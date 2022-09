Linux Foundation Europe startet zur Förderung der europäischen Open-Source-Zusammenarbeit und Innovation

Neu gegründete Organisation stellt ersten World of Open Source 2022 Europe Spotlight Report vor, der Möglichkeiten für eine stärkere Beteiligung des öffentlichen Sektors und der vertikalen Branchen an Open Source aufzeigt, um Nachhaltigkeit und kollektive Wertschöpfung zu erreichen

DUBLIN, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- Die Linux Foundation Europe startet heute mit einem Dutzend Mitgliedern, der Absicht, ein bahnbrechendes Gründungsprojekt ins Leben zu rufen, und einer Originalstudie, die neue Einblicke in die europäische Dynamik von Open Source bietet. Die Linux Foundation Europe mit Hauptsitz in Brüssel wird von Gabriele Columbro als General Manager geleitet. Columbro wird weiterhin als Geschäftsführer der Fintech Open Source Foundation (FINOS) tätig sein.

Die Linux Foundation Europe hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wachstum florierender offener Kooperationsbemühungen zu beschleunigen, die sich auf die Herausforderungen und Chancen aller europäischen Wählergruppen konzentrieren, von Einzelpersonen bis hin zu öffentlichen und privaten Sektoren, und gleichzeitig eine Plattform für europäische Projekte und Unternehmen zu bieten, damit sie weltweit erfolgreich zusammenarbeiten können.

„Die Linux Foundation hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine phänomenale Arbeit geleistet, die den Privatsektor und einzelne Beitragende auf globaler Ebene zusammengebracht hat. Als gebürtige Italienerin, die in der blühenden europäischen Open-Source-Community der frühen 2000er Jahre aufgewachsen ist, freue ich mich, unsere Aufmerksamkeit auf langjährige Herausforderungen und Möglichkeiten zu richten, die wir in Europa durch eine offene Zusammenarbeit erschließen können", sagte Gabriele Columbro, Geschäftsführerin der Linux Foundation Europe.

Zu den Gründungsmitgliedern der Linux Foundation Europe gehören auf Platinum-Ebene: Ericsson; auf Goldniveau: Accenture; auf Silver-Ebene: Alliander, Avast, Bosch, BTP, esatus, NXP Semiconductors, RTE, SAP, SUSE und TomTom; Associate-Level: Bank of England, OpenForum Europe, OpenUK und RISE Research Institute of Sweden. Die Teilnahme an der Linux Foundation Europe ist offen für jede Organisation und kostenlos für bestehende Linux Foundation-Mitglieder.

Die Linux Foundation Europe wird es ermöglichen, offene Kooperationsprojekte direkt auf europäischem Territorium durchzuführen. Sein erstes Projekt, die Open Wallet Foundation (OWF), hat gerade gestern seine Absicht verkündet, sich zu bilden. OWF ist eine neue gemeinschaftliche Initiative zur Entwicklung einer digitalen Brieftaschenmaschine, die Interoperabilität für eine Vielzahl von Anwendungsfällen unterstützt. Die OWF-Initiative wird stark unterstützt, darunter führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie, öffentlicher Sektor und vertikale Branchensegmente.

Der Fokus der Linux Foundation Europe für den Rest des Jahres 2022 und bis 2023 liegt auf der Steigerung der globalen Beteiligung durch die Einrichtung von Projekten zwischen Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen, die sich für Open-Source-Software, Standards und Dateninnovationen einsetzen, die aufeinander abgestimmt sind und gemeinsame Aufgaben haben. LF Europe soll die Zusammenarbeit ermöglichen, indem es die Struktur für die technologische Zusammenarbeit innerhalb des einzigartigen europäischen Modells bereitstellt. Kontaktieren Sie uns , wenn Sie daran interessiert sind, ein Projekt in der Linux Foundation Europe aufzunehmen.

„Ich freue mich, dass die Linux Foundation die Open-Source-Zusammenarbeit auf dem europäischen Markt unterstützt. Regionale Zusammenarbeit ist wichtig, und die Linux Foundation ist in der Lage, dazu beizutragen, die europäischen Open-Source-Bemühungen um De-facto-Standards auf globaler Ebene zu erhöhen", sagte Jim Zemlin, Executive Director der Linux Foundation.

