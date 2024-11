INSEAD bringt innovatives Global EMBA Flex programm auf den Markt

Eine Ergänzung des aktuellen Global-EMBA-Portfolios, die auf die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse von Führungskräften zugeschnitten ist.

FONTAINEBLEAU, Frankreich, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- INSEAD, die Wirtschaftsfakultät für die Welt (The Business School for the World), ist stolz, den Start seines neuen Programms „Global Executive MBA Flex (GEMBA Flex)" bekannt zu geben. Die innovative Ergänzung zum etablierten GEMBA-Portfolio der Schule richtet sich an Führungskräfte, die einen flexiblen Weg für ihre berufliche Entwicklung suchen. Es bietet große Flexibilität in Bezug auf die Art und Weise, wie und wo Teilnehmer lernen, wobei die strengen Lehrpläne und Zulassungskriterien beibehalten werden.

Mark Stabile , INSEAD Dekan der Studiengänge, sagte: „Wir freuen uns über den Start des GEMBA Flex Programms. Aufbauend auf zwei Jahrzehnten Erfolg mit unseren GEMBA-Programmen, spiegelt dieses neue Angebot den Einsatz von INSEAD für Innovation und Exzellenz in der Wirtschaftsausbildung wider. Die Entwicklung steht im Einklang mit unserer Vision, eine strenge, relevante Managementausbildung anzubieten und die nächste Generation von Führungskräften zu befähigen, die Wirtschaft sowie die Gesellschaft zu verändern."

Die wichtigsten Highlights:

Bildung von Weltklasse: GEMBA Flex unterliegt denselben strengen Lehrplänen und Zulassungsstandards wie das traditionelle GEMBA und wird von der renommierten INSEAD-Fakultät mit einem umfassenden Schwerpunkt auf General Management angeboten. Teilnehmer nehmen an einem reichhaltigen Programm teil, das sich über Europa, Asien, den Nahen Osten und die USA erstreckt.

GEMBA Flex unterliegt denselben strengen Lehrplänen und Zulassungsstandards wie das traditionelle GEMBA und wird von der renommierten INSEAD-Fakultät mit einem umfassenden Schwerpunkt auf General Management angeboten. Teilnehmer nehmen an einem reichhaltigen Programm teil, das sich über Europa, Asien, den Nahen Osten und die erstreckt. Flexibles Lernformat: Durch die Kombination von Präsenzmodulen, virtuellen Live-Kursen und asynchronem Online-Lernen bietet GEMBA Flex Führungskräften die Flexibilität, von überall aus zu lernen und gleichzeitig berufliche und persönliche Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen.

Durch die Kombination von Präsenzmodulen, virtuellen Live-Kursen und asynchronem Online-Lernen bietet GEMBA Flex Führungskräften die Flexibilität, von überall aus zu lernen und gleichzeitig berufliche und persönliche Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen. Personalisierte Lernerfahrung : Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Lernerfahrung flexibel an ihre Bedürfnisse anzupassen. Mit einer ausgewählten Anzahl von verfügbaren Plätzen können sie ihre Reise personalisieren, indem sie ein persönliches Modul von anderen GEMBA-Kohorten besuchen.

: Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Lernerfahrung flexibel an ihre Bedürfnisse anzupassen. Mit einer ausgewählten Anzahl von verfügbaren Plätzen können sie ihre Reise personalisieren, indem sie ein persönliches Modul von anderen GEMBA-Kohorten besuchen. Vielfältige und integrative Gemeinschaft: INSEADs Einsatz für Vielfalt zeigt sich im GEMBA Flex, das Teilnehmer aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichem Hintergrund anzieht sowie ein dynamisches und integratives Lernumfeld fördert.

INSEADs Einsatz für Vielfalt zeigt sich im GEMBA Flex, das Teilnehmer aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichem Hintergrund anzieht sowie ein dynamisches und integratives Lernumfeld fördert. Berufliche Unterstützung und Vernetzung: GEMBA-Flex-Teilnehmer haben Zugang zu denselben soliden Karrieredienstleistungen und Networking-Möglichkeiten wie traditionelle GEMBA-Studenten, einschließlich persönlichem Networking während der Module und Verbindungen mit Gleichaltrigen aus anderen Kohorten durch Wahlfächer.

GEMBA-Flex-Teilnehmer haben Zugang zu denselben soliden Karrieredienstleistungen und Networking-Möglichkeiten wie traditionelle GEMBA-Studenten, einschließlich persönlichem Networking während der Module und Verbindungen mit Gleichaltrigen aus anderen Kohorten durch Wahlfächer. Nachhaltigkeit und Auswirkungen: GEMBA Flex bietet einen ausgewogenen Ansatz, der den Bedarf an häufigen Reisen reduziert und gleichzeitig die intensive Lernerfahrung bietet, für die INSEAD bekannt ist. Dieses gemischte Format senkt die Kohlendioxidemissionen sowie die Reisekosten und spiegelt das Engagement von INSEAD für eine zugängliche, global wirksame Ausbildung wider.

Die erste Kohorte des INSEAD GEMBA Flex wird im Mai 2026 beginnen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2506154/INSEAD_Logo.jpg