L'innovation après la crise : la réponse de Spiro aux perturbations de l'industrie événementielle mondiale fait l'objet d'un nouveau film de CBSNews.com

LAS VEGAS, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Lorsque la pandémie de COVID-19 a bouleversé l'industrie événementielle mondiale, Spiro™, une agence d'expérience de marque mondiale du collectif GES, a été parmi les premiers à reconnaître que cette industrie avait fondamentalement changé, et à s'adapter en conséquence. Aujourd'hui, une série de films de CBSNews.com relate les efforts de Spiro pour aider les marques à se rétablir après les conséquences désastreuses de la pandémie, et à rétablir les liens humains qui se sont longtemps avérés essentiels à leur succès.

Innovation After Devastation: An Agency’s Quest for Human Connection Through the Power of Immersive Experiences featured on CBSNews.com.

Axé sur les leaders de l'innovation et de la perturbation dans les affaires et le commerce, le film « Innovation After Devastation: An Agency's Quest for Human Connection Through the Power of Immersive Experiences » (l'innovation après la crise : une agence à la recherche de liens humains grâce aux expériences immersives), a été diffusé en avant-première sur CBSNews.com ce mardi.

« Pour innover, il faut accepter que le changement soit la seule constante dans le nouveau maintenant, a déclaré Jeff Stelmach, président mondial de Spiro. Aujourd'hui, les consommateurs disent aux marques ce qu'ils veulent : des expériences qui transcendent les frontières physiques et spatiales et servent de catalyseurs à des communautés durables, loyales, authentiques et florissantes. Tandis que certains acteurs du secteur de l'événementiel et de l'expérience peuvent considérer le changement comme une menace, Spiro l'a intégré dans sa culture de l'innovation. »

Le film présente la réponse de Spiro aux perturbations causées par la pandémie dans le domaine mondial de l'événementiel et de l'expérience, un secteur autrefois presque entièrement axé sur la nécessité de rassembler les gens en un même lieu.

Il révèle également la façon unique dont la communauté de créateurs, de constructeurs, de designers, de conteurs et de professionnels de l'événementiel et de l'expérience de Spiro s'adapte à la réalité en constante évolution d'aujourd'hui, ce que Spiro appelle le NEW NOW (nouveau maintenant). Il s'agit de l'un des « quatre principes fondamentaux » de Spiro, qui permet de toucher les publics d'aujourd'hui là où ils se trouvent et de faire face aux changements comportementaux, sociaux, économiques et commerciaux auxquels les marques d'aujourd'hui sont confrontées.

« En fait, le contact est l'essence même de l'être humain, a ajouté Carley Faircloth, directrice du marketing international de Spiro. C'est notre principale motivation. Nous établissons des liens avec d'autres humains, avec des idées et avec l'inspiration. Le fil conducteur de tout cela se trouve dans l'expérience. »

Pour voir le film « Innovation After Devastation: An Agency's Quest for Human Connection Through the Power of Immersive Experiences », rendez-vous sur CBSNews.com . Pour en savoir plus sur Spiro et ses efforts de transformation de l'industrie événementielle mondiale, consultez le site ThisIsSpiro.com .