Obwohl die Open-Source-Zusammenarbeit ein globales Phänomen ist, das sich auf die Industrie in allen Teilen der Welt auswirkt, um die regionale Dynamik von Open-Source und europäischen Prioritäten besser zu verstehen, Linux Foundation Europe kooperiert mit Linux Foundation Research und 13 anderen europäischen Einrichtungen, um den Zustand von Open Source aus europäischer Perspektive zu erforschen, wobei der Schwerpunkt auf staatlichen, unternehmerischen und gemeinnützigen Initiativen liegt.

Ergebnisse zu The World of Open Source: 2022 Europe Spotlight wurden heute veröffentlicht und enthalten wichtige Erkenntnisse:

Open Source wird in vielen Ländern und Branchen als Hauptmechanismus für Innovationen anerkannt

Der öffentliche Sektor nutzt nicht die volle Macht der Open-Source-Zusammenarbeit, um kollektiven Wert zu schaffen und die ehrgeizige Vision des digitalen Allgemeinguts voranzubringen

Ein Ungleichgewicht zwischen Konsum- und Beitragsstrategien stellt die Nachhaltigkeit des Open-Source-Ökosystems in Frage

Die von der Linux Foundation Europe geförderte Forschung wurde von LF Research in Zusammenarbeit mit FINOS, LF Training & Certification und LF Public Health geleitet. Zusätzliche Unterstützung erhielten mehrere Organisationen aus den Bereichen Non-Profit, Profit und Wissenschaft, darunter Codemotion, Esade, Friedrich Alexander University, Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, OpenForum Europe, Sailboard, Scott Logic, TU/Berlin, TU/Eindhoven, TODO Group Europe Chapter, Università di Roma Tre und die University of Southampton.

Informationen zur Linux Foundation Europe

Die Linux Foundation und die Linux Foundation Europe werden gemeinsam von mehr als 3000 Mitgliedern international unterstützt. Diese Erweiterung unterstreicht das Engagement der Linux Foundation für den Aufbau einer wahrhaft globalen, vielfältigen und inklusiven Institution, die das Open-Source-Wachstum weiterhin transparent vorantreibt und die regionale und globale Zusammenarbeit erleichtert. Die Linux Foundation ist das weltweit führende Zuhause für die Zusammenarbeit auf Open Source Software, Hardware, Standards und Daten. Linux Foundation-Projekte sind für die weltweite Infrastruktur von entscheidender Bedeutung, einschließlich Linux, Kubernetes, Node.js, ONAP, Hyperledger Foundation, PyTorch, RISC-V und mehr. Die Methodik der Linux Foundation Europe konzentriert sich auf die Nutzung von Best Practices und die Erfüllung der Anforderungen von Beitragenden, Anwendern und Lösungsanbietern, um nachhaltige Modelle für eine offene Zusammenarbeit zu entwickeln. Weitere Informationen erhalten Sie unter linuxfoundationeu .

Die Linux Foundation Europe wird einen Beirat für ihre Mitglieder einrichten, um die Richtung und Prioritäten in der europäischen Region zu beeinflussen. Nehmen Sie Kontakt auf [email protected] wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind.

Unterstützende Mitgliederzitate:

„Open Source Software ist ein grundlegender Baustein heutiger Telekommunikationssysteme und treibt damit wirklich kritische Infrastrukturen voran. Als Platinum Mitglied der Linux Foundation Europe Ericsson ist stolz darauf, offene Innovationen in Europa in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Partnern und der gesamten Open Source Software-Entwicklungsgemeinschaft zu unterstützen und zu fördern."

„Open Source-Zusammenarbeit betrifft alle unsere Kunden in jeder Branche, und zukünftige Innovationen wie die digitale Wallet-Architektur erfordern die Zusammenarbeit, um Portabilität, Interoperabilität, Datenschutz und Sicherheit von Anfang an zu unterstützen", sagte David Treat, Global Metaverse Continuum Business Group & Blockchain Lead, Accenture. „Wir freuen uns darauf, mit der Linux Foundation mit der expandierenden Open Source Software Community in ganz Europa zusammenzuarbeiten. Durch unsere Gründungsmitgliedschaft werden wir in der Lage sein, diese gemeinsamen Bemühungen, Innovationen und Softwarestandards zu entwerfen und auf alle unsere Kunden und Partner in ganz Europa auszuweiten."

