Lionbridge permet aux marques d'améliorer leurs stratégies de localisation grâce à des présentations et un parrainage lors de la conférence LocWorld37 Varsovie

QUOI : La conférence LocWorld37 Varsovie rassemble divers experts de l'industrie des langues pour deux jours de discussion collaborative autour de la localisation des entreprises.



QUAND : Jeudi 7 juin 2018, de 9 h à 17 h (HNEC) ; et

Vendredi 8 juin 2018, de 9 h à 17 h 30 (HNEC)





OÙ : Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre

Grzybowska 63

Varsovie, 00-844, Pologne



QUI : Lionbridge sera parrain « bronze » de la conférence LocWorld37 Varsovie et présentera sa plateforme pendant toute la durée de l'événement au stand no126.





SESSIONS : Lors de la conférence LocWorld37 Varsovie, les participants pourront assister à diverses sessions présentant les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de traduction et de localisation.





Les experts de Lionbridge présenteront trois sessions durant la conférence :





Repenser la localisation | 7 juin 2018, de 13 h 30 à 14 h 15 (HNEC)

Session présentée par Jay Marciano, directeur de la traduction automatique de Lionbridge



Au cours de cette session, Marciano animera une discussion sur la façon dont la localisation évolue et ce à quoi s'attendre dans le futur.

Démystifier la traduction automatique neuronale dans une conversation avec trois experts | 8 juin 2018, de 9 h à 9 h 45 (HNEC)

Session présentée par un panel d'experts, dont Jay Marciano, directeur de la traduction automatique de Lionbridge



Dans le cadre d'un panel d'experts confirmés, Marciano participera à une discussion qui abordera des questions liées à la traduction automatique neuronale dans le but de démystifier cette nouvelle technologie de traduction.

Comment nous sommes passés au neuronal | 8 juin 2018, de 15 h 45 à 16 h 30 (HNEC)

Session présentée par Magdalena Dombek, directrice technique de Lionbridge, et Justyna Kokar, directrice qualité de Lionbridge



Dans cette présentation, Magdalena Dombek et Justyna Kokar de Lionbridge présenteront un modèle d'évaluation conçu pour évaluer la traduction automatique neuronale de Google. Elles expliqueront comment Lionbridge a mis en œuvre un plan de traduction automatique neuronale sur la base des résultats de l'évaluation, ainsi que les efforts mis en place pour mesurer la qualité de la traduction automatique neuronale de manière continue.

Pour participer aux discussions sur Twitter, utilisez #LocWorld37 et suivez @Lionbridge et @LocWorld pour rester informé des dernières actualités.

À propos de Lionbridge

Lionbridge permet à plus de 4 500 grandes marques mondiales d'accroître leur part du marché mondial et de nouer une relation étroite avec leurs clients et communautés. Grâce à notre plateforme technologique dans le cloud innovante et notre réseau mondial de plus de 400 000 collaborateurs, nous sommes en mesure de proposer des processus-métier dans lesquels l'attention aux détails est critique, tels que des solutions de localisation, de marketing numérique et d'intelligence artificielle, et qui garantissent à la marque une cohérence et une pertinence à l'échelle mondiale. Basée à Waltham, dans le Massachusetts, Lionbridge dispose de centres de solutions dans 27 pays. Pour en savoir plus, consultez www.lionbridge.com.

