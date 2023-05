L'Institut de recherche sur les communications de vivo présente sa nouvelle vision technologique et organise une conférence sur la technologie 5G avec des partenaires mondiaux

SHENZHEN, Chine, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- vivo a publié aujourd'hui sa toute dernière vision des technologies de communication : « Bringing you a boundless intelligent world » (Vous offrir un monde intelligent sans limites), soulignant les efforts déployés sans relâche par l'entreprise pour innover et aider les communautés à combler le fossé numérique. Dans le cadre de cette initiative, l'Institut de recherche sur les communications de vivo a organisé sa première conférence 5G, qui a réuni des experts du secteur pour discuter des derniers développements de la 5G et de ses avantages potentiels pour les consommateurs.

Rakesh Tamrakar, Leading Specialist at vivo Communications Research Institute, hosting vivo's first 5G Talk event with industry experts.

Vision de vivo en matière de technologies de communication

vivo estime qu'avec la commercialisation de la technologie 5G et le développement régulier de la recherche sur la 6G, les technologies de communication jetteront un pont entre les mondes physique et numérique. Grâce à des réseaux fiables et à haut débit, les technologies de communication assureront une intégration transparente entre les deux mondes, donnant lieu à de nouvelles applications, de nouveaux services et de nouvelles expériences. Les frontières entre les personnes, les objets, l'espace et le temps seront ainsi abolies, ce qui permettra de créer un monde connecté sans limites qui favorisera le développement durable de la société.

Avec de telles perspectives d'avenir, l'Institut de recherche sur les communications vivo a présenté sa toute dernière vision : « Bringing you a boundless intelligent world » (Vous offrir un monde intelligent sans limites) », qui résume l'engagement de vivo à réduire la fracture numérique en offrant aux consommateurs l'expérience ultime grâce à des appareils innovants et à des services de connectivité intelligents.

vivo organise une conférence technique sur la 5G pour discuter du développement de cette technologie et de ses avantages

vivo a organisé sa première conférence sur la 5G, animée par six experts du secteur, dont des représentants d'opérateurs de télécommunications, d'associations sectorielles et d'universités. Abordant les avantages de la 5G pour les pays en développement, les panélistes ont conclu que l'amélioration de la connectivité pourrait apporter des solutions aux problèmes d'infrastructure, tels que les soins de santé et l'éducation à distance, l'IdO pour l'agriculture et la reprise après sinistre, et permettre le développement de nouveaux modèles commerciaux. Pour regarder l'intégralité de la conférence technique sur la 5G, veuillez consulter vivo Global YouTube ou vivo Facebook .

« Chez vivo, nous sommes déterminés à rendre les smartphones 5G plus pratiques, plus accessibles et plus abordables, en donnant aux communautés les moyens de prospérer dans le nouveau paysage numérique », a déclaré Rakesh Tamrakar, spécialiste principal à l'Institut de recherche sur les communications de vivo. « Nos efforts incessants dans ce domaine, y compris nos vastes initiatives de R&D, ont abouti à des innovations de pointe qui font désormais partie des normes mondiales de la 5G. En encourageant l'innovation et la collaboration, nous pensons pouvoir contribuer à façonner un monde intelligent et sans limites, où chacun pourra tirer profit des technologies de télécommunication avancées. »

La volonté d'offrir aux consommateurs du monde entier une expérience 5G haut de gamme

vivo a conçu une large gamme de produits compatibles avec la connectivité de nouvelle génération et adaptés aux différentes préférences et aux différents budgets des consommateurs. Par exemple, les puissantes séries X et V offrent certains des téléphones 5G les plus fins du marché, grâce à la technologie innovante d'empilement 3D de vivo. Le V27 Noble Black, lancé récemment, est l'un des téléphones à écran incurvé les plus fins du portefeuille de produits de vivo, offrant une prise en main confortable avec une épaisseur de seulement 7,36 mm et un poids de seulement 182 g. Ces téléphones sont également dotés de fonctions d'économie d'énergie exceptionnelles et d'une connectivité remarquablement fiable, le tout grâce à des années de recherche et de développement.

En soutenant le développement des réseaux locaux 5G et des technologies de communication, vivo espère rendre la connectivité à haut débit et la vie numérique plus accessibles et plus pratiques grâce à ses appareils 5G diversifiés, ouvrant ainsi la voie à l'avènement d'un monde intelligent et sans limites.