„Die Energiewende dreht sich um das Energiesystem auf globaler Ebene mit hohen Ambitionen zur CO2-Reduktion. Als Verteilernetzbetreiber bei Alliander sind wir davon überzeugt, dass die einzige Möglichkeit, Einfluss auf die Transformation des Energiesystems zu haben, die Zusammenarbeit ist. Seit fast einem Jahrzehnt (und drei Jahren bei der Linux Foundation Energy) im Bereich Open Source tätig zu sein, hat Alliander bewiesen, dass Open Source eine wichtige strategische Säule für die Erreichung unserer Ziele ist", sagte Arjan Stam, Director, System Operations, Alliander.

„Die Mitgliedschaft in der Linux Foundation Europe ist der nächste Schritt in unserem Engagement für den Schutz der digitalen Freiheit und die Förderung offener Ökosysteme. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit anderen europäischen Unternehmen und Konsortien zusammenzuarbeiten und Europa dabei zu unterstützen, in Fragen wie Privatsphäre, Datenschutz, digitale Brieftaschen und Infrastruktur für digitales Vertrauen weltweit führend zu sein", sagte Andy Tobin, Commercial Director, Europe for Digital Trust Services, unter Avast, eine Marke von NortonLifeLock.

„Bosch hat langjährige Erfahrung in Open Source und verstärkt kontinuierlich seine Präsenz als wichtiger Anwender, Mitwirkender und Unterstützer mehrerer Stiftungen", sagte Andree Zahir, Senior Vice President Cross Domain Computing Solutions Business Unit Cockpit Technologies bei Bosch. „Wir freuen uns, dass die Linux Foundation ihre europäischen Aktivitäten intensiviert, denn Bosch sieht das Potenzial dieser Region deutlich, um die weltweite gemeinschaftliche Softwareentwicklung zu beschleunigen."

„Zusammenarbeit, Dezentralisierung, offene Standards und Transparenz sind grundlegende Voraussetzungen der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) — dem Raum, in dem BTP tätig ist. Unser Unternehmen war als Mitglied von CNCF, Hyperledger Foundation, LF Energy und zuletzt FINOS eine führende Stimme in der Open-Source-Community", sagte Csilla Zsigri, VP Strategy bei BTP. „Daher freuen wir uns, Gründungsmitglieder von LF Europe zu sein und die Einführung von verteilten Büchern und zugehörigen Technologien in Europa weiter zu beschleunigen."

„esatus ist stolz, zu den Gründungsmitgliedern der Linux Foundation Europe zu gehören. Die von der Linux Foundation unterstützten Initiativen zur gemeinsamen Nutzung von Open Source sind der Goldstandard für erfolgreiche, innovative und transparente Softwarelösungen. Wir freuen uns sehr, dass die Linux Foundation nun das Open Source-Ökosystem für die besonderen Anforderungen der europäischen Gemeinschaft nutzt, um — neben anderen Zielen — zur digitalen Souveränität beizutragen", sagte Dr. André Kudra, CIO, esatus AG.

„NXP arbeitet seit langem mit der Linux Foundation zusammen, und viele unserer Kunden auf der ganzen Welt verlassen sich auf die Linux Foundation und ihre verwandten Projekte", sagte Robert Oshana, Vice President of Software Engineering, NXP Semiconductors. „Mit einem starken Fokus auf die einzigartigen Bedürfnisse der europäischen Märkte wird die neue Linux Foundation Europe unseren europäischen Kunden durch offene Zusammenarbeit neue Ressourcen zur Verfügung stellen."

„Als Betreiber eines Kraftübertragungsnetzes in Frankreich hat sich RTE verpflichtet, die Energiewende zu beschleunigen. Open-Source-Kooperationen sind für diese Mission unerlässlich, um die Innovation, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz von Kernprojekten im Geschäftsbereich zu verzehnfachen. Wir begannen 2018 in Open-Source-Gemeinschaften zu investieren, insbesondere als Gründungsmitglied von LF Energy. Heute freuen wir uns, LF Europe beizutreten und diese erfolgreiche Reise fortzusetzen", sagte Lucian Balea, Open Source Program Director bei RTE.

„Die Linux Foundation hat maßgeblich dazu beigetragen, verschiedene Interessen, Unternehmen und Entwicklergemeinschaften zusammenzubringen, um gemeinsam Open-Source-Software zu entwickeln, die letztendlich unsere moderne Zivilisation stärkt. Die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit und Co-Innovation ist viel einfacher, wenn sie auf einer neutralen Grundlage erfolgt", sagt Dr. Michael Ameling, SVP, Leiter der Intelligent Enterprise und BTP Foundation, SAPSE. „SAP ist ein langjähriger Unterstützer und aktives Mitglied der Linux Foundation und ihrer Projekte. Als Europas größtes Softwareunternehmen engagiert sich SAP mit vollem Einsatz für die Linux Foundation und unterstützt die internationale Expansion."

