for Nonprofits 1) forme les professionnels des associations à but non lucratif à l'utilisation de LinkedIn et de ses produits grâce à des ressources gratuites, à des événements pédagogiques et à une équipe d'assistance dédiée, 2) offre des réductions importantes sur les produits LinkedIn Talent, Learning et Fundraising aux associations éligibles, et 3) soutient la communauté associative internationale sur LinkedIn grâce à des contenus, des groupes et des événements LinkedIn Live dédiés aux associations à but non lucratif.

