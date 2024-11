L'INSEAD lance son programme innovant Global EMBA Flex

Un complément à son portefeuille actuel de programmes Global EMBA, conçu pour répondre aux besoins évolutifs des cadres supérieurs.

FONTAINEBLEAU, France et SINGAPOUR et ABU DHABI et SAN FRANCISCO, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'INSEAD, The Business School for the World, est fier d'annoncer le lancement de son nouveau programme Global Executive MBA Flex (GEMBA Flex). Cet ajout innovant au portefeuille réputé de programmes Global Executive MBA (GEMBA) de l'école est conçu pour les cadres ambitieux à la recherche d'une solution flexible pour leur développement professionnel. Il offre une grande souplesse dans les modalités et le lieu d'apprentissage des participants, tout en restant un programme ambitieux répondant aux mêmes critères d'admission que le programme GEMBA traditionnel.

Mark Stabile, Doyen des programmes diplômants de l'INSEAD, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de lancer le programme GEMBA Flex. Forte de deux décennies de succès de nos programmes GEMBA, cette nouvelle offre reflète l'engagement de l'INSEAD en faveur de l'innovation et de l'excellence dans le domaine de l'enseignement des affaires. Cette évolution s'inscrit dans notre vision qui consiste à dispenser un enseignement rigoureux et pertinent du management et à donner à la prochaine génération de dirigeants les moyens de transformer le monde des affaires et la société".

Principaux points forts du programme GEMBA Flex de l'INSEAD :

- Un cursus de classe mondiale : Le GEMBA Flex suit le même programme rigoureux et conserve les mêmes critères d'admission que le programme GEMBA traditionnel. Les participants pourront ainsi bénéficier de l'enseignement de nos professeurs réputés, d'une formation générale en management et d'une expérience diversifiée sur plusieurs campus en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

- Un format d'apprentissage flexible : Le GEMBA Flex associe de manière unique des modules en présentiel, des cours en ligne en direct et un apprentissage en ligne asynchrone. Ce format permet aux participants de concilier leurs études avec leurs engagements professionnels et personnels, en leur offrant la liberté d'apprendre de n'importe où dans le monde.

- Une expérience d'apprentissage personnalisée : Le GEMBA Flex permet aux participants d'adapter leur expérience d'apprentissage à l'évolution de leurs besoins. Avec un nombre de places limité, les participants peuvent personnaliser leur cursus, en choisissant une interaction en personne en rejoignant d'autres cohortes GEMBA sur nos campus, ou des modules en ligne en fonction de leurs besoins personnels ou professionnels.

- Diversité et inclusivité de la communauté INSEAD : L'engagement de l'INSEAD en faveur de la diversité se reflète également dans ce nouveau programme. La flexibilité offerte attire des participants de nationalités et d'horizons très divers, ce qui favorise un environnement d'apprentissage riche et inclusif.

- Soutien à la carrière et réseau : Les participants au GEMBA Flex auront accès au même niveau de soutien et aux mêmes possibilités de mise en réseau que les participants aux programmes GEMBA traditionnels. Cela comprend des opportunités de networking en personne lors des modules et des interactions avec d'autres sections du GEMBA lors des cours électifs.

- Eco-responsabilité et impact mondial : Le GEMBA Flex contribue au développement durable en réduisant de manière significative l'empreinte carbone et les émissions liées aux déplacements. Cette approche éco-responsable permet également de réduire les frais de déplacement des participants.

La toute première cohorte du GEMBA Flex de l'INSEAD entamera le programme en mai 2026. Pour en savoir plus, visitez le site INSEAD GEMBA Flex.