„Eines unserer Ziele bei SUSE ist es, überall die Freiheit und die Fähigkeit zur Innovation zu bieten", sagte Thomas Di Giacomo, Chief Product and Technology Officer bei SUSE. „Wir setzen uns für Open Source, seine Macht und sein anhaltendes Wachstum in der ganzen Welt ein. Dieses anhaltende Wachstum erfordert eine neue und stärkere Zusammenarbeit, die durch Open-Source-Stiftungen ermöglicht wird, die auch in Europa verwurzelte Projekte betreuen können. SUSE wurde vor 30 Jahren in Europa gegründet und ist nun dort öffentlich gelistet. Wir freuen uns, die Gründung und Einführung der Linux Foundation Europe zu unterstützen."

„Bei TomTom sind wir Kartenhersteller und stellen Geolokalisierungstechnologie für Fahrer, Automobilhersteller, Unternehmen und Entwickler bereit. Unser Geschäft und unsere Produkte basieren auf Open Source Software. Durch unsere Mitgliedschaft in der Linux Foundation Europe arbeiten wir weiterhin an Open Source Software und Standards zusammen mit unseren Kunden, Partnern und Kollegen", sagte Eric Bowman, CTO bei TomTom.

„Die Linux Foundation Europe bietet Menschen und Organisationen jeder Art eine großartige Gelegenheit, sich an dem Open-Source-Ansatz zu beteiligen und davon zu profitieren. Wir freuen uns darauf, zu ihren laufenden Arbeiten beizutragen, damit alle von einer umfassenderen Open-Source-Zusammenarbeit profitieren", sagte William Lovell, Leiter von Future Technology, Bank of England.

„Open Source ist das Herzstück der europäischen Kultur der Zusammenarbeit und ein grundlegender Baustein seiner neuen digitalen Realität. Wenn man sich die großen Herausforderungen der Welt ansieht, von der Pandemie und der Verknappung der Lieferketten bis zum Klimawandel, nimmt die offene Innovation zu und gibt Anlass zu Optimismus. Die Gründung der Linux Foundation Europe ist eine wichtige Anerkennung Europas als Open Source Champion und bringt mehr Gewicht in die neuen institutionellen Strukturen, die unser Kontinent braucht. OpenForum Europe freut sich auf LF Europe! Zusammen mit dem europäischen Open-Source-Ökosystem werden wir die Formen der Zusammenarbeit in größerem Umfang schaffen, die notwendig sind, um Lösungen für unsere komplexen Probleme zu finden", sagte Sachiko Muto, Vorsitzender des Open Forum Europe.

„Bienvenue a l'Europe, Linux Foundation. OpenUK sieht der weiteren Zusammenarbeit mit der Linux Foundation sowohl in den USA als auch in der EU erwartungsvoll entgegen. Open Source Software steht heute international im Rampenlicht der Regierung, weil es das Fundament für die digitale Infrastruktur ist, auf die wir alle täglich angewiesen sind, und es braucht effektive Sicherheit, Kuratierung und Verwaltung im Laufe der Zeit. Dies bedeutet eine nachhaltige Unterstützung für die richtigen Menschen, Gemeinschaften und Organisationen, um diesen Open-Source-Erfolg fortzusetzen. Wir begrüßen diese neue Partnerschaft, die auf unsere Führungsrolle bei der globalen Zusammenarbeit ausgerichtet ist und unsere Vision einer führenden Rolle Großbritanniens und einer internationalen Zusammenarbeit im Bereich Open Technology weiter vorantreibt", sagte Amanda Brock, CEO von OpenUK.

„Open-Source-Software ermöglicht eine unabhängigere und schnellere Digitalisierung der europäischen Industrie und Gesellschaft. Als Zweig eines der führenden Open-Source-Ökosysteme wird die Linux Foundation Europe hier eine wichtige Rolle spielen. Als größtes Forschungsinstitut Schwedens freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit dem Schwerpunkt auf der Stärkung der Open-Source-Gemeinschaft und der Initiativen in Europa, sowohl für die Industrie als auch für die Gesellschaft." Joakim Eriksson, Leiter der Abteilung „Connected Intelligence" bei RISE Forschungsinstitute in Schweden.

