L'Institut des États-Unis pour la paix annonce que Pétronille Vaweka sera la lauréate du prix Women Building Peace 2023

WASHINGTON, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Institut des États-Unis pour la paix (USIP) a l'honneur d'annoncer que Pétronille Vaweka, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), est la lauréate du prix Women Building Peace.

Ce prix international prestigieux, qui est décerné chaque année, récompense des femmes dont l'engagement, le leadership et l'impact sont extraordinaires et qui œuvrent à la promotion de la paix et à la résolution des conflits violents au sein de leur communauté.

« Pétronille est une femme courageuse et déterminée, a commenté Lise Grande , PDG de l'USIP. Pétronille négocie, persuade, influence et inspire les gens à déposer les armes, à cesser de se battre et à travailler ensemble pour résoudre leurs griefs. C'est l'un des travaux les plus difficiles et les plus dangereux que l'on puisse faire. »

Le conseil Women Building Peace de l'USIP, composé d'experts et de conseillers éminents, a sélectionné trois finalistes et la lauréate parmi plus de 150 candidatures reçues de 42 pays.

« L'est du Congo est en proie à la mort et à la destruction, ont déclaré les présidentes du Conseil, Marcia Carlucci et Megan Beyer. Pétronille est une femme extraordinairement courageuse qui travaille avec persévérance depuis plus de 30 ans pour faire évoluer une culture de la violence dominée par les hommes. »

Pétronille est la médiatrice principale de Femmes engagées pour la paix en Afrique (FEPA), un réseau de femmes travaillant dans les zones de conflit de l'est de la RDC. En tant que députée nationale de la transition de 2004 à 2008, Pétronille a été l'une des principales négociatrices avec les groupes armés et a été formatrice et gestionnaire dans le cadre du programme national de stabilisation et de reconstruction du pays pendant plus de 10 ans.

La récompense de Pétronille a été annoncée lors d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa.

